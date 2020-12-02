Hờn đỏ mắt với 3 con giáp giàu sang hưng thịnh, tiền ầm ầm chui vào túi trong tháng 12/2020

Tâm linh - Tử vi 02/12/2020 12:57

Bước vào tháng 12/2020 những con giáp may mắn này sẽ lắm của nhiều tiền, phú quý phát tài, muốn khổ cũng không được.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm top con giáp may mắn này sẽ làm chơi hưởng thật, càng về hậu vận càng lắm của nhiều tiền. 

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Càng về cuối năm con giáp giàu có này càng phú quý an nhàn, tiêu pha thả ga cũng không lo cạn túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp thông minh, bản lĩnh và dám dấn thân. Thế nên, dù làm thuê hay làm chủ Ngọ cũng đắc tài đắc lộc, lắm của nhiều tiền. Càng chí thú làm ăn, nỗ lực không ngừng con giáp giàu có này càng phất lên đổi đời.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Ngọ sẽ bước sang trang mới của đời mình. Càng về cuối năm con giáp giàu có này càng phú quý an nhàn, tiêu pha thả ga cũng không lo cạn túi. 

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Nằm chơi tiền rơi trúng đầu chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, cá tính và dám dấn thân. Họ không sợ khổ, chẳng sợ cực, càng không ngần ngại thử thách chính mình. Thế nên, chỉ cần vững vàng trước sóng gió Dần sẽ dĩ hòa vi quý, muốn khổ cũng không được.

Song hỷ lâm môn, tiền tỷ ập xuống đầu, nằm chơi tiền rơi trúng đầu chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có này. 

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Phúc lộc tề tựu, cứ thế mà giàu ú ụ nên sang năm Tân Sửu 2021 Tuất chỉ việc nằm duỗi mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sống trách nhiệm, biết nghĩ cho người khác và không ngừng phấn đấu để đạt được thứ mình muốn nên ngay từ thuở độc thân Tuất đã có tiền tài tiền mãn, của nả chất đầy nhà.

Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong tháng cuối cùng của năm Tuất sẽ có thu nhập tăng đột biến, tiền tỷ chui vào két. Phúc lộc tề tựu, cứ thế mà giàu ú ụ nên sang năm Tân Sửu 2021 Tuất chỉ việc nằm duỗi mà ăn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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