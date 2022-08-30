Trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang có dấu hiệu "nổi dậy", liệu khẩu trang vải có đủ để bảo vệ bạn không?

Sức khỏe 30/08/2022 07:24

Nhiều tuần sau khi làn sóng thứ ba của Covid-19 do biến thể Omicron dẫn đầu rút đi, một số khu vực trên thế giới vẫn đang chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh về số ca bệnh. Sự gia tăng đột ngột của sự lây nhiễm xảy ra trong bối cảnh một số nơi đang nới lỏng các quy định về việc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng.

 

Trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang có dấu hiệu 'nổi dậy', liệu khẩu trang vải có đủ để bảo vệ bạn không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù các chuyên gia y tế đã không còn lên tiếng quá gay gắt báo động, nhưng sự gia tăng nhanh chóng của các trường hợp Covid là đáng lo ngại. Chắc chắn đã đến lúc phải đeo khẩu trang thường xuyên hơn.

Đeo khẩu trang đúng cách là một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa nhiễm trùng Covid. Tuy nhiên, loại mặt nạ bạn đeo cũng rất quan trọng. Nếu gần đây bạn đang đeo khẩu trang bằng vải, hãy cùng thảo luận về hiệu quả của chúng.

Trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang có dấu hiệu 'nổi dậy', liệu khẩu trang vải có đủ để bảo vệ bạn không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, tất cả những ai từ hai tuổi trở lên và chưa được tiêm chủng đầy đủ nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và cả trong nhà.

Liên quan đến khẩu trang vải, người ta đã lưu ý rằng khẩu trang vải một lớp không thành công trong việc bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm vi rút. Các bác sĩ đang kêu gọi mọi người đeo khẩu trang ít nhất hai hoặc ba lớp để ngăn ngừa hiệu quả sự lây truyền của các loại vi rút. Trong trường hợp mặt nạ hay khẩu trang một lớp, chắc chắn người ta phải đeo ghép nó với thêm một mặt nạ hay khẩu trang y tế.

Trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang có dấu hiệu 'nổi dậy', liệu khẩu trang vải có đủ để bảo vệ bạn không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

"Đeo một mặt nạ, khẩu trang dùng một lần bên dưới khẩu trang vải có nhiều lớp vải. Mặt nạ thứ hai phải đẩy các cạnh của mặt nạ bên trong vào sát mặt và râu của bạn", hướng dẫn của CDC đề xuất.

Điều quan trọng là không lặp lại việc đeo khẩu trang dùng một lần và bạn nên thay khẩu trang mới sau một lần sử dụng. Đối với các loại khẩu trang tái sử dụng, việc giặt sạch sau khi sử dụng đúng cách là điều bắt buộc.

Trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang có dấu hiệu 'nổi dậy', liệu khẩu trang vải có đủ để bảo vệ bạn không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, mặt nạ phòng độc N95 có thể hữu ích hơn để ngăn bạn khỏi nhiễm trùng Covid. Chúng an toàn hơn với một mạng lưới sợi dày đặc được tổ chức với nhau bằng kết cấu chặt hơn, do đó hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa lây nhiễm.

Mặt nạ N95 lọc tới 95% các hạt trong không khí và bịt kín mặt nếu đeo đúng cách. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các chuyên gia đã khuyến cáo những người có vấn đề về hô hấp hoặc những người có một số loại lông trên khuôn mặt không nên đeo khẩu trang N95 và nên sử dụng khẩu trang vải hoặc khẩu trang y tế.

Theo Indiatoday

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