Vì sao bé 2 tháng tuổi uống sữa bị ngạt, cha mẹ cần lưu ý điều gì?

Người nhà cho biết hôm xảy ra sự việc, bé bú bình hai lần vào đầu buổi sáng nhưng bú ít, trớ, quấy khóc, bụng chướng. Khoảng 9h, người nhà phát hiện bé tím tái, kích thích không phản xạ, đưa vào khoa Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo VnExpress, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bé chào đời lúc 32 tuần thai, cân nặng 1,1 kg. Từ lúc sinh đến hai tháng tuổi, bé được bác sĩ kiểm tra sức khỏe bình thường, tăng cân phù hợp lứa tuổi.

"Khả năng trẻ bị viêm ruột từ trước đó nên dễ bị sặc, trớ hơn bé khỏe mạnh bình thường", bác sĩ Tâm nói.

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Phó trưởng khoa, cho biết trẻ được cấp cứu theo phác đồ ngừng tuần hoàn (ngưng tim, ngưng thở). Khi đặt nội khí quản, bác sĩ phát hiện sữa đọng trong khoang miệng của bé nhưng không có trong đường thở. Hình ảnh X-quang phổi cho thấy tổn thương nhu mô phổi bên phải lan tỏa. Dịch dạ dày có nhiều sữa chưa được tiêu hóa. Bác sĩ chẩn đoán trẻ tử vong nghi do ngạt sữa.

Trẻ bị ngạt sữa. Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo bác sĩ Thanh Tâm thông tin trên VietNamNet, sặc sữa là một trong những tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt với trẻ dưới 2 tuổi. Đây là hiện tượng sữa trào vào đường thở khiến trẻ khó thở, tím tái có thể gây ngừng thở. Nếu không sơ cứu kịp thời có thể gây ảnh hưởng tính mạng cho trẻ.

Nguyên nhân gây sặc sữa ở trẻ

- Trẻ bú, ăn không đúng tư thế; cho bú quá no

- Cho trẻ bú khi đang khóc, đang ho

- Sữa mẹ nhiều khiến trẻ nuốt không kịp

- Núm vú cao su có lỗ thông quá rộng khiến sữa chảy nhiều

- Trẻ sinh non tháng nên phản xạ bú - nuốt kém

- Trẻ bị dị tật bẩm sinh vùng hầu họng như sứt môi, hở hàm ếch…

Dấu hiệu nhận biết

Khi trẻ đang bú (hoặc sau bú) đột ngột ho sặc sụa, tím tái và lịm đi, có thể thấy sữa trào qua mũi, miệng.Đối với những trẻ đẻ non, đặc biệt là trẻ suy dinh dưỡng, có dị tật vùng hàm mặt… phản xạ ho kém hơn.

Dấu hiệu sặc sữa ở những trẻ này diễn ra khá là yên tĩnh, chủ yếu là biểu hiện bằng triệu chứng tím, có thể thở nhanh, hoặc thở chậm, ngừng thở.

Cẩn trọng khi cho trẻ uống sữa. Ảnh: Internet

Biện pháp cấp cứu

Khi trẻ bị sặc sữa, chúng ta hết sức bình tĩnh và sơ cứu trẻ theo các bước sau:

Nếu trẻ còn ho được: Nghiêng đầu trẻ sang một bên, lau sạch sữa ở mũi, miệng trẻ, khuyến khích để trẻ ho. Tuyệt đối không dùng tay móc họng trẻ.

Nếu trẻ không ho được nhưng còn tỉnh:

- Bước 1: Cho trẻ nằm sấp để đầu thấp hơn ngực trên mặt trong cẳng tay tựa vào đùi. Giữ vùng đầu và cằm trẻ ở tư thế thẳng.

- Bước 2: Sử dụng gót bàn tay vỗ lưng 5 lần giữa 2 vai của trẻ theo hướng từ trên xuống dưới ra trước.

- Bước 3: Sau khi vỗ lưng, dùng cẳng tay còn lại đặt lên lưng trẻ, bàn tay giữ chặt đầu và cổ.

- Bước 4: Lật ngửa trẻ một cách cẩn thận (giữ chặt đầu và cổ), giữ trẻ nằm ngửa trên mặt trong cẳng tay tựa vào đùi. Giữ đầu thấp hơn cơ thể.

- Bước 5: Ấn ngực 5 lần ở vị trí 1/2 dưới xương ức, ngay dưới đường liên vú. Mỗi lần đẩy ngực khoảng 1 giây, cố gắng tạo áp lực đủ để sữa ra ngoài.

- Bước 6: Lặp lại chu kỳ 5 lần vỗ lưng và 5 lần ấn ngực cho đến trẻ thở lại hoặc khi trẻ không đáp ứng.

Nếu trẻ bất tỉnh:

Bước 1: Lập tức gọi hỗ trợ từ người thân, cấp cứu y tế (gọi điện thoại, bật chế độ loa ngoài và làm theo dướng dẫn). Người cấp cứu có thể ngồi hoặc quì tùy theo điều kiện.

Bước 2: Ngay lập tức ép tim - thổi ngạt cho trẻ:

Ép tim: vị trí 1/2 dưới xương ức, chiều sâu 1/3 đường kính trước sau của lồng ngực.

- 30 lần ép tim - 2 lần thổi ngạt (nếu chỉ có 1 mình).

- 15 lần ép tim - 2 lần thổi ngạt (Nếu có ≥ 2 người cấp cứu).

Thổi ngạt miệng - miệng hoặc thổi ngạt miệng - mũi cho trẻ: Thổi hơi vào trong 1 giây, chú ý quan sát lồng ngực trẻ phồng lên. Lặp lại 2 lần. Nếu lồng ngực không phồng lên, lặp lại động tác ngửa đầu nâng cằm, điều chỉnh tư thế ngửa đầu.

Miệng - mũi: Hít 1 hơi bình thường, trùm kín và chặt miệng của người cấp cứu lên miệng và mũi của trẻ.

Miệng - miệng: Hít 1 hơi bình thường, trùm kín và chặt miệng người cấp cứu lên miệng của trẻ. Kẹp chặt cánh mũi với ngón cái và ngón trỏ, bàn tay tì lên trán trẻ

Tiếp tục cấp cứu tại chỗ đến khi trẻ hồng trở lại hoặc có nhân viên y tế hỗ trợ.

Cách phòng ngừa trẻ sặc sữa

Những việc nên làm

- Khi cho trẻ bú, mẹ cần bế trẻ cao đầu, ở tư thế thoải mái.

- Nên cho trẻ ăn dưới ánh sáng để dễ dàng quan sát thấy được trẻ nuốt sau khi mút sữa và các hiện tượng tím (nếu có).

- Ngoài ra, nếu sữa mẹ tiết ra nhiều trẻ không bú kịp, mẹ có thể làm hãm tốc độ của dòng sữa bằng cách dùng hai ngón tay kẹp bớt đầu vú lại. Với trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh không nên cho trẻ bú vội vàng.

- Với những trẻ bú bình, bố mẹ hãy chọn những bình sữa có núm vú phù hợp với lứa tuổi. Khi cho trẻ bú, cần nghiêng bình sữa góc 45 độ để sữa chảy xuống đầy lỗ núm vú. Trẻ sẽ không phải mút nhiều, không khí ít vào sẽ hạn chế xảy ra tình trạng sặc sữa.

- Sau khi bú xong: Nên bế trẻ nằm sấp trên vai hoặc ngực mẹ 15-20 phút, vỗ nhẹ lưng để trẻ ợ bớt hơi trong dạ dày, tránh đầy hơi sẽ kích thích gây sặc.

- Cha mẹ nên chia thành nhiều bữa nhỏ đặc biệt là đối với trẻ nhẹ cân. Đối với các trẻ có các dị tật vùng hàm mặt nên đi khám sớm để điều trị kịp thời và có các dụng cụ hỗ trợ để giảm thiệu nguy cơ sặc.

- Cần cho trẻ đến khám tại cơ sở y tế gần nhất khi trẻ nhũ nhi bỏ bú.

Những việc không nên làm:

- Không nên cho trẻ bú sữa khi đang ngủ, đang khóc/cười hay đang ho.

- Không nên để gập cổ khiến trẻ bú khó khăn hơn hoặc ngửa cổ có thể khiến trẻ bị sặc sữa lên mũi.

- Không quấn tã, mặc quần áo chật, tránh làm tăng áp lực ổ bụng.

- Không nên ép trẻ ăn quá no.