Vỏ hướng dương rơi vào khí quản, bệnh nhi 2 tuổi viêm phổi kéo dài

Sức khỏe 25/04/2023 09:26

Sau khi nội soi, ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành gắp dị vật, vỏ hạt hướng dương kích thước khoảng 2 cm đã được gắp ra ngoài thành công.

Theo thông tin từ VTV News, Bệnh nhi H.T.L. (34 tháng tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng viêm phổi, đã điều trị tuyến dưới 2 đợt hơn 20 ngày nhưng không thuyên giảm.

Qua khai thác tiền sử, thăm khám lâm sàng trực tiếp, các bác sĩ Khoa Hô hấp nhận định đây là một trường hợp viêm phổi tái diễn, ho khò khè kéo dài đủ tiêu chuẩn nội soi phế quản ống mềm.

Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, kíp nội soi gồm bác sĩ Khoa Hô hấp, Khoa Tai Mũi Họng phối hợp với Khoa Gây mê đã tiến hành nội soi phế quản ống mềm.

Trong quá trình nội soi, phát hiện thấy lòng khí quản có hình ảnh dị vật, di chuyển lên xuống, có hình ảnh tổn thương 1/3 trên khí quản nghi giả mạc. Việc mắc dị vật dài ngày gây viêm phổi và tổ chức giả mạc che lấp dị vật, khiến việc tiếp cận lấy dị vật rất khó khăn.

Vỏ hướng dương rơi vào khí quản, bệnh nhi 2 tuổi viêm phổi kéo dài - Ảnh 1
Trong quá trình nội soi, bác sĩ phát hiện lòng khí quản bệnh nhi có hình ảnh dị vật - Ảnh: VTV News

Ngay lập tức, kíp nội soi hội chẩn với các bác sĩ Khoa Tai mũi họng tiến hành gắp dị vật. Vỏ hạt hướng dương kích thước khoảng 2 cm đã được gắp ra ngoài thành công.

Dẫn tin từ Zing news, quá trình nội soi diễn ra an toàn, thuận lợi, không xảy ra tai biến.

Sau khi gắp dị vật, nguyên nhân chính dẫn tới trạng viêm phổi, trẻ dần ổn định sức khỏe.

Theo các bác sĩ khoa Hô hấp, nguyên nhân khiến trẻ bị dị vật đường thở như: Khóc, cười đùa trong khi ăn uống; thói quen ngậm đồ vật, thức ăn trong khi chơi đùa; do rối loạn phản xạ họng, thanh quản ở trẻ em…

Vỏ hướng dương rơi vào khí quản, bệnh nhi 2 tuổi viêm phổi kéo dài - Ảnh 2
Vỏ hạt hướng dương trong khí quản, gây viêm phổi kéo dài cho bệnh nhi - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Trên lâm sàng, biểu hiện của dị vật đường thở bằng cơn ho sặc sụa, tím tái, vã mồ hôi, trợn mắt mũi, đôi khi đại tiểu tiện không tự chủ...

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo khi nghi ngờ hóc sặc dị vật, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất để chẩn đoán và xử trí chính xác, kịp thời. Việc này cũng tránh những thao tác sơ cứu không đúng, có thể vô tình đẩy dị vật vào sâu hơn.

 

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