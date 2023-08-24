Hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh đều đi đại tiện ba lần một ngày đến ba lần một tuần. Táo bón là hiện tượng đi đại tiện ít hơn dự kiến hoặc khi phân cứng, khô và khó đi đại tiện. Mặc dù táo bón có thể là một vấn đề phổ biến nhưng nó vẫn gây khó chịu và căng thẳng khi xảy ra. Tin tốt là hầu hết những người bị táo bón đơn giản đều có thể thuyên giảm bằng các phương pháp điều trị tại nhà như thay đổi chế độ ăn uống, bù nước hoặc sử dụng thuốc nhuận tràng hợp lý. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về top 6 cách giúp giảm táo bón hiệu quả nhất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Một trong những bước đầu tiên bạn có thể thực hiện để giảm táo bón là tăng lượng chất xơ thông qua chế độ ăn uống. Nhu cầu chất xơ thay đổi tùy theo độ tuổi và giới tính, nhưng nhìn chung người lớn nên bổ sung 22 đến 34 gam chất xơ mỗi ngày.

Có hai loại chất xơ khác nhau: hòa tan và không hòa tan. Cả hai loại chất xơ đều quan trọng đối với sức khỏe, tiêu hóa và ngăn ngừa bệnh tật. Nhưng chúng hoạt động khác nhau trong cơ thể.

Cụ thể, chất xơ hòa tan hấp thụ nước trong thức ăn của bạn. Khi làm như vậy, nó sẽ chuyển sang dạng gel, làm chậm quá trình tiêu hóa. Một số loại chất xơ hòa tan có thể giúp giảm cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim. Theo đó, chất xơ hòa tan được tìm thấy trong các loại thực phẩm sau:

Bột yến mạch

Lúa mạch

Các loại hạt

Các loại đậu

Một số loại trái cây và rau quả

Mặt khác, chất xơ không hòa tan không hấp thụ nước và làm tăng khối lượng phân của bạn. Nó có thể giúp thức ăn đi qua dạ dày và ruột nhanh hơn, giảm táo bón. Chất xơ không hòa tan có thể được tìm thấy trong các loại thực phẩm như:

Cám lúa mì

Rau

Các loại ngũ cốc

2. Cung cấp đủ nước cho cơ thể

Giữ nước là một hành động quan trọng cần thực hiện để giảm táo bón. Nước, các chất lỏng khác và thực phẩm có hàm lượng nước cao có thể giúp chất xơ hoạt động tốt hơn, làm cho phân mềm hơn và dễ đại tiện hơn.

Lựa chọn chất lỏng tốt bao gồm:

Nước lọc

Nước ép trái cây có vị ngọt tự nhiên

Nước ép rau củ

Súp trong

Cung cấp đủ nước sẽ tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn và có thể giúp bạn tránh bị táo bón ngay từ đầu. Bạn nên uống bao nhiêu nước? Hầu hết mọi người cần khoảng 4-6 cốc nước lọc mỗi ngày. Nhưng có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng lượng nước uống tối ưu là một con số tùy theo từng cá nhân.

3. Thuốc nhuận tràng thẩm thấu

Cái tên này nghe có vẻ mang tính kỹ thuật, nhưng thuốc nhuận tràng thẩm thấu là một nhóm thuốc bao gồm các sản phẩm mà bạn có thể rất quen thuộc, chẳng hạn như sữa chứa magie. Những loại thuốc nhuận tràng này sử dụng muối tự nhiên, muối magie hoặc đường chưa tiêu hóa để hút nước vào ruột già, làm mềm và làm lỏng phân.

4. Thuốc làm mềm phân

Thuốc làm mềm phân bổ sung độ ẩm cho phân để làm cho phân mềm hơn và dễ đi ngoài hơn. Docusate là một ví dụ về chất làm mềm phân. Thuốc làm mềm phân thường được khuyên dùng cho những người không nên rặn, chẳng hạn như những người mắc bệnh trĩ hoặc vừa mới phẫu thuật vùng bụng.

5. Chất bôi trơn

Chất bôi trơn, chẳng hạn như dầu khoáng, giúp phân trượt ra ngoài dễ dàng hơn. Chúng có thể là một lựa chọn tốt nếu phân của bạn cảm thấy bị kẹt thấp trong ruột, nếu bạn bị rách hoặc "vết nứt" bên trong hoặc nếu bạn bị đau do trĩ khi đi tiêu. Dầu khoáng được dùng bằng đường uống và có thể gây viêm phổi nếu hít vào phổi.

6. Thuốc kích thích nhuận tràng

Thuốc nhuận tràng kích thích giúp giảm táo bón bằng cách làm cho ruột co bóp thường xuyên hơn hoặc mạnh hơn, khuyến khích phân di chuyển qua ruột già. Thuốc nhuận tràng kích thích có chứa senna, cascara hoặc bisacodyl có tác dụng mạnh hơn. Những loại thuốc này có thể làm giảm tình trạng táo bón nặng hoặc không đáp ứng với các phương pháp điều trị khác. Tuy nhiên, do tác dụng phụ, cũng như khả năng ruột già trở nên phụ thuộc vào việc sử dụng chúng, thuốc nhuận tràng kích thích chỉ nên được sử dụng theo chỉ dẫn và chỉ trong thời gian ngắn.

Thuốc nhuận tràng kích thích có thể dùng bằng đường uống hoặc đặt vào trực tràng dưới dạng thuốc đặt. Khi dùng dưới dạng thuốc đặt, thuốc nhuận tràng kích thích có thể phát huy tác dụng trong vòng 15-60 phút. Khi dùng bằng đường uống, thuốc nhuận tràng kích thích có thể gây ra nhu động ruột trong 6 đến 8 giờ.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp top 6 cách giúp giảm táo bón hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nếu các phương pháp tự chăm sóc không hiệu quả, bạn nên đến gặp bác sĩ để giảm táo bón. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc để điều trị táo bón cho bạn. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!