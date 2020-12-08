Song hỷ lâm môn: 3 con giáp phú quý phát tài, gánh tiền tỷ vào nhà nửa cuối tháng 12/2020

Tâm linh - Tử vi 08/12/2020 11:55

Trong nửa cuối tháng 12/2020 dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh thì 3 con giáp may mắn này cũng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Làm một hưởng mười, tiền tỷ ùa vào két nên trong nửa cuối tháng 12 năm Canh Tý 2020 top con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, giàu sang vô đối. 

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Có cơ hội trúng số phát tài, tiền tỷ vây quanh nên Dần sẽ ăn Tết cực to, sang năm Tân Sửu 2021 phất lên đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bản lĩnh, mạnh mẽ và kiên định với mục tiêu đã đề ra. Thế nên, dù khốn khó cơ cực, mệt mỏi đủ đường Dần vẫn có thừa khả năng tự làm đại gia, trước ngưỡng 36 đã lắm của nhiều tiền, nhà xe chờ sẵn.

Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, nửa cuối tháng 12 chính là thời điểm vận khí xông thiên, khiến Dần tự làm đại gia. Có cơ hội trúng số phát tài, tiền tỷ vây quanh nên Dần sẽ ăn Tết cực to, sang năm Tân Sửu 2021 phất lên đổi đời. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc phần trời cho Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tự lực cánh sinh, nỗ lực không ngừng và có tham vọng nên dù sinh ra trong đủ đầy Thìn cũng chẳng ỷ lại vào gia đình. Chỉ cần theo đuổi mục tiêu đã đề ra, đầu tư khôn ngoan Thìn ắt có cuộc sống phú quý sang giàu, không cần suy nghĩ chuyện tiền nong,

Đặc biệt, trong nửa cuối tháng 12 Thìn sẽ được hưởng lộc trời cho. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc phần trời cho Thìn. 

con giap may man 3
Từ nửa cuối tháng 12/2020 Tỵ sẽ song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp thông minh, có chí tiến thủ, không sợ khổ cực, Nhờ có gan làm giàu, ý chí quật cường nên dù bị tiểu nhân hãm hại, đồng nghiệp xấu “nẫng tay trên” thì Tỵ vẫn thăng tiến ầm ầm, chiến thắng nghịch cảnh một cách ngoạn mục.

Khổ tận cam lai, những tháng đầu năm liên tục gặp tai bay vạ gió nhưng từ nửa cuối tháng 12/2020 Tỵ sẽ song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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