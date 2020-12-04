Từ ngày mai, 4 con giáp bị vận xấu đeo bám, lành ít dữ nhiều, nợ nần chồng chất, sức khỏe sa sút

Tâm linh - Tử vi 04/12/2020 07:55

Vì bị vận đen đeo bám nên những con giáp xui xẻo này liên tục gặp tai bay vạ gió, bị thị phi bủa vây, tài lộc tuột dốc không phanh, sức khỏe sa sút.

Từ ngày mai đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp xui xẻo này phải cẩn trọng trong mọi điều, nếu không sẽ lâm vào cảnh tán gia bại sản, khốn khổ tận cùng. 

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 Từ đây đến cuối năm Sửu hãy cẩn trọng kẻo tài chính biến động, hao tài tốn của - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và dĩ hòa vi quý. Dù bị người khác bày mưu tính kế hãm hại Sửu cũng chẳng so đo tính toán. Chỉ cần đối phương hối lỗi, con giáp thiện lương này sẽ bỏ qua ngay lập tức.

Đây là một đức tính tốt, nhưng cũng sẽ khiến Sửu dễ dàng bị lừa gạt. Lợi dụng sự tử tế của Sửu, không ít tiểu nhân đã khiến con giáp đen đủi này lâm vào đường cùng, nợ nần triền miên. Thế nên, từ đây đến cuối năm Sửu hãy cẩn trọng kẻo tài chính biến động, hao tài tốn của. 

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Thìn gặp kiếp nạn nhẹ thì bị lừa gạt tiền bạc, nặng có thể đánh mất tất cả những gì đang có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, bản lĩnh và không từ bỏ tham vọng nên càng chí thú làm ăn càng lắm của nhiều tiền. Những tháng đầu năm may mắn hanh thông nên Thìn kiếm tiền cực đỉnh, giàu sang vô đối.

Thế nhưng, từ ngày mai vận trình sa sút sẽ khiến con giáp xui rủi này phải gánh chịu không ít tai ương. Nhẹ thì bị lừa gạt tiền bạc, nặng có thể đánh mất tất cả những gì đang có. 

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Tuất sẽ khốn đốn đủ đường, tháng cuối năm chật vật mưu sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ham học hỏi, biết điều và có trách nhiệm trong công việc nên Tuất được cấp trên hết lòng cất nhắc, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ. Tuy nhiên, chính vì quá tự tin nên Tuất đã chủ quan mà đưa ra những quyết định tai hại, khiến bản thân bị khiển trách nặng nề.

Mất uy tín với đồng nghiệp, cấp trên, gây nên những thiệt hại lớn nên Tuất sẽ khốn đốn đủ đường, tháng cuối năm chật vật mưu sinh. 

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Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 Hợi sẽ bị người mình tin tưởng hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vì thông minh, khôn ngoan nên Hợi là người làm được việc chốn công sở. Đây cũng là lý do vì sao họ bị đồng nghiệp xấu ganh tỵ, dùng đủ chiêu trò nhằm hạ bệ.

Năm xui tháng hạn, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 Hợi sẽ bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, chẳng thể ngóc đầu lên nổi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Họa thị phi bủa vây: 3 con giáp bị tiểu nhân quấy phá, sức khỏe lao đao, tiền bạc sa sút cuối năm Canh Tý 2020

Họa thị phi bủa vây: 3 con giáp bị tiểu nhân quấy phá, sức khỏe lao đao, tiền bạc sa sút cuối năm Canh Tý 2020

Bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân vây hãm nên 3 con giáp xui xẻo này sẽ có những ngày cuối năm Canh Tý 2020 khá chật vật, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, tán gia bại sản.

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