Từ đây đến cuối năm 2020: 3 con giáp gánh lộc về nhà, chuẩn bị đón THẦN TÀI ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 06/12/2020 00:48

Số trời đã định, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên viên mãn khiến ai cũng hờn.

Làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào két nên từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 top con giáp may mắn này sẽ phất lên ngoạn mục, bước vào thời hoàng kim của đời mình. 

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Bước chân trái lộc lá vây quanh, bước chân phải tiền ùa vào nhà, cuối năm Thân nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những tháng đầu năm liên tục bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên Thân khá chật vật. Đặc biệt, chính vì bị người mình tin tưởng trở mặt nên con giáp xui xẻo này càng khốn đốn, cơ cực.

May mắn thay, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 Thân sẽ được thần Phật nâng đỡ. Bước chân trái lộc lá vây quanh, bước chân phải tiền ùa vào nhà, cuối năm Thân sẽ nằm trên đống vàng, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý. 

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Tuất sẽ có tháng 12 ăn nên làm ra, ăn Tết cực to, bước sang năm Tân Sửu 2021 phúc lộc song toàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp có trách nhiệm, ham học hỏi, không sợ gian khổ. Đây chính là lý do vì sao dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng Tuất vẫn có thừa khả năng biến mình thành con giáp giàu có bậc nhất, ai cũng kiêng dè.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Tuất sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tháng 12 ăn nên làm ra, ăn Tết cực to, bước sang năm Tân Sửu 2021 phúc lộc song toàn chính là lá số tử vi của Tuất. 

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Mão phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng phát tài cực to, giàu sụ chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão có cơ hội phát tài ngay từ những ngày đầu tháng 12/2020. Thế nhưng, phải chờ đến hôm nay con giáp giàu sang này mới thực sự bước vào vận đỏ của đời mình.

Sự nghiệp khởi sắc, kiếm tiền cực đỉnh nên công việc của Mão phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng phát tài cực to, giàu sụ chỉ sau một đêm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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