7 nốt ruồi mọc nơi 'càng kín càng sang', là quý tướng trời cho, phụ nữ có được ắt hậu vận giàu sang phú quý

Theo thuật xem bói nốt ruồi thì nốt ruồi mọc ở giữa khe ngực chính là nét phúc tướng trời cho, giúp chủ nhân luôn vững vàng trước sóng gió. Dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường thì chủ nhân vẫn bình an vô sự, liên tục gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Nếu có nốt ruồi phú quý ở những vị trí kín đáo này trên cơ thể thì phụ nữ sẽ vô cùng giàu sang phú quý, muốn khổ cũng không được.

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi này sẽ có sự nghiệp thành công, thăng quan tiến chức ầm ầm, trước ngưỡng 35 đã có nhà lầu xe hơi.

Đây là nốt ruồi chỉ người có số mệnh tốt, hậu vận nằm trên đống vàng mới có. Bởi lẽ, nốt ruồi ở gót chân, lòng bàn chân thể hiện cho quyền lực, người có tố chất lãnh đạo.

Người có nét phúc tướng này sẽ có hôn nhân hạnh phúc, con cháu hiếu thảo, hậu vận an yên - Ảnh minh họa: Internet

3. Nốt ruồi mọc ở trên bầu ngực

Nốt ruồi ở trên bầu ngực là nét tướng đại phú đại quý, phụ nữ nào may mắn sở hữu thì cả đời không cần chật vật kiếm tiền thì tiền cũng tự chui vào túi. Hơn cả, người có nét phúc tướng này sẽ có hôn nhân hạnh phúc, con cháu hiếu thảo, hậu vận an yên.

4. Nốt ruồi mọc giữa rốn

Phụ nữ có nốt ruồi giữa rốn là người có tương lai xán lạn. Dù hiện tại cực khổ, vất vả bao nhiêu thì họ cũng sẽ lấy được người đàn ông giàu có, đổi đời sau một đêm, sống như bà hoàng đến cuối đời.

5. Nốt ruồi mọc dưới hai bầu ngực

Quan niệm dân gian cho rằng vị trí dưới hai bầu ngực của phụ nữ chính là kho tiền. Thế nên, nếu có nốt ruồi trên kho tiền đồng nghĩa với việc phụ nữ sẽ cực giàu có, sở hữu nhiều đất đai.

Người có nét phúc tướng này sẽ có hôn nhân hạnh phúc, con cháu hiếu thảo, hậu vận an yên - Ảnh minh họa: Internet

6. Nốt ruồi ở nách

Nếu có nốt ruồi ở nách chị em hãy mừng thầm bởi đây là nốt ruồi đại phú quý, giúp chủ nhân chiêu tài đón lộc. Làm gì cũng may mắn hanh thông, công việc suôn sẻ nên người có nét phúc tướng này sẽ có hôn nhân hạnh phúc, con cháu hiếu thảo, hậu vận an yên.

7. Nốt ruồi son nằm trong nhũ hoa

Không chỉ lắm của nhiều tiền, phụ nữ có nốt ruồi son nằm trong nhũ hoa còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Con cái của họ cũng là đứa trẻ cực thông minh, hiếu thuận và thành đạt trong tương lai.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.