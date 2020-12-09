Từ đây đến Tết Tân Sửu 2021: 3 con giáp gặp thời đổi vận, hưởng tài lộc hưng thịnh, năm mới phú quý

Tâm linh - Tử vi 09/12/2020 15:15

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng hờn.

Những tháng đầu năm Canh Tý chật vật đủ đường, thế nhưng từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 top 3 con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng không được. 

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Tỵ sẽ có tiền tỷ chui vào túi, cuối năm Canh Tý 2020 phú quý phát tài, sang năm Tân Sửu 2021 mặc sức tiêu pha - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nổi tiếng là con giáp cầu toàn, mưu cầu sự hoàn hảo nên lắm khi chính Tỵ đã tạo áp lực cho bản thân, luôn căng thẳng mệt mỏi. Thế nhưng, cũng nhờ quyết tâm cao độ, ý chí kiên định nên chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai Tỵ vẫn dư sức vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Song hỷ lâm môn, tiền tỷ chui vào túi, cuối năm Canh Tý 2020 phú quý phát tài, sang năm Tân Sửu 2021 mặc sức tiêu pha chính là phúc phần trời cho con giáp giàu có này. 

con giap may man 2
Quơ tay hốt bạc, tiền chất như núi, giàu ú ụ chỉ sau một đêm là những gì Dần nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, quyết đoán và vô cùng tự tin. Họ nắm chắc thời cơ trời cho, biết tận dụng thế mạnh để tiến thân nên lộc lá ùa vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 con giáp may mắn này sẽ làm đâu thắng đó, sự nghiệp hanh thông, tài vận vượng phát. Quơ tay hốt bạc, tiền chất như núi, giàu ú ụ chỉ sau một đêm là những gì Dần nắm chắc trong tay. 

con giap may man 3
Tết Tân Sửu 2021 ngập trong biển tiền, năm mới phú quý an nhàn là phúc lộc Tuất nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vẻ ngoài có vẻ khó gần, khô khan nhưng thực chất Tuất là con giáp sống tình cảm, chân thành và biết điều. Nếu người khác sẵn sàng dùng mưu hèn kế bẩn để tiến thân thì Tuất không bao giờ hãm hại bất cứ ai, càng không làm điều xảo trá điêu ngoa.

Vậy nên, Tuất được cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Tết Tân Sửu 2021 ngập trong biển tiền, năm mới phú quý an nhàn là phúc lộc Tuất nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ nay đến Tết Tân Sửu 2021: 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, phú quý phát tài, tiền đè ngộp thở

Từ nay đến Tết Tân Sửu 2021: 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, phú quý phát tài, tiền đè ngộp thở

Tiền chất như núi, phú quý ùa vào nhà nên những con giáp may mắn này sẽ giàu sang chạm đỉnh, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

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