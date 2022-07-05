Ung thư vú là gì? Để ngăn ngừa bệnh ung thư vú, bạn nên biết những yếu tố nguy cơ này!

Sức khỏe 05/07/2022 07:11

Ung thư vú là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm đối với chị em phụ nữ trên toàn thế giới. Theo tổ chức y tế thế giới WHO, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư vú trên thế giới ngày càng tăng cao, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Ở Việt Nam ung thư vú đứng hàng đầu về tỷ lệ mắc và hàng thứ 3 về tỷ lệ tử vong ở nữ giới.

Chị Lý hiện đang là mẹ của hai đứa trẻ. Cách đây nửa tháng, khi đi khám sức khỏe tại đơn vị, chị phát hiện có khối u ở ngực trái, kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện khối lớn là u nang, khối nhỏ là ung thư. Kết quả như vậy khiến chị Lý không thể chấp nhận được và rất hoang mang: Nghe nói người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú thì có thể bị ung thư, mẹ tôi không có tiền sử ung thư vú thì tại sao tôi lại mắc bệnh ung thư vú? Người ta nói rằng phụ nữ không cho con bú có thể bị ung thư vú, nhưng tại sao tôi vẫn bị ung thư vú khi tôi đã sinh hai con và cả hai đều là cho bú sữa mẹ trực tiếp? Ngoài ra, người ta nói rằng ngực to, có thể bị ung thư vú nếu bạn thường xuyên sử dụng các sản phẩm estrogen, nhưng bạn có một bộ ngực nhỏ và không sử dụng bất kỳ sản phẩm estrogen nào, tại sao bạn lại bị ung thư vú?

Nhiều yếu tố gây bệnh

Ung thư vú là gì? Để ngăn ngừa bệnh ung thư vú, bạn nên biết những yếu tố nguy cơ này! - Ảnh 1
Nếu phát hiện sớm ở giai đoạn đầu, tỷ lệ chữa khỏi ung thư vú lên đến 80%

Thực tế, trên thực tế lâm sàng, không hiếm những bệnh nhân ung thư vú trẻ tuổi như chị Lý. Trong những năm gần đây, số ca mắc mới ung thư vú ở các nước vẫn đang gia tăng. Theo "Báo cáo thường niên đăng ký ung thư Trung Quốc" do Trung tâm Ung thư Quốc gia công bố năm 2017, tỷ lệ mắc ung thư vú ở nước họ là 28,42/ 100.000, với khoảng 279.000 ca mắc mới mỗi năm, và tăng hàng năm từ 2% đến 2,5%.Hơn nữa, bệnh nhân ung thư vú có xu hướng trẻ hóa. So với các nước Âu Mỹ, tỷ lệ mắc ung thư vú cao ở Trung Quốc sớm hơn khoảng 10 năm, tuổi khởi phát cao nhất là 45 - 55 tuổi.

Về lý do tại sao lại xuất hiện ung thư vú, nghiên cứu hiện nay đã phát hiện ra rằng có rất nhiều yếu tố có thể dẫn đến ung thư vú, không có một yếu tố gây bệnh nào là tuyệt đối cả, ung thư vú là do tác động tổng hợp lâu dài của nhiều yếu tố gây bệnh. Các yếu tố sau có thể liên quan đến sự xuất hiện và phát triển của ung thư vú:

1. Bắt đầu có kinh sớm (dưới 12 tuổi) hoặc mãn kinh muộn (sau 55 tuổi)

Ung thư vú là gì? Để ngăn ngừa bệnh ung thư vú, bạn nên biết những yếu tố nguy cơ này! - Ảnh 2

- Thời điểm có kinh: Có kinh nguyệt lần đầu càng trễ sẽ làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú.

- Thời điểm mất kinh: Mãn kinh càng muộn, nguy cơ bệnh càng tăng.

2. Yếu tố di truyền, đột biến gen.

Ung thư vú là gì? Để ngăn ngừa bệnh ung thư vú, bạn nên biết những yếu tố nguy cơ này! - Ảnh 3
Nếu trong gia đình có mẹ, chị, em gái,… bị ung thư vú thì bạn sẽ có nguy cơ mắc cao hơn so với người bình thường

Dựa trên dữ liệu thống kế cho thấy số lượng bệnh nhân bị ung thư vú xuất phát từ yếu tố di truyền chiếm khoảng 10% tổng số người mắc bệnh. Bên cạnh đó, gen đột biến bẩm sinh gây bệnh tồn tại trong cơ thể ngay từ khi đứa bé sinh ra. Trong đó, loại gen gây đột biến thường gặp nhất là BRCA1 và BRCA2. Bởi vì đây là nhóm gen có khả năng điều chỉnh các ADN bị hư hại nhưng nếu chúng đột biến thì khả năng sửa chữa cũng bị giảm hoặc mất đi, tạo điều kiện thuận lợi gây ra ung thư vú.

3. Yếu tố môi trường

Theo những nghiên cứu gần đây, môi trường có ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Một số những yếu tố như khói bụi, hóa chất, vi sinh vật, tia X, tia tử ngoại,… chính là những yếu tố có liên quan đến các loại bệnh ung thư, trong đó có cả ung thư vú. Môi trường không lành mạnh, không trong sạch này có thể chính là những yếu tố tác động vào gen khiến các gen bị đứt gãy trong quá trình sao chép và tạo ra những đột biến.

4. Liệu pháp thay thế hormone

Ung thư vú là gì? Để ngăn ngừa bệnh ung thư vú, bạn nên biết những yếu tố nguy cơ này! - Ảnh 4
Phụ nữ đã và đang có nguy cơ bị ung thư vú không nên sử dụng liệu pháp thay thế hormone

Liệu pháp thay thế hormone là phương pháp điều trị hiệu quả để làm giảm các cơn bốc hỏa trong thời kỳ mãn kinh. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy có mối liên hệ giữa liệu pháp hormone và ung thư vú nên đã khiến nhiều bác sĩ không khuyến khích lựa chọn hoặc chỉ định phương pháp điều trị này.

5. Không sinh con, đẻ muộn (con đầu lòng sau 35 tuổi) hoặc không cho con bú.

Trong rất nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú, yếu tố sinh đẻ cũng tác động rất nhiều. Theo đó, phụ nữ có con muộn sau 30 tuổi hoặc không sinh con sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 40% những phụ nữ bình thường. Nguyên nhân được giải thích là do đột biến gen phổ biến hơn khi cơ thể già đi và sự rối loạn quá trình phát triển tuyến vú do chịu sự tác động của các hoóc môn, nội tiết tuyến yên, tuyến thượng thận… Sinh con ở độ tuổi hợp lý và cho con bú có thể giảm đến 7% nguy cơ mắc bệnh.

6. Lối sống không khoa học

Ung thư vú là gì? Để ngăn ngừa bệnh ung thư vú, bạn nên biết những yếu tố nguy cơ này! - Ảnh 5
Người bị thừa cân béo phì có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn so với bình thường

Ung thư vú có liên quan đến tình trạng thừa cân, béo phì, uống nhiều rượu, hút thuốc và ít vận động. Do các tế bào tuyến vú hoạt động phụ thuộc vào nội tiết tố estrogen, nên các nguyên nhân làm tăng estrogen có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú. Thừa cân, béo phì, uống nhiều rượu bia, sử dụng liệu pháp hormone estrogen thay thế…làm cơ thể  phơi nhiễm với estrogen nhiều hơn và do đó kích thích tế bào tuyến vú tăng sinh -  một điều kiện để các đột biến sinh ung xuất hiện. Thừa cân và ít vận động còn có liên quan đến tăng nguy cơ tái phát ở những người đã mắc ung thư vú.

7. Mệt mỏi, căng thẳng kéo dài

Ung thư vú là gì? Để ngăn ngừa bệnh ung thư vú, bạn nên biết những yếu tố nguy cơ này! - Ảnh 6

Mệt mỏi, stress chủ yếu đến từ công việc và cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là chị em văn phòng hoặc những người nội trợ, phụ nữ đang cho con bú… Thế nhưng ít người biết rằng, tình trạng mệt mỏi, stress kéo dài không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú mà còn ảnh hưởng xấu tới tinh thần và toàn bộ sức khỏe.

8. Khả năng miễn dịch của cơ thể

Hệ miễn dịch của cơ thế cũng được cho là một trong những nguyên nhân gây ung thư vú. Bạn có thể hiểu đơn giản là nếu hệ miễn dịch khỏe mạnh thì nguy cơ ung thư sẽ thấp hơn. Ngược lại, khi hệ miễn dịch hoạt động kém thì những tế bào, những khối u ác tính sẽ vượt qua sự kiểm soát của chúng và hình thành bệnh, trong đó có bệnh ung thư vú. 

Đừng hiểu sai về bệnh ung thu vú

Có nhiều quan niệm sai lầm về ung thư vú, phổ biến nhất là nam giới không bị ung thư vú. Số liệu cho thấy nam giới mắc ung thư vú chiếm khoảng 1% trong tổng số các ca ung thư vú. Tức là cứ 100 bệnh nhân ung thư vú thì có khoảng 1 người là nam giới. Vì vậy, hãy ngừng nói đàn ông không bị ung thư vú!

Ung thư vú là gì? Để ngăn ngừa bệnh ung thư vú, bạn nên biết những yếu tố nguy cơ này! - Ảnh 7
Mặc dù ung thư vú gần như được xem như là một bệnh của phái nữ. Thế nhưng ung thư vú cũng có thể ảnh hưởng đến nam giới. Tuy nhiên, tỷ lệ nam giới mắc ung thư vú là hiếm so với ung thư vú ở nữ. Ung thư vú ở nam giới chiếm 0,5-1% tổng số bệnh nhân ung thư vú.

Không có bằng chứng thuyết phục nào chứng minh cho tin đồn rằng người ngực lớn dễ bị ung thư vú hơn và người ngực nhỏ ít bị ung thư hơn. Kích thước ngực được quyết định bởi lượng chất béo và mô xơ, điều này rất ít tác động tới nguy cơ mắc bệnh ung thư vú và phần lớn các trường hợp ung thư vú xảy ra trong hệ thống ống dẫn sữa của vú. Do đó, dù ngực to hay nhỏ nhưng nếu mắc các yếu tố nguy cơ cao khác, bạn đều có thể bị ung thư vú.

Ung thư vú là gì? Để ngăn ngừa bệnh ung thư vú, bạn nên biết những yếu tố nguy cơ này! - Ảnh 8
Kích thước ngực không ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư vú

Tóm lại, ung thư vú là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, nếu cảm thấy khó chịu thì nên chủ động đi kiểm tra, nếu còn nghi ngờ về kết quả xét nghiệm thì nên hỏi bác sĩ để kịp thời nắm rõ tình hình.

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