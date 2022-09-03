Tuyệt đối đừng làm 5 điều này sau khi chạy đường dài nếu bạn không muốn sức khỏe nguy cấp

Có 5 thói quen phổ biến sau khi chạy mà bạn phải tránh để tận dụng tối đa hiệu quả phiên chạy của mình.

Nhưng bạn sẽ làm gì sau khi chạy? Về nhà, tắm rửa và tiếp tục với một ngày bận rộn của bạn, phải không? Mặc dù tất cả chúng ta đều bận rộn với cuộc sống của mình và có kế hoạch ngày của mình cho phù hợp, nhưng thực hiện một số hoạt động cụ thể sau một buổi chạy căng thẳng có thể phá hỏng nỗ lực tập luyện của bạn.

Quy tắc cơ bản để thực hiện bất kỳ loại hoạt động thể chất nào là tiếp nhiên liệu và cung cấp nước trước và sau buổi tập luyện. Thiếu bước quan trọng này có thể khiến buổi tập luyện của bạn kém hiệu quả.

Sau khi tập luyện, năng lượng của chúng ta cạn kiệt và đổ mồ hôi dẫn đến mất chất lỏng. Ăn một bữa ăn bổ dưỡng và uống nước có thể giúp xây dựng lại các cơ mà bạn đã bị phá vỡ trong quá trình chạy và tiếp nhiên liệu. Tốt nhất bạn nên ăn trong vòng 20 đến 30 phút sau buổi tập. Tránh ăn quá nhiều thức ăn vì nó cũng có thể phá hoại nỗ lực của bạn.

Nằm hoặc không hoạt động

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Chạy là một công việc mệt mỏi, khiến nhịp tim của bạn tăng đột biến và khiến bạn thở hổn hển. Nghỉ ngơi sau một thời gian dài là điều quan trọng để đưa nhịp tim và nhịp thở trở lại bình thường. Nhưng điều này nên được thực hiện một cách chính xác.

Nằm xuống trên ghế dài sau buổi chạy bộ của bạn sẽ hoàn tác tất cả những nỗ lực của bạn. Thay vì chỉ ngồi một chỗ hoặc hoàn toàn không hoạt động, hãy tập trung vào các hoạt động nhẹ nhàng. Thực hiện một số hoạt động giữ cho máu di chuyển trong cơ thể, giúp bạn phục hồi nhanh hơn.

Mặc bộ đồ ướt sau khi tập chạy

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Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy hơi uể oải sau buổi chạy bộ, nhưng việc mặc một bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi có thể không phải là một ý kiến ​​hay. Mồ hôi bám trên quần áo của bạn sau khi tập luyện có chứa vi khuẩn, vi khuẩn có thể sinh sôi và gây ra các vấn đề về da cho bạn.

Mặc cùng quần áo ẩm trong thời gian dài cũng có thể khiến bạn bị cảm lạnh. Vì vậy, ngay khi về đến nhà, hãy vứt quần áo tập luyện vào túi giặt. Ngay cả khi bạn không đổ mồ hôi nhiều như vậy, quần áo ướt vẫn rất tốt cho sự phát triển của vi khuẩn. Nếu bạn không đi tắm ngay lập tức, hãy thay quần áo của bạn.

Làm những công việc nặng nhọc sau khi chạy là không nên

Bạn có thể có một số công việc phải làm trong một ngày và bạn đã lên kế hoạch cho ngày của mình cho phù hợp, nhưng nếu nó bao gồm một số công việc nặng nhọc thì hãy để nó sang một bên. Tham gia vào bất kỳ loại công việc nặng nhọc nào, đòi hỏi nhiều năng lượng có thể khiến bạn mệt mỏi hơn. Sau buổi chạy, cơ bắp của bạn sẽ mệt mỏi và cần một thời gian để nghỉ ngơi. Làm việc nặng có thể làm căng cơ và khiến bạn cảm thấy kiệt sức hơn.

Tắm bồn nước nóng

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Tắm nước nóng sau một thời gian dài cũng có thể không phải là một ý kiến ​​hay. Điều này nghe có vẻ là một lựa chọn lý tưởng để thư giãn và thả lỏng các cơ đang đau nhức của bạn, nhưng nó sẽ không giúp ích được gì nhiều cho bạn.

Điều trị bằng nước nóng chỉ có thể giúp bạn thư giãn sau khi cơ thể hết đau. Điều tốt nhất nên làm là sử dụng kết hợp phương pháp điều trị bằng đá và phương pháp điều trị nhiệt. Đầu tiên, chườm đá lạnh để giảm đau nhức và sưng tấy, nghỉ ngơi một lúc rồi ngâm mình trong bồn nước nóng nếu muốn.

Theo Times of India