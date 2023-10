Vì lý do này, hình thành lối sống làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer là vô cùng quan trọng cho đến khi một phương pháp chữa trị hoặc vắc-xin được phát triển. Trong tình huống này, một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những phụ nữ mãn kinh sớm có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn.

Một nhóm nghiên cứu chung từ Khoa Thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Khoa Y tế Dự phòng tại Bệnh viện Brigham and Women's và Trường Y Harvard tiết lộ rằng thời kỳ mãn kinh xảy ra càng sớm do mãn kinh sớm thì nguy cơ mắc bệnh Alzheimer càng cao. Tuy nhiên, những phụ nữ được kê đơn liệu pháp hormone (HT) khi bắt đầu mãn kinh không tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí JAMA, một tạp chí học thuật quốc tế do Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ xuất bản ngày 4 tháng 4.

Phụ nữ có nhiều khả năng mắc bệnh Alzheimer hơn nam giới và 2/3 số bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer được biết là phụ nữ. Đặc biệt, người ta biết rằng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer tăng lên nếu thời kỳ mãn kinh bắt đầu sớm ở độ tuổi từ 40 đến 45.