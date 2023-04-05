Phụ nữ mãn kinh sớm có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn bình thường

Sức khỏe 05/04/2023 07:16

Mãn kinh sớm cũng đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ) ở phụ nữ mãn kinh sớm. Tuy nhiên, người ta cũng đã nghiên cứu rằng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer sẽ giảm nếu liệu pháp hormone được thực hiện nhanh chóng sau khi mãn kinh.

Khi tuổi thọ trung bình tăng cùng với tuổi thọ kỳ vọng, nhiều người có mong muốn 'vô bệnh trường thọ (trường thọ không bệnh tật)' hơn là 'hữu bệnh trường thọ' (trường thọ bệnh tật). Tuy nhiên, chứng mất trí nhớ, đặc biệt là bệnh Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ), căn bệnh tiêu biểu của tuổi già, vẫn chưa được kiểm soát. 

Vì lý do này, hình thành lối sống làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer là vô cùng quan trọng cho đến khi một phương pháp chữa trị hoặc vắc-xin được phát triển. Trong tình huống này, một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những phụ nữ mãn kinh sớm có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn.

Phụ nữ mãn kinh sớm có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn bình thường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một nhóm nghiên cứu chung từ Khoa Thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Khoa Y tế Dự phòng tại Bệnh viện Brigham and Women's và Trường Y Harvard tiết lộ rằng thời kỳ mãn kinh xảy ra càng sớm do mãn kinh sớm thì nguy cơ mắc bệnh Alzheimer càng cao. Tuy nhiên, những phụ nữ được kê đơn liệu pháp hormone (HT) khi bắt đầu mãn kinh không tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí JAMA, một tạp chí học thuật quốc tế do Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ xuất bản ngày 4 tháng 4.

Phụ nữ có nhiều khả năng mắc bệnh Alzheimer hơn nam giới và 2/3 số bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer được biết là phụ nữ. Đặc biệt, người ta biết rằng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer tăng lên nếu thời kỳ mãn kinh bắt đầu sớm ở độ tuổi từ 40 đến 45. 

Phụ nữ mãn kinh sớm có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn bình thường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng liệu pháp hormone ở phụ nữ trên 65 tuổi làm tăng gấp đôi tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ. Nhóm nghiên cứu đã xác định rằng những kết quả này là do việc sử dụng liệu pháp hormone rất lâu sau khi mãn kinh và phân tích mối tương quan giữa thời điểm mãn kinh, thời điểm bắt đầu liệu pháp hormone và sự xuất hiện của bệnh Alzheimer. Để đạt được mục tiêu này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành chụp cắt lớp phát xạ positron (PET) trên 292 người trưởng thành không bị suy giảm nhận thức.

Kết quả là phụ nữ có hàm lượng protein TAU (một loại protein liên kết vi chất được tìm thấy trong hầu hết các mô và tồn tại rất cao trong hệ thần kinh trung ưng và ngoại vi) cao hơn, một trong những tác nhân gây ra bệnh Alzheimer và hàm lượng beta-amyloid cao hơn so với nam giới cùng độ tuổi. Nhóm nghiên cứu quan sát thấy rằng ngay cả sau khi kiểm soát lối sống như hút thuốc và uống rượu, phụ nữ mãn kinh sớm vẫn có lượng beta-amyloid và protein TAU cao đặc biệt. Đặc biệt, mức protein TAU được tìm thấy cao ở thùy thái dương giữa và thùy thái dương dưới, được biết là tích tụ nhiều gần trung tâm trí nhớ của não và có liên quan đến sự tiến triển của bệnh Alzheimer.

Phụ nữ mãn kinh sớm có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn bình thường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, những phụ nữ trải qua liệu pháp hormone trong vòng 5 năm sau khi mãn kinh có lượng protein TAU và protein beta-amyloid thấp hơn so với những phụ nữ sau mãn kinh không được điều trị bằng hormone.

Joanne Manson, giáo sư y tế dự phòng tại Đại học Harvard, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: "Theo nghiên cứu này, protein TAU có liên quan đến bệnh Alzheimer, thường tích tụ từ độ tuổi bắt đầu mãn kinh. Khả năng phát triển bệnh Alzheimer đã giảm khi bắt đầu điều trị bằng hormone do sự lắng đọng protein TAU bị chặn lại”.

Theo Daum 

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