Tín hiệu khả thi trong điều chế thuốc chữa chứng mất trí nhớ, ức chế 35% sự tiến triển của bệnh

Sức khỏe 04/05/2023 13:35

Donanemab, một loại thuốc mới thử nghiệm điều trị bệnh Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ) do hãng dược phẩm Eli Lilly and Company ở Mỹ phát triển, đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc ức chế 35% sự tiến triển của chứng mất trí sớm.

Hãng tin AFP và HealthDay News đưa tin vào ngày 3/5 rằng hãng dược phẩm Eli Lilly and Company cho biết họ sẽ nộp đơn xin phê duyệt chính thức donanemab lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vào cuối tháng 6 khi xác nhận lại trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Giám đốc Y tế (CMO) của Eli Lilly, Tiến sĩ Daniel Skobronsky cho biết trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đầu tiên được tiến hành trong 18 tháng ở 1.182 bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu, nhóm thử nghiệm dùng donanemab cho thấy các triệu chứng sa sút trí tuệ tiến triển chậm hơn 35% so với nhóm đối chứng dùng giả dược đã được công bố.

Tín hiệu khả thi trong điều chế thuốc chữa chứng mất trí nhớ, ức chế 35% sự tiến triển của bệnh - Ảnh 1

Công ty phẩm Eli Lilly and Company - Ảnh: AP/Chosun Ilbo

Phụ nữ mãn kinh sớm có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn bình thường

Phụ nữ mãn kinh sớm có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn bình thường

Mãn kinh sớm cũng đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ) ở phụ nữ mãn kinh sớm. Tuy nhiên, người ta cũng đã nghiên cứu rằng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer sẽ giảm nếu liệu pháp hormone được thực hiện nhanh chóng sau khi mãn kinh.

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Từ khóa:   bệnh Alzheimer thuốc điều trị Alzheimer bệnh suy giảm trí nhớ

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