Những dấu hiệu chứng tỏ bạn đang gặp chứng ăn uống vô độ, cần dừng lại ngay trước khi quá muộn !

Sức khỏe 01/09/2022 16:01

Rối loạn ăn uống vô độ (BED) ảnh hưởng đến 2% dân số trên toàn thế giới. Hầu hết những người bị chứng này sẽ ăn uống vô độ trong vài giờ đồng hồ mà không nghĩ đến hậu quả. Nó không chỉ là ăn càng nhiều càng tốt, mà đối với nhiều người bị chứng này, nó liên quan đến việc che đậy các vấn đề tâm lý sâu sắc hơn. Đó là một cơ chế phòng thủ có thể tạo ra một loạt các vấn đề khác.

Điều quan trọng là phải biết những điều cơ bản về chứng rối loạn này để có thể xác định và giải quyết nó. Bạn nên đến gặp chuyên gia y tế nếu nhận ra các dấu hiệu của rối loạn này.

Các triệu chứng của chứng rối loạn ăn uống vô độ

Những dấu hiệu chứng tỏ bạn đang gặp chứng ăn uống vô độ, cần dừng lại ngay trước khi quá muộn ! - Ảnh 1

  • Bạn ăn một lượng lớn thức ăn trong một khoảng thời gian giới hạn.
  • Bạn ăn ngay cả khi không đói đến mức khó chịu vô cùng.
  • Bạn ăn với tốc độ cực kỳ nhanh và đôi khi giấu các hành vi ăn uống của mình với mọi người xung quanh.
  • Sau khi ăn xong, bạn cảm thấy tội lỗi, xấu hổ và chán nản về những gì bạn vừa ăn.

Các yếu tố rủi ro

Những dấu hiệu chứng tỏ bạn đang gặp chứng ăn uống vô độ, cần dừng lại ngay trước khi quá muộn ! - Ảnh 2

Có khá nhiều lý do tại sao ai đó có thể đối phó với chứng rối loạn này.

  • Di truyền : Trong nhiều trường hợp, chứng rối loạn này được di truyền và liên quan đến dopamine. Đây là chất hóa học trong não của chúng ta có liên quan đến phần thưởng và niềm vui và một số người tăng độ nhạy cảm với nó.
  • Thay đổi não bộ và giới tính: Đúng vậy, phụ nữ dễ mắc chứng rối loạn ăn uống vô độ này hơn nam giới. Riêng ở Mỹ, 3,6% phụ nữ mắc bệnh này, so với 2% nam giới. Ngoài ra, những người mắc chứng rối loạn này dường như có cấu trúc não bị thay đổi và ít tự chủ hơn đối với những gì họ ăn.
  • Các vấn đề về hình ảnh cơ thể và béo phì: Những người ăn uống vô độ thường có quan điểm rất tiêu cực về cơ thể của họ và trong nhiều trường hợp, họ bị thừa cân.
  • Các vấn đề tâm lý: Chấn thương thời thơ ấu, chứng sợ hãi, trầm cảm có thể khiến mọi người chuyển sang ăn uống như một cơ chế đối phó.

Những rủi ro sức khỏe 

Những dấu hiệu chứng tỏ bạn đang gặp chứng ăn uống vô độ, cần dừng lại ngay trước khi quá muộn ! - Ảnh 3

Gần 50% những người bị BED cũng bị béo phì, khiến họ có nguy cơ rất cao mắc nhiều vấn đề sức khỏe. Bệnh tiểu đường, các vấn đề về giấc ngủ, đau mãn tính, hen suyễn và hội chứng ruột kích thích là một số trong những vấn đề phổ biến nhất. Do những yếu tố này, nhiều khả năng họ sẽ đến cơ sở y tế để được chăm sóc. Ngoài ra, những người bị BED đã báo cáo rằng họ gặp rắc rối với các giao tiếp xã hội.

Cách phòng tránh 

Những dấu hiệu chứng tỏ bạn đang gặp chứng ăn uống vô độ, cần dừng lại ngay trước khi quá muộn ! - Ảnh 4

Thực ra không thể ngăn ngừa chứng rối loạn ăn uống vô độ, nhưng có một cách để giải quyết nó từ sớm. Nếu nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào nêu trên, bạn có thể đến gặp bác sĩ để được tư vấn và lựa chọn phương pháp điều trị. Nếu bạn có con và nhận thấy mối quan hệ của chúng với thực phẩm ngày càng trở nên không lành mạnh, bạn nên nói chuyện với một chuyên gia y tế. Giải quyết vấn đề trong giai đoạn đầu sẽ giúp bạn và con bạn xác định và điều trị nó.

Những lựa chọn điều trị 

  • Liệu pháp nhận thức - hành vi: Nếu tình trạng ăn uống vô độ của bạn bắt nguồn từ những vấn đề bị ức chế, trước tiên bạn cần giải quyết những vấn đề này và sau đó tìm ra mức tiêu thụ thực phẩm. Bạn sẽ cần phải điều chỉnh cảm xúc tiêu cực của mình và kiểm soát lại để có thể hạn chế lượng thức ăn nạp vào cơ thể.
  • Liệu pháp hành vi biện chứng: Với phương pháp này, bạn sẽ học cách chịu đựng căng thẳng tốt hơn và cải thiện mối quan hệ của bạn với người khác. Nếu đây là những lý do thúc đẩy bạn ăn uống vô độ, bạn sẽ thấy rằng có một cách lành mạnh để giải quyết vấn đề.
  • Thuốc: Đây có thể là điều cuối cùng bạn muốn thử, nhưng đã có những trường hợp thuốc làm giảm các cơn ăn uống vô độ. Tuy nhiên, họ có thể không thành công với việc giảm cân. Trong mọi trường hợp, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ và đảm bảo rằng bạn đang thay đổi dưới sự giám sát của họ.

Theo Brightside

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