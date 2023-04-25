Bàn chải đánh răng là một vật dụng cá nhân, được sử dụng để vệ sinh cá nhân nên khi dùng xong, bạn nên cất chúng riêng để tránh va chạm với bàn chải đánh răng của người khác. Nguyên nhân là do, tình trạng sức khỏe của mỗi người khác nhau, nếu chẳng may có người mắc bệnh truyền nhiễm, va chạm phải bàn chải sẽ làm vi khuẩn lây lan, khi đó người khỏe mạnh sẽ đối mặt với nguy cơ mắc bệnh. Chính vì vậy mà việc thay bàn chải răng trong trường hợp này là điều rất cần thiết.

Bàn chải đánh răng là một trong những vật dụng không thể thiếu của mỗi người trong hầu hết các gia đình. Vì bàn chải đánh rằng là một vật dụng được dùng hàng ngày nên chúng ta cần phải chú ý lúc nào cần phải thay bàn chải để không gây hại cho sức khỏe , nhất là trong 5 trường hợp này.

Theo Hiệp hội về sức khỏe răng miệng ở Pháp thì tốt hơn hết là chúng ta hãy thay bàn chải đánh răng trước khi lông bàn chải bị sờn hay loe ra 2 bên. Khi lông bàn chải mòn, chúng sẽ khó len vào kẽ răng để lấy mảng bám ra ngoài nên làm cho việc chải răng kém hiệu quả hơn, theo bác sĩ nha khoa Jonathan Abenaim, Đại học New York.

Trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường, mọi người sẽ rất dễ bị cảm sốt, nhất là những người có sức đề kháng yếu. Trong lúc bị bệnh thì cần vệ sinh răng miệng thật sạch sẽ. Sau khi khỏi bệnh, rất có thể vi khuẩn vẫn còn trên bàn chải đánh răng. Do vậy, nên thay bàn chải răng mới để tránh bị nhiễm vi khuẩn từ bàn chải đánh răng.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn chải để lâu sẽ chứa vi khuẩn

Khi đã dùng được một thời gian, không những phần lớn bàn chải sẽ giảm tính hiệu quả mà chúng còn là một ổ chứa vi khuẩn và trở thành một nguồn lớn những bệnh lây nhiễm như viêm lợi. Một nghiên cứu từ Đại học Manchester ở nước Anh cho biết trung bình một chiếc bàn chải đánh răng chứa ít nhất là 10 triệu vi khuẩn, trong đó có cả vi khuẩn E. coli và Staph.

Ảnh minh họa: Internet

Khi người khác sử dụng bàn chải của bạn

Ngay sau khi bàn chải của bạn tiếp xúc vào bàn chải của ai đó hoặc người khác dùng bàn chải của bạn thì có nghĩa là bạn đang trao đổi hàng tá vi khuẩn với người kia. Nếu người đó mắc các bệnh về răng mệnh thì cũng đồng nghĩa với việc bạn rất dễ lây các loại bệnh đó thông qua bàn chải đánh răng.

Khi bạn làm rơi bàn chải

Khi vô tình làm rơi bàn chải xuống sàn nhà vệ sinh, bạn nên thay bàn chải ngay. Sàn nhà vệ sinh nói riêng và khu vực nhà tắm nói chung là nơi có chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh, vì thế bạn nên vứt ngay bàn chải ấy và thay thế một cái mới nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn chải đánh răng là một vật dụng rất cần thiết trong quy trình vệ sinh răng miệng hằng ngày của mỗi người. Mỗi ngày cần phải dùng bàn chải đánh răng ít nhất là 2 lần vào mỗi buổi sáng và tối.

Có thể thấy việc sử dụng hằng ngày thì sẽ khó tránh khỏi tình trạng xuống cấp, mài mòn hay hư hỏng của bàn chải. Lúc này đầu lông bàn chải sẽ bị mòn xòe khiến cho hiệu quả làm sạch răng không được tốt như trước nữa. Thậm chí có thể gây khó chịu khi sử dụng.

Bên cạnh đó, việc đầu lông bàn chải bị xuống cấp sẽ khá xơ cứng. Điều này sẽ làm cho răng, nướu bị tổn thương một cách nghiêm trọng trong quá trình chải răng, dễ gây chảy máu chân răng, mòn men răng, tụt lợi,…

Không chỉ vậy, càng sử dụng lâu thì đầu lông bàn chải cũng sẽ tích tụ nhiều vi khuẩn hơn. Nếu sử dụng về lâu về dài có thể làm phát sinh nhiều căn bệnh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe răng miệng cũng như sức khỏe toàn thân.

Từ những mối nguy hại trên có thể thấy việc thay bàn chải đánh răng định kỳ là vô cùng cần thiết nếu muốn giữ cho răng miệng luôn được sạch khỏe, hạn chế tối đa các bệnh lý một cách tốt nhất.

Hầu hết các nha sĩ trên toàn thế giới đều khuyên mỗi người nên thay bàn chải đánh răng mới sau 2 – 3 tháng sử dụng.

Các nghiên cứu cho thấy sau khoảng thời gian này, bàn chải đã giảm đáng kể hiệu quả làm sạch răng miệng so với bàn chải mới. Các đầu lông bàn chải bị xơ mòn làm giảm tiếp xúc với các vị trí kẽ răng, quanh viền nướu khiến mảng bám khó được làm sạch tối ưu.

Ngoài ra, lúc này bàn chải cũng đã tích tụ khá nhiều vi khuẩn có hại cho răng nướu cũng như sức khỏe nên việc thay mới là rất cần thiết.