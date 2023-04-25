TP.HCM: Cấp cứu thành công hai mẹ con sản phụ vỡ tử cung trong đêm

Sức khỏe 25/04/2023 12:19

Sau khi siêu âm, thấy bệnh nhân có dịch bất thường trong ổ bụng, các bác sĩ hội chẩn thống nhất mổ khẩn cấp, đón được bé trai nặng 2,6kg.

Dẫn tin từ VOV, sản phụ P.T.H (37 tuổi) ngụ tại Đồng Nai mang thai lần thứ hai được 38 tuần 1 ngày. Trong suốt thai kỳ, chị khám thai đều đặn tại một khám khám tư nhân gần nhà và không ghi nhận vấn đề bất thường. Trước đó, chị H. từng sinh mổ vào năm 2014 vì thai quá ngày. Đến năm 2018, chị có thai nhưng bị thai ngoài tử cung nên được mổ để lấy khối thai. Đến năm 2022, chị mang thai lần tiếp theo.

Tối 17/4, lúc đang ngủ, chị H. thấy đau bụng âm ỉ, thai nhi máy liên tục, nhiều so với bình thường. Chồng chị gọi xe, tức tốc đưa chị từ Đồng Nai lên cấp cứu Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) lúc 3 giờ 25 ngày 18/4.

Theo thông tin từ Vietnamnet, tại bệnh viện, bác sĩ trực cấp cứu khám ghi nhận bụng sản phụ có phản ứng dội bất thường, siêu âm có dịch bất thường trong ổ bụng. Các bác sĩ hội chẩn thống nhất mổ khẩn cấp. 

TP.HCM: Cấp cứu thành công hai mẹ con sản phụ vỡ tử cung trong đêm - Ảnh 1
Gia đình sản phụ P.T.H sau ca phẫu thuật khẩn cấp lúc rạng sáng - Ảnh: Vietnamnet

Lúc 4h30, sản phụ được chuyển lên bàn mổ. Mười phút sau, một bé trai chào đời, nặng 2,6 kg, khóc rất to. Bác sĩ phẫu thuật kiểm tra thấy trong ổ bụng sản phụ có 300ml máu đỏ, góc phải tử cung (ngay sẹo xén góc) bị vỡ với đường kính 3x4cm, nhau thai thoát ra một phần. Bác sĩ tiến hành cắt lọc chỗ vỡ tử cung và khâu phục hồi. 

Sau mổ 24 giờ, sản phụ hồi phục sức khỏe, vận động tốt, không sốt, vết mổ khô, ăn uống bình thường. Đại diện Bệnh viện Từ Dũ cho hay hai mẹ con sản phụ đã được cứu sống trong gang tấc, là niềm vui cho gia đình và cho cả tập thể bệnh viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, trường hợp từng phẫu thuật xén góc tử cung do thai ngoài tử cung cần hết sức cảnh giác khi mang thai lại. Bởi sản phụ có thể gặp nguy cơ vỡ tử cung trong thai kỳ, nhất là 3 tháng cuối.

Sản phụ cần theo dõi suốt quá trình mang thai, đến ngay cơ sở y tế có chuyên môn khi có dấu hiệu bất thường. 

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Bệnh viện Đa khoa Điên biên tiếp nhận sản phụ M. trong trạng thái nguy kịch, điểm chảy máu tử cung chưa cầm, chỉ số xét nghiệm, dấu hiệu lâm sàng xấu.

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