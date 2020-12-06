Tháng 12/2020: 3 con giáp được thần tài điểm danh, ngập trong biển tiền, chạy trời cũng không thể thoát cảnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 06/12/2020 06:17

Tiền của bủa vây, phú quý ập xuống đầu nên trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý 2020 top con giáp may mắn này sẽ giàu sang chạm đỉnh, muốn khổ cũng không được.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, thần tài điểm tên sổ vàng nên 3 con giáp may mắn này chỉ việc rung đùi hưởng lộc, của nả chất đống trong tháng 12 năm Canh Tý 2020

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Tiền tỷ chui vào túi, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia chính là phúc phần trời cao an bài cho Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và có gan làm giàu. Thế nên, dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường con giáp bản lĩnh này vẫn vượt qua tất cả để chiến thắng nghịch cảnh, tự làm đại gia khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Trong tháng 12/2020 con giáp may mắn này chạy trời không thoát được cảnh giàu sang. Tiền tỷ chui vào túi, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia chính là phúc phần thần tài an bài cho Thân. 

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Con giáp giàu sang này sẽ lắm của nhiều tiền, bước vào thời hoàng kim của đời mình với vô số cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, cần cù, nỗ lực không ngừng để vươn lên nên càng về hậu vận Dậu càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Tháng 11/2020 không mấy thuận lợi, bị kẻ xấu hãm hại nên Dậu lành ít dữ nhiều.

Thế nhưng, từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 con giáp giàu sang này sẽ lắm của nhiều tiền, bước vào thời hoàng kim của đời mình với vô số cơ hội đổi đời. 

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 Mão kiếm được bộn tiền, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão nổi tiếng là con giáp hiền lành, nhân hậu, biết nghĩ cho người khác. Nhờ sống tử tế, chân thành nên dù gặp phải vô số tai ương Mão vẫn bình an vô sự, dễ dàng vượt qua mọi kiếp nạn.

Tháng 12/2020 chính là thời hoàng kim giúp Mão kiếm được bộn tiền, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục. Chỉ cần vững vàng, bản lĩnh Mão sẽ tự làm đại gia trong chớp mắt.

(*) Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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