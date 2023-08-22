Thời kỳ mãn kinh: 7 thay đổi cơ thể mà bạn cần biết!

Dưới đây là 7 điều thay đổi trong cơ thể khi bạn bước vào thời kỳ mãn kinh:

Mãn kinh là một giai đoạn tự nhiên trong cuộc đời của một người phụ nữ, đánh dấu sự chấm dứt chu kỳ kinh nguyệt và khả năng sinh sản của một người phụ nữ. Nó thường xảy ra ở độ tuổi từ 45 đến 55, mặc dù thời điểm chính xác khác nhau ở mỗi phụ nữ. Mặc dù thời kỳ mãn kinh là một quá trình sinh học bình thường, nhưng theo một bác sĩ phụ khoa, nó mang lại những thay đổi nội tiết tố đáng kể ảnh hưởng đến các khía cạnh khác nhau của sức khỏe và hạnh phúc của người phụ nữ. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá về một vài thay đổi cơ thể sau khi mãn kinh mà phụ nữ thường trải qua ở ngay bài viết dưới đây nhé!

1. Sức khỏe của da

Thời kỳ mãn kinh thường báo hiệu sự thay đổi về sức khỏe làn da. Cụ thể, các chuyên gia cho biết: “Khi nồng độ estrogen giảm, độ đàn hồi và khả năng giữ ẩm của da giảm, dẫn đến da khô hơn, mỏng hơn và dễ bị tổn thương hơn. Việc sản xuất collagen cũng có thể giảm, góp phần tạo ra các nếp nhăn và vết chân chim.” Tuy nhiên, với thói quen chăm sóc da thích hợp, bao gồm dưỡng ẩm đầy đủ và chống nắng, có thể giúp giảm thiểu những tác động này và duy trì làn da rạng rỡ.

2. U xơ tử cung

Thời kỳ mãn kinh thường dẫn đến giảm sự phát triển của u xơ do giảm nồng độ estrogen. Tuy nhiên, các triệu chứng của u xơ tử cung hiện có, chẳng hạn như chảy máu kinh nguyệt nhiều và đau vùng chậu, có thể tồn tại trong quá trình chuyển đổi mãn kinh. Một số phụ nữ có thể cảm thấy nhẹ nhõm sau những triệu chứng này sau thời kỳ mãn kinh, trong khi những người khác có thể tiếp tục cảm thấy khó chịu. Theo dõi và thảo luận về bất kỳ thay đổi nào là rất quan trọng để đảm bảo quản lý tối ưu.

3. Cholesterol

Thời kỳ mãn kinh có thể ảnh hưởng đến mức cholesterol, thường dẫn đến sự gia tăng bất lợi của cholesterol LDL (lipoprotein mật độ thấp), thường được gọi là cholesterol “xấu”. Độ cao này có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Áp dụng lối sống lành mạnh cho tim, bao gồm tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống cân bằng, có thể giúp kiểm soát mức cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

4. Chu kỳ giấc ngủ

Nồng độ hormone dao động trong thời kỳ mãn kinh có thể làm gián đoạn giấc ngủ, dẫn đến khó đi vào giấc ngủ và khó ngủ. Hãy thiết lập một thói quen đi ngủ khoa học và tạo ra một môi trường thuận lợi cho giấc ngủ để có thể hỗ trợ trong việc kiểm soát rối loạn giấc ngủ.

5. Chứng loãng xương

Mãn kinh là thời điểm then chốt cho sức khỏe của xương. Estrogen đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương, và sự suy giảm của nó có thể dẫn đến nguy cơ loãng xương cao hơn, một tình trạng đặc trưng bởi xương yếu và dễ gãy. Lúc này, cung cấp đầy đủ canxi và vitamin D, cùng với các bài tập chịu trọng lượng, là điều cần thiết để hỗ trợ sức khỏe của xương và giảm nguy cơ gãy xương.

6. Các vấn đề về âm đạo

Nồng độ estrogen giảm có thể tác động đến các mô âm đạo và đường tiết niệu, dẫn đến khô và mỏng. Điều này có thể làm tăng khả năng bị nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) và những khó chịu khác. Hãy thăm khám sức khỏe định kỳ, bao gồm việc sử dụng chất bôi trơn, thực hành vệ sinh đúng cách để duy trì sức khỏe âm đạo.

7. Sức khỏe tinh thần kém

Sự dao động nội tiết tố liên quan đến thời kỳ mãn kinh có thể ảnh hưởng đến tinh thần. Nhiều phụ nữ cho biết tâm trạng thay đổi thất thường, khó chịu, lo lắng và thậm chí trầm cảm trong giai đoạn này. Điều cần thiết là phải nhận ra những thay đổi cảm xúc này và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khi cần. Bên cạnh đó, thay đổi lối sống, tập thể dục thường xuyên và thực hành chánh niệm cũng có thể góp phần cải thiện sức khỏe tâm thần.

Tóm lại, mặc dù thời kỳ mãn kinh có thể mang lại những thách thức về nhiều khía cạnh sức khỏe, nhưng việc tự chăm sóc bản thân, thói quen lối sống lành mạnh và thăm khám sức khỏe định kỳ có thể giúp bạn đón nhận những thay đổi này và tiếp tục có cuộc sống viên mãn! Hy vọng những thông tin về 7 thay đổi của cơ thể trong thời kỳ mãn kinh trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé.