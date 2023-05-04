Hãng tin AFP và HealthDay News đưa tin vào ngày 3/5 rằng hãng dược phẩm Eli Lilly and Company cho biết họ sẽ nộp đơn xin phê duyệt chính thức donanemab lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vào cuối tháng 6 khi xác nhận lại trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Giám đốc Y tế (CMO) của Eli Lilly, Tiến sĩ Daniel Skobronsky cho biết trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đầu tiên được tiến hành trong 18 tháng ở 1.182 bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu, nhóm thử nghiệm dùng donanemab cho thấy các triệu chứng sa sút trí tuệ tiến triển chậm hơn 35% so với nhóm đối chứng dùng giả dược đã được công bố.

Ông giải thích rằng đây là kết quả của việc đánh giá các chức năng hoạt động trong cuộc sống hàng ngày như quản lý tài chính, lái xe, sở thích và trò chuyện hàng ngày với 'Thang đánh giá bệnh Alzheimer tích hợp' (iADRS).

47% nhóm thử nghiệm (29% nhóm đối chứng) không có dấu hiệu tiến triển cho đến một năm sau.

Trong nhóm thử nghiệm, 52% có thể ngừng điều trị trước 1 năm. Sau một năm rưỡi, 72% đã cai được thuốc.

Về tác dụng phụ, phù não xuất hiện ở 25% nhóm thử nghiệm. Xuất huyết não xảy ra ở 31% (so với 14% ở nhóm đối chứng). Có hai người đã chết vì tác dụng phụ này. Một người khác đã chết trong một thử nghiệm lâm sàng.

Về kết quả này, Tiến sĩ Maria Carrillo, Giám đốc khoa học (CSO) của Hiệp hội Alzheimer Hoa Kỳ, đánh giá đây là kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tốt nhất so với các loại thuốc điều trị bệnh mất trí nhớ được FDA chấp thuận cho đến nay.

Thuốc Lecanemab của Biogen-Eisai, đã được FDA chấp thuận vào tháng 1, được công bố là có hiệu quả trong việc trì hoãn sự tiến triển của chứng mất trí nhớ sớm tới 27%.

Donanemab là một loại thuốc mới thử nghiệm đã nhận được chỉ định điều trị đột phá từ FDA.

Bệnh Alzheimer được biết là do beta-amyloid gây ra, một loại protein bề mặt trong không gian giữa các tế bào thần kinh và Tau protein, chúng bị tập hợp lại hoặc bị rối, biến thành các protein độc hại giết chết các tế bào thần kinh.