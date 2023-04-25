Bệnh viện Đa khoa Điên biên tiếp nhận sản phụ M. trong trạng thái nguy kịch, điểm chảy máu tử cung chưa cầm, chỉ số xét nghiệm, dấu hiệu lâm sàng xấu.

Theo thông tin từ VOV, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên vừa kích hoạt báo động đỏ, cứu sống một sản phụ trong tình trạng nguy kịch, được chuyển lên từ tuyến dưới. Trước đó, ngày 12/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên nhận thông tin, đề nghị hỗ trợ từ Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé với ca bệnh là chị Ma Thị M., 23 tuổi, dân tộc Mông, trú ở xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé (Điện Biên). Bệnh nhân sinh nở lần 3, trước đó đã 2 lần mổ đẻ nhưng không chủ động đến trung tâm y tế theo dõi sinh nở mà tự đẻ tại nhà. Khi đến cơ sở y tế, vết mổ cũ căng, tử cung tổn thương, bệnh nhân được mổ cấp cứu ngay. Sau mổ, bệnh nhân gặp tình trạng chảy máu tử cung, tiếp tục được phẫu thuật cắt tử cung nhưng vẫn không cầm máu.

Hiện tại sức khỏe sản phụ Ma Thị M. ổn định và được xuất viện trong ngày 25/4 - Ảnh: Giáo dục & Thời đại Ngay khi nhận thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã kích hoạt báo động đỏ, cử 1 kíp cán bộ y tế - đội cấp cứu ngoại viện vào Mường Nhé (cách 200km) để hỗ trợ. Đồng thời, sản phụ cũng được Trung tâm Y tế Mường Nhé chuyển ra và đội cấp cứu ngoại viện tiếp nhận bệnh nhân trên đường trong tình trạng đe doạ ngừng tim, phổi. Các cán bộ y tế đã thực hiện cấp cứu tại chỗ, vừa truyền máu vừa nhanh chóng vận chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong quá trình di chuyển, bệnh nhân được truyền 5 đơn vị máu và chế phẩm máu.

Hai mẹ con sản phụ M. đã phục hồi sức khỏe - Ảnh: VOV Khi đến bệnh viện, bệnh nhân đã trong tình trạng rất nguy kịch; điểm chảy máu tử cung chưa cầm, chỉ số xét nghiệm, dấu hiệu lâm sàng xấu. Các khoa liên quan đã lập tức hội chẩn, chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật cấp cứu, thực hiện các biện pháp truyền máu. Theo thông tin từ Báo Giáo dục & Thời đại, sau 10 ngày điều trị tích cực, hiện người bệnh đã tỉnh, các chỉ số đều ổn định và được xuất viện trong hôm nay (25/4). Theo Ths.Bs Ngô Thị Nhung, Trưởng khoa Sản, ở cả 2 lần sinh trước, bệnh nhân đều phải phẫu thuật lấy thai. Tuy nhiên, đến lần thứ 3, người bệnh lại không khám thai định kỳ, tự ý sinh tại nhà nên xảy ra biến chứng chảy máu do đờ tử cung sau đẻ. Bác sĩ khuyến cáo, đây là biến chứng sản khoa xảy ra bất ngờ và không có dấu hiệu báo trước. Trong trường hợp này, người bệnh nếu không được cấp cứu nhanh, kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Vì vậy, phụ nữ mang thai không nên chủ quan mà phải tuân thủ lịch thăm, khám định kỳ. Đặc biệt, không tự ý sinh tại nhà, tránh những rủi ro khó lường.

Cứu kịp thời người phụ nữ nguy kịch vì bị chó nhà cắn Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp bị chó cắn với đa vết thương phần mềm tác động trên nhiều vùng cơ thể rất nặng, khiến nạn nhân mất máu nhiều, dễ dẫn đến tình trạng choáng, khả năng tử vong cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kich-hoat-bao-ong-o-cap-cuu-san-phu-roi-loan-mau-ong-nang-co-y-inh-sinh-con-tai-nha-576117.html