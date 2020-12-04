3 con giáp vận KIM TIỀN chạm đỉnh, gánh hết LỘC TRỜI, tiền bạc rủng rỉnh trong 21 ngày tới

Trong 21 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tài khoản tăng theo cấp số nhân, cuối năm giàu sụ.
- Họa thị phi bủa vây: 3 con giáp bị tiểu nhân quấy phá, sức khỏe lao đao, tiền bạc sa sút cuối năm Canh Tý 2020
- Từ đây đến Tết 2021: 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên viên mãn
Khổ tận cam lai: 3 con giáp may mắn này sẽ va trúng thần tài, phú quý sang giàu, cuối năm nằm trên đống vàng.
Tuổi Tỵ
Trời sinh Tỵ là con giáp thông minh, cá tính và có gan làm giàu. Đối mặt với khó khăn, gian khổ Tỵ càng đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông. Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 21 ngày tới con giáp giàu có này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.
Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, của nả vây quanh nên bước sang năm Tân Sửu 2021 Tỵ sẽ ăn nên làm ra, cứ thế mà phất.
Tuổi Thìn
Sinh ra đã mang mệnh phú quý phát tài nên Thìn làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Công danh xán lạn, thăng chức tăng lương ầm ầm nên Thìn có năm 2020 vận đỏ như son, lắm của nhiều tiền.
Số trời đã định, trong 21 ngày tới nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên Thìn chỉ việc nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới.
Tuổi Sửu
Chăm chỉ, siêng năng, không ngừng phấn đấu vươn lên nên chỉ cần có cơ hội Sửu sẽ chớp lấy ngay. Nhờ vậy, càng chú thú làm ăn, nằm gai nếm mật con giáp giàu sang này càng có công danh xán lạn, lộc lá vây quanh.
Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Sửu sẽ được đáp đền xứng đáng với mưa tài lộc ập xuống đầu. Tiền đẻ ra tiền, phải mua thêm két sắt để chứa chính là lá số tử vi 21 ngày tới của Sửu.
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