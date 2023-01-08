Tự dùng thuốc kháng sinh hại nhiều hơn lợi, đâu mới là lúc thực sự nên dùng?

Để giải quyết những câu hỏi này và hiểu rõ hơn về việc sử dụng thuốc kháng sinh, tại tờ ETimes, Tiến sĩ Neha Gupta, Chuyên gia Tư vấn về Bệnh Truyền nhiễm, Viện Nghiên cứu Tưởng niệm Fortis, Gurugram đã có một vài chia sẻ.

Sự tin tưởng vào thuốc kháng sinh, chỉ định về liều lượng (ngay cả khi không hỏi ý kiến ​​bác sĩ) và sự phụ thuộc vào các loại thuốc này khiến chúng ta chú ý đến một số câu hỏi đơn giản:

Tiến sĩ Neha Gupta: Cơ thể chúng ta đôi khi bị nhiễm trùng do nhiều nguyên nhân. Thuốc có tác dụng chống nhiễm trùng do vi khuẩn được gọi là thuốc kháng sinh. Chúng giết chết hoặc ngăn chặn hoạt động của vi khuẩn.

Chúng còn được gọi là 'viên đạn ma thuật'.

Nên dùng kháng sinh ở giai đoạn nào của nhiễm trùng?

Tiến sĩ Neha Gupta: Nó phụ thuộc vào nguyên nhân gây nhiễm trùng và vi khuẩn chịu trách nhiệm cho nó.

Ví dụ, nếu một người bị nhọt ngoài da, họ phải được tiêm thuốc kháng sinh ngay lập tức để kiểm tra sự lây lan của nhiễm trùng. Trường hợp nhiễm trùng não hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu cũng vậy, chúng ta phải dùng kháng sinh ngay lập tức.

Hiện nay chúng ta đang thấy rất nhiều bệnh ho và cảm lạnh và rất khó phân biệt đó là nhiễm virus hay nhiễm vi khuẩn. Ví dụ, nếu một người bị sốt, ho và cảm lạnh, sổ mũi và đau nhức cơ thể thì đó là dấu hiệu nhiễm virus. Trong trường hợp nhiễm virus, bệnh đạt đỉnh điểm trong 2 ngày đầu tiên và sau đó bắt đầu giảm dần.

Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, một điều quan trọng cần được biết trước tình hình gia tăng các ca bệnh cúm và COVID. Sốt là dấu hiệu thường gặp ở tất cả các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Tuy nhiên, sốt không có nghĩa là phải dùng kháng sinh.

Trường hợp viêm đường hô hấp trên, chúng ta cần dùng kháng sinh nếu sốt tăng dần kể cả ngày thứ 3, ho có đờm và đau họng dữ dội.

Vì vậy, chúng ta cần hiểu rằng nhiễm trùng đường hô hấp trên có thể do vi khuẩn hoặc vi rút gây ra. Các xét nghiệm bệnh học có thể khẳng định điều này một cách chính xác.

Chúng ta có thể tránh thuốc kháng sinh đến một mức nào đó không?

Tiến sĩ Neha Gupta: Đây là những viên đạn ma thuật, nếu cần chúng ta nên dùng đúng liều lượng.

Tuy nhiên, mọi người nên cẩn thận và không tiêu thụ nó một cách thiếu suy nghĩ. Cũng có thể bị sốt do thuốc bao gồm rối loạn chức năng gan, phát ban, nói ngọng và có thể dẫn đến nhiễm độc thần kinh. Nó cũng có thể dẫn đến tiêu chảy.

Điều quan trọng là phải chẩn đoán trước.

Hiện nay nhiều người đang bị viêm đường hô hấp trên kèm theo sổ mũi, đau người dữ dội, đau họng, ho khan, những điều này chỉ ra đối với nhiễm virus. Nếu không có ho nhưng nếu sốt cao tới 102F (19 độ C), điều đó cho thấy bạn bị nhiễm vi khuẩn.

Thuốc kháng sinh cũng được yêu cầu đối với các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn không điển hình.

Cần dùng kháng sinh trong trường hợp nhiễm virus và nhiễm khuẩn thứ phát, bệnh nhân sốt, ho sổ mũi và sốt, ho ngày càng tăng.

Chẩn đoán cá nhân là cần thiết để kê đơn thuốc kháng sinh.

Điều gì xảy ra nếu chúng ta không dùng kháng sinh khi được kê đơn?

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Neha Gupta: Tác hại của việc không dùng kháng sinh đúng lúc phụ thuộc vào vị trí nhiễm trùng và vi khuẩn liên quan đến nhiễm trùng.

Ví dụ, nếu đó là nhiễm trùng não do Streptococcus pneumoniae hoặc nhiễm trùng phổi và nếu không bắt đầu dùng kháng sinh đúng cách, vi khuẩn có thể lây lan sang các cơ quan khác qua máu và ảnh hưởng đến hoạt động. Tương tự với trường hợp nhiễm trùng tiểu, nếu không được điều trị có thể ảnh hưởng đến thận.

Uống kháng sinh cần tránh những gì?

Tiến sĩ Neha Gupta: Bạn nên cẩn thận về thức ăn. Tránh thức ăn cay vì nó có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa. Ví dụ, không nên dùng fluoroquinolone với sữa và các sản phẩm từ sữa. Azithromycin nên được uống khi bụng đói vì nó giúp hấp thu thuốc tốt hơn.

Một số loại kháng sinh như penicillin, amoxicillin phải được uống sau khi ăn.

Chúng ta cũng cần quan tâm đến các loại thuốc khác trong khi dùng kháng sinh. Ví dụ, không nên dùng Linezolid cho những người đang dùng thuốc chống trầm cảm vì những loại thuốc này có thể tương tác.

Thuốc kháng sinh có làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn không?

Tiến sĩ Neha Gupta: Không, chúng sẽ không hoạt động nếu cơ thể cần chúng.

Nhưng khi nó được sử dụng một cách không cần thiết, hầu hết là không có sự tư vấn của bác sĩ, nó sẽ có tác dụng phụ đối với cơ thể.

Những gì mọi người cần biết?

Bác sĩ Neha Gupta: Luôn dùng kháng sinh đúng liều lượng và đúng thời gian. Nhiều người ngừng quá trình dùng thuốc. Liều kháng sinh dưới mức tối ưu dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh. Đây là một trong những mối đe dọa toàn cầu hiện nay và sẽ gây ra rủi ro lớn hơn thậm chí còn hơn cả mối đe dọa từ các căn bệnh đe dọa đến tính mạng như ung thư.

Thuốc không kê đơn không nên được khuyến khích. Nhiều bệnh mà kháng sinh được sử dụng một cách mù quáng hiện nay không thực sự cần đến chúng.

Theo Times of India