Xét nghiệm máu mới có thể dự đoán nguy cơ đột quỵ, suy tim 4 năm trước khi nó xảy ra!

Sức khỏe 29/08/2022 14:01

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một phương pháp xét nghiệm máu mới có thể dự đoán xem ai đó có nguy cơ cao bị đau tim, đột quỵ hoặc thậm chí tử vong do suy tim trong vòng 4 năm tới hay không. Thử nghiệm sử dụng proteomics (hệ protein) và máy nghiên cứu để lấy ra một mô hình 27 protein có thể dự đoán khả năng mắc bệnh tim mạch trong 4 năm sau.

Xét nghiệm máu mới có thể dự đoán nguy cơ đột quỵ, suy tim 4 năm trước khi nó xảy ra! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được phát triển bởi một nhóm các nhà nghiên cứu từ SomaLogic, một công ty của Mỹ có trụ sở tại Boulder, Colorado, nó đã được thử nghiệm trên 11.000 người tham gia và nhạy cảm với những thay đổi bất lợi và có lợi trong kết quả. Xét nghiệm dựa trên việc đo các protein trong máu và có độ chính xác gần gấp đôi so với các xét nghiệm hiện có.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Translational Medicine nói rằng mục đích của chương trình nghiên cứu này là để tạo ra và xác nhận một xét nghiệm tiên lượng protein dự đoán tất cả các kết quả tim mạch và tử vong trên quy mô thời gian phù hợp với các thử nghiệm kết quả lâm sàng.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng máy nghiên cứu để phân tích 5.000 protein trong mẫu huyết tương của 22.849 người và xác định dấu hiệu của 27 protein có thể dự đoán khả năng bị đau tim, đột quỵ hoặc thậm chí suy tim trong bốn năm tới. Mô hình này sau đó đã được xác nhận trên 11.000 người và cũng có thể đánh giá rủi ro ở những người trước đó đã từng bị đau tim hoặc đột quỵ.

Xét nghiệm máu mới có thể dự đoán nguy cơ đột quỵ, suy tim 4 năm trước khi nó xảy ra! - Ảnh 2

Xét nghiệm máu phân loại những người có nguy cơ mắc các bệnh tim từ cao đến thấp. 

Thử nghiệm có thể mở đường cho một chiến lược điều trị tốt hơn và áp dụng nhanh hơn do chẩn đoán sớm. Thử nghiệm hiện đang được sử dụng trong bốn hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ và nhóm nghiên cứu hy vọng nó cũng sẽ được chấp nhận để thử nghiệm ở Anh.

Tiến sĩ Stephen Williams, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, nói với tờ The Guardian rằng: "Tôi nghĩ đây là biên giới mới của y học cá nhân hóa, để có thể trả lời câu hỏi, liệu người này có cần điều trị nâng cao không? Và khi bạn đã điều trị cho ai đó, nó có thực sự hiệu quả không?"

Xét nghiệm máu mới có thể dự đoán nguy cơ đột quỵ, suy tim 4 năm trước khi nó xảy ra! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thử nghiệm không chỉ phân loại những người có nguy cơ mắc các bệnh tim từ cao đến thấp mà còn cung cấp tỷ lệ phần trăm khả năng họ sẽ bị biến cố tim mạch trong vòng bốn năm tới.

"Nếu điểm số đánh giá của bạn cao, bạn sẽ có khoảng một trong hai cơ hội tham gia một sự kiện sức khỏe, nhưng thời gian trung bình cho sự kiện đó sẽ chỉ hơn 18 tháng, và loại sự kiện có nhiều khả năng sẽ là cái chết. Người đó sẽ cần được bảo vệ tim mạch ngay lập tức, được tăng cường chăm sóc vì đó là những nguy cơ thảm họa trong thời gian ngắn. Và điều tốt đẹp là các phương pháp điều trị đã tồn tại", Tiến sĩ Williams nói thêm với tờ The Guardian.

Xét nghiệm máu mới có thể dự đoán nguy cơ đột quỵ, suy tim 4 năm trước khi nó xảy ra! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thử nghiệm mới cũng có thể thay đổi "cuộc chơi" đối với gánh nặng bệnh tim ở các nước có nhiều bệnh nhân có nguy cơ bị bệnh như Ấn Độ, nơi các bệnh tim mạch như thiếu máu cơ tim và mạch máu não như đột quỵ chiếm 17,7 triệu ca tử vong. Theo tổ chức y tế thế giới (WHO), Ấn Độ chiếm 1/5 số ca tử vong trên toàn thế giới, đặc biệt là ở nhóm dân số trẻ.

Theo Indiatoday

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