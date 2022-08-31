Một người dương tính với COVID-19 thở ra bao nhiêu vi rút?

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người nhiễm Covid-19 sau khi chủng ngừa hai lần, và thậm chí cả liều tăng cường, cũng thở ra virus trong không khí.

Các nhà nghiên cứu đang điều tra việc hít phải khí dung, được coi là phương thức lây truyền chính nếu không muốn nói là của SARS-CoV-2 trong các giai đoạn khác nhau của đại dịch. Họ xây dựng dựa trên thực tế rằng chọn lọc tự nhiên ủng hộ các biến thể có tỷ lệ phun virus cao hơn.

Bài báo cho biết: "Ba biến thể có khả năng truyền nhiễm cao đã phát triển một cách độc lập thành kiểu hình phát tán do virus cao, thể hiện sự tiến hóa hội tụ".

Các nhà nghiên cứu trong cuộc nghiên cứu đã chứng minh rằng sự phát tán của virus (được đo dưới dạng bản sao RNA) vào khí dung thở ra lớn hơn đáng kể trong quá trình nhiễm Alpha, Delta và Omicron so với các chủng và biến thể tổ tiên không liên quan đến việc tăng khả năng lây truyền.

Nhóm các nhà nghiên cứu từ viện sức khỏe môi trường ứng dụng, trường y tế công cộng thuộc đại học Maryland đã phân tích 93 người từ giữa năm 2020 đến đầu năm 2022, những người bị nhiễm Covid-19. Tất cả chúng đều có các biến thể khác nhau, bao gồm Alpha, Delta và Omicron.

Những người tham gia được yêu cầu đối mặt với một thiết bị hình nón và hát hay hét vào nó kèm theo ho và hắt hơi trong 30 phút. Một máy móc gắn liền thu thập các hạt mà họ thở ra trong quá trình này. Được đặt tên là Gesundheit-II, thiết bị này đã tách các giọt sol khí (các giọt chất lỏng trong không khí) có kích thước 5 micromet có thể đọng lại trong không khí hay rò rỉ qua quần áo hoặc khẩu trang y tế.

Ảnh minh họa: Internet

Phân tích cho thấy những người nhiễm các biến thể Alpha, Delta và Omicron có tải lượng virus khi thở ra cao hơn so với những người bị nhiễm các biến thể khác.

Các nhà nghiên cứu trong bài báo nói rằng những phát hiện này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy việc hít phải các bình xịt truyền nhiễm là phương thức lây truyền chủ yếu. Kristen Coleman, đồng tác giả của nghiên cứu, nói với tờ Nature rằng, nghiên cứu cho thấy sự cần thiết của người dân để thúc đẩy các chính phủ đầu tư vào việc cải thiện chất lượng không khí trong nhà bằng cách cải thiện hệ thống thông gió và lọc.

Ảnh minh họa: Internet

Họ nói thêm rằng việc theo dõi sự thoát ra của sol khí từ các biến thể SARS-CoV-2 mới và các mầm bệnh mới nổi sẽ là một thành phần quan trọng trong đánh giá mối đe dọa trong tương lai và sẽ giúp hướng dẫn các biện pháp can thiệp để ngăn ngừa lây truyền.

Theo Indiatoday