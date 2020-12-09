Đúng ngày mai, thứ Năm 10/12/2020: 4 con giáp vét cạn túi thần tài, giàu hơn trúng số Vietlott

Tâm linh - Tử vi 09/12/2020 06:22

Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 10/12 những con giáp may mắn này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, chẳng những ăn nên làm ra còn kiếm được tiền tỷ.

Tiền ùa vào két, tình duyên viên mãn, cứ thế mà phất chính là lá số tử vi ngày mới, thứ Năm ngày 10/12 năm Canh Tý 2020 của 4 con giáp may mắn ngút trời này.  

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Chẳng những trúng số độc đắc, Tuất còn mua nhà sắm xe, đổi đời trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là người chịu thương chịu khó, có trách nhiệm trong công việc và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, dẫu sinh ra trong nghèo khó thì Tuất vẫn thăng quan tiến chức ầm ầm, những tháng đầu năm Canh Tý phát tài phát lộc.

Thế nhưng, phải chờ đến hôm nay, khi được ơn trên soi chiếu Tuất mới thực sự bước vào thời hoàng kim của đời mình. Chẳng những trúng số độc đắc, Tuất còn mua nhà sắm xe, đổi đời trong chớp mắt. 

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Càng về cuối tuần Mùi càng lắm của nhiều tiền, cuối năm ăn Tết cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là người dĩ hòa vi quý, cực tinh tế trong đối nhân xử thế. Vậy nên, dù gặp phải tai bay vạ gió, tiểu nhân hãm hại, thị phi bủa vây thì Mùi vẫn dễ dàng sắp xếp ổn thỏa mọi điều, giữ bản thân luôn bình an, may mắn.

Càng về cuối tuần Mùi càng lắm của nhiều tiền, cuối năm ăn Tết cực to, giàu sang vô đối chính là phúc phần trời cho con giáp may mắn chạm đỉnh này. 

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Không làm đại gia cũng nằm trên đống vàng nên Tý chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, nhanh nhẹn, nhìn xa trông rộng nên Tý chưa bao giờ bỏ lỡ thời cơ trời cho. Họ dám dấn thân, dám nghĩ dám làm nên sự nghiệp hanh thông, tài vận đỏ chót như son là điều dễ hiểu.

Tử vi ngày mới, thứ Năm ngày 10/12 chỉ rõ, con giáp giàu có này sẽ nằm duỗi mà ăn. Không thành rồng cũng thành phượng, không làm đại gia cũng nằm trên đống vàng nên Tý chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong. 

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Từ đây đến cuối năm Canh TÝ 2020 con giáp giàu sang này sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

May mắn ùa vào nhà, phú quý theo chân nên Tỵ sẽ có ngày mới với tình tiền như ý, phúc lộc song toàn. Hãy cứ vững vàng, cứ là chính mình Tỵ ắt lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Không chỉ hôm nay, từ đây đến cuối năm Canh TÝ 2020 con giáp giàu sang này sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, vét cạn túi thần tài.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi thứ Năm ngày 10/12/2020 của 12 con giáp: Dần, Tỵ kiếm được bộn tiền, Ngọ bị tiểu nhân vây hãm, lành ít dữ nhiều

Tử vi thứ Năm ngày 10/12/2020 của 12 con giáp: Dần, Tỵ kiếm được bộn tiền, Ngọ bị tiểu nhân vây hãm, lành ít dữ nhiều

Xem tử vi thứ Năm ngày 10/12/2020 của 12 con giáp cho thấy, nếu Ngọ xui xẻo đủ đường thì Tỵ, Dần ăn nên làm ra, tiền nhiều vô kể.

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