Tuổi càng lớn nguy cơ tăng cân càng cao, nguyên nhân do đâu?

Sức khỏe 29/05/2022 14:31

Khi bạn lớn tuổi, cân nặng sẽ tăng theo dù lượng thức ăn và chế độ sinh hoạt dường như không khác nhiều so với trước đây. Cùng tìm hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề này nhé!

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1. Giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản

Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản là mức năng lượng tối thiểu cần thiết để duy trì sự sống. Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản này giảm dần theo độ tuổi. Điều này có nghĩa là bạn không đốt cháy nhiều calo như trước đây khi bạn ngày lớn tuổi. Lượng calo còn lại không được tiêu thụ cuối cùng sẽ khiến cân nặng bạn tăng lên. 

Những người ở độ tuổi 30 hoặc 40 ăn giống như ở độ tuổi 20 và có thói quen vận động giống nhau nhưng khả năng tăng cân lại cao hơn. Nói cách khác, bạn có thể ăn ít hơn và siêng năng tập luyện hơn, bạn có thể sẽ duy trì được cân nặng như ở độ tuổi 20, nhưng điều này cần phải nỗ lực rất nhiều.

2. Ảnh hưởng của thời kỳ mãn kinh

Sau khi tắt kinh, phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh. Thông thường, giai đoạn này bắt đầu từ giữa đến năm 40 tuổi, và vào thời điểm này, nhiều phụ nữ có biểu hiện tăng cân.

Estrogen - một loại nội tiết tố nữ có chức năng ngăn chặn sự tích tụ của mỡ nội tạng sẽ giảm đi dẫn đến tăng khả năng tăng cân. Tuy nhiên, bạn có thể chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để thúc đẩy sự trao đổi chất, duy trì cân nặng phù hợp.

3. Thói quen ăn uống không lành mạnh

Khi chúng ta già đi, vị giác và khứu giác cũng yếu đi. Kết quả là có nhiều người chán ăn, sụt cân nhanh chóng, nhưng có những người lại muốn ăn đồ cay và mặn hơn trước.

Điều này khiến cho bạn tăng cân nhanh chóng. Hãy kiểm tra xem bạn có ăn đồ ăn quá nhiều gia vị hay không. Bạn cũng nên tập thể dục và ăn uống lành mạnh để có một sức khỏe lý tưởng nhé. 

Một số cách giúp hạn chế tăng cân khi lớn tuổi 

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1. Ăn nhiều rau xanh 

Thay vì một bữa ăn nhiều thịt và gia vị tẩm ướp, bạn nên bổ sung nhiều rau xanh. Ví dụ, nếu có bốn món ăn phụ, bạn nên chuẩn bị hai món với rau. Nếu thực đơn là bít tết, bạn có thể ăn cùng với salad. Bằng cách tuân theo các quy tắc này, bạn có thể cảm thấy “đủ ngon” mà không cần ăn quá nhiều, chúng còn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. 

2. Vận động nhẹ sau bữa tối

Nếu bạn chỉ ngồi cho đến khi đi ngủ sau bữa tối, bạn sẽ khó có thể giảm cân được. Nếu không thể ra khỏi nhà, hãy thử đi lòng vòng trong phòng khách hoặc phòng ngủ trong 30 phút. Cách này giúp bạn cảm thấy nhẹ bụng và hiệu quả trong việc giảm mỡ bụng. 

3. Tiêu thụ thực phẩm giàu tinh bột kháng như khoai tây và các loại đậu

Không giống như tinh bột chỉ bao gồm glucose, tinh bột kháng chứa tới 90% chất xơ. Tinh bột kháng đi xuống ruột non không tiêu hóa và lên men bởi vi khuẩn có lợi.

Các chuyên gia cho biết các sản phẩm phụ được tạo ra trong quá trình này giúp cải thiện khả năng kháng insulin và giúp phân hủy chất béo tích tụ quanh vùng bụng. Tinh bột kháng có nhiều trong chuối, khoai tây, các loại hạt và hạt, và các loại đậu.

Theo Kormedi.com

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