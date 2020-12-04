3 con giáp vận KIM TIỀN chạm đỉnh, gánh hết LỘC TRỜI, tiền bạc rủng rỉnh trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 04/12/2020 13:02

Trong 21 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tài khoản tăng theo cấp số nhân, cuối năm giàu sụ.

Khổ tận cam lai: 3 con giáp may mắn này sẽ va trúng thần tài, phú quý sang giàu, cuối năm nằm trên đống vàng. 

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Của nả vây quanh nên bước sang năm Tân Sửu 2021 Tỵ sẽ ăn nên làm ra, cứ thế mà phất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp thông minh, cá tính và có gan làm giàu. Đối mặt với khó khăn, gian khổ Tỵ càng đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông. Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 21 ngày tới con giáp giàu có này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, của nả vây quanh nên bước sang năm Tân Sửu 2021 Tỵ sẽ ăn nên làm ra, cứ thế mà phất. 

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Trong 21 ngày tới nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên Thìn chỉ việc nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã mang mệnh phú quý phát tài nên Thìn làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Công danh xán lạn, thăng chức tăng lương ầm ầm nên Thìn có năm 2020 vận đỏ như son, lắm của nhiều tiền.

Số trời đã định, trong 21 ngày tới nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên Thìn chỉ việc nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới. 

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Tiền đẻ ra tiền, phải mua thêm két sắt để chứa chính là lá số tử vi 21 ngày tới của Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, siêng năng, không ngừng phấn đấu vươn lên nên chỉ cần có cơ hội Sửu sẽ chớp lấy ngay. Nhờ vậy, càng chú thú làm ăn, nằm gai nếm mật con giáp giàu sang này càng có công danh xán lạn, lộc lá vây quanh.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Sửu sẽ được đáp đền xứng đáng với mưa tài lộc ập xuống đầu. Tiền đẻ ra tiền, phải mua thêm két sắt để chứa chính là lá số tử vi 21 ngày tới của Sửu.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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