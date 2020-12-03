Từ đây đến Tết 2021: 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên viên mãn

Số trời đã định, từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ thăng quan tiến chức, phú quý phát tài, tiêu mãi cũng không hết tiền.

Tiền chất như núi, công danh xán lạn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió chính là lá số tử vi của 3 con giáp may mắn chạm đỉnh này.

Tiền tài viên mãn, tỷ sự như mơ, cứ thế mà đổi đời là phúc đức trời cho con giáp giàu có hơn người này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp thông minh, có tài mưu lược và cực tinh tế trong đối nhân xử thế. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp tài năng này cũng lắm của nhiều tiền, tài vận hanh thông. Trước ngưỡng 30 Thìn ắt tự làm đại gia, giàu sang vô đối.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ đây đến cuối năm Thìn sẽ nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới. Tiền tài viên mãn, tỷ sự như mơ, cứ thế mà đổi đời là phúc đức trời cho con giáp giàu có hơn người này.

Tháng cuối năm tiền tài chất đống, bước sang năm Tân Sửu 2021 thăng hoa ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là người dĩ hòa vi quý, chăm chỉ và dám dấn thân. Họ không quản khó khăn, chẳng sợ thử thách nên những tháng đầu năm Canh Tý 2020 của nả vây quanh, tháng cuối năm tiền tài chất đống, bước sang năm Tân Sửu 2021 thăng hoa ngoạn mục.

Vậy nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn Dậu hãy bắt tay vào thực hiện ngay để tận dụng triệt để thời cơ trời cho.

Mua nhà sắm xe, thức trắng đêm để kiểm kê tài sản chính là những gì đang chờ Dần phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Rũ sạch vận xui, từ đây đến Tết Dần sẽ ăn nên làm ra, tiền tài viên mãn. Không chỉ làm chơi chơi mà hưởng thật, con giáp giàu sang này còn có cơ may trúng số phát tài, nằm chơi hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Chỉ cần tận dụng thời cơ Dần ắt hốt hết lộc trời, tiền nhiều vô kể. Mua nhà sắm xe, thức trắng đêm để kiểm kê tài sản chính là những gì đang chờ Dần phía trước.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Phụ nữ sinh 6 ngày âm lịch này ‘hiền lương sinh phú quý’, cả đời không cần suy nghĩ chuyện tiền nong, cuối năm 2020 PHÁT TÀI Nhà xe có đủ, tiền chất như núi, giàu đến mức đàn ông cũng phải ganh tỵ chính là lá số xem bói ngày sinh đã tiên tri cho phụ nữ sinh vào những ngày âm lịch này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-day-den-tet-2021-3-con-giap-hut-can-loc-troi-tien-bac-rung-rinh-tinh-duyen-vien-man-388884.html