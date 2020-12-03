Vận may rơi trúng đầu: 3 con giáp GẶP THỜI ĐỔI VẬN, cuối năm phát tài, sang năm Tân Sửu 2021 tiền tỷ vây quanh

Tâm linh - Tử vi 03/12/2020 06:52

Từ đây đến cuối năm những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, giàu sang vô đối, bước qua năm 2021 cứ thế mà phất, giàu ú ụ chỉ sau một đêm.

 

Tháng cuối năm Canh Tý 2020 sẽ giúp 3 con giáp may mắn này đổi đời sau một đêm, trúng số phát tài, tiền nhiều vô kể. Bước sang năm Tân Sửu 2020 ngày càng vượng phát, muốn khổ cũng không được. 

con giap may man 1
Sửu còn có cơ hội trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là người phóng khoáng, chân thành và có khả năng hiểu thấu tâm tư của người khác nên hoa gặp goa nở, người gặp người thương. Càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng được trời thương mà ban phúc ban lộc.

Sách tử vi 12 con giáp chỉ rõ, Sửu chính là con giáp may mắn nhất những ngày cuối năm Canh Tý 2020. Chẳng những làm chơi hưởng thật, đếm tiền sái tay, Sửu còn có cơ hội trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã nằm trên đống vàng. 

con giap may man 2
Làm gì cũng hanh thông thuận lợi, của nả dồi dào, tiêu mãi không hết nên càng về cuối năm Thìn càng ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Biết đối nhân xử thế, khôn khéo và linh hoạt nên dù gặp phải khó khăn, gian khổ Thìn vẫn có cách để vượt qua nghịch cảnh, biến nguy thành an. Càng dấn thân, càng phấn đấu miệt mài Thìn càng đắc tài đắc lộc, phú quý vây quanh.

Khổ tận cam lai, sau những tháng khốn đốn trăm bề thì tháng 12/2020 sẽ cho Thìn đếm tiền sái tay. Làm gì cũng hanh thông thuận lợi, của nả dồi dào, tiêu mãi không hết nên càng về cuối năm Thìn càng ngập trong nhung lụa. 

con giap may man 3
Tỵ phải thức đến sáng để đếm tiền, tiêu pha thả ga cũng không lo cạn túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, có gan làm giàu và không sợ khổ cực nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó thì Tỵ vẫn dư sức tự làm đại gia ngay tử thuở độc thân. Càng tin vào chính mình Tỵ càng vượng vận tài lộc, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến báo động.

Từ đây đến cuối năm, ngày nào Tỵ cũng phải thức đến sáng để đếm tiền, tiêu pha thả ga cũng không lo cạn túi khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp giàu sang hưng thịnh, tiền ầm ầm chui vào túi trong tháng 12/2020

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp giàu sang hưng thịnh, tiền ầm ầm chui vào túi trong tháng 12/2020

Bước vào tháng 12/2020 những con giáp may mắn này sẽ lắm của nhiều tiền, phú quý phát tài, muốn khổ cũng không được.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu có Tân Sửu 2021

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'