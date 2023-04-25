Trước đó, vào sáng 22/4, bệnh nhân N nhập viện trong tình trạng đa vết thương. Người nhà cho hay, sáng sớm hôm đó, bệnh nhân đang cắt rau ở vườn thì bị chó nhà tấn công, cắn vào hai tay, lưng, mông, đùi phải và cẳng chân phải, chảy nhiều máu.

Dẫn tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 25/4, Bệnh viện (BV) Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thông tin vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân HTN (58 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) bị chó nhà cắn đa vết thương.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, lúc nhập viện, nạn nhân trong tình trạng bệnh tỉnh, da xanh, niêm mạc nhợt, khó thở, yếu mệt, các vết thương chảy máu thấm qua băng, mạch nhanh, huyết áp tụt dần.

Người nhà đưa bệnh nhân vào Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) sơ cứu băng ép cầm máu vết thương. Bệnh nhân được cho sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, truyền dịch, thở ôxy hỗ trợ bảo đảm hô hấp, tuần hoàn trước khi chuyển đến BV Bà Rịa.

Nhận định đây là trường hợp bị chó cắn với đa vết thương phần mềm tác động trên nhiều vùng cơ thể rất nặng khiến nạn nhân mất máu nhiều, dễ dẫn đến tình trạng choáng (do đau, mất máu) và có khả năng tử vong cao nên sau khi tiến hành các bước cần thiết, nạn nhân được đưa đi mổ cấp cứu.

Quá trình mổ thám sát cho thấy, trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết thương chằng chịt, mô mềm đứt dập... Các vết thương còn đi kèm nhiều dị vật (đất cát).

Các vết thương ở chân của bệnh nhân N. do bị chó nhà cắn - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Các y, bác sĩ đã xử lý các mạch máu bị tổn thương, cắt lọc và làm sạch mô mềm bị dập nát, khâu phục hồi tổn thương; đồng thời truyền cho nạn nhân hơn 10 đơn vị máu.

Hiện, nạn nhân H.T.N đã tạm ổn định, đang tiếp tục điều trị và theo dõi tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình. Dự kiến nếu phục hồi tốt, nạn nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Qua trường hợp trên, Bệnh viện Bà Rịa khuyến cáo người dân khi bị động vật tấn công gây thương tích cần sơ cấp cứu đúng cách và kịp thời đến các cơ sở y tế thăm khám sớm nhằm tránh tình trạng mất máu nhiều, ảnh hưởng đến tính mạng.

Đồng thời, người dân chú ý phòng ngừa bệnh dại tăng cao, nhất là trong mùa nắng nóng như hiện nay tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Vật nuôi khi được đưa ra nơi công cộng cần đeo rọ mõm cẩn thận và luôn có người dẫn dắt.