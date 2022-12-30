Chặn đứng rủi rỏ bị bệnh Alzheimer, làm ngay 5 thói quen này để não bộ không 'đau khổ' vì sa sút trí tuệ

Sức khỏe 30/12/2022 08:16

Bệnh Alzheimer được cho là do sự tích tụ bất thường của các protein trong và xung quanh các tế bào não. Một trong những protein liên quan được gọi là amyloid, và protein còn lại được gọi là tau, lắng đọng của chúng tạo thành các mảng xung quanh tế bào não và các đám rối tương ứng trong các tế bào não.

Chặn đứng rủi rỏ bị bệnh Alzheimer, làm ngay 5 thói quen này để não bộ không 'đau khổ' vì sa sút trí tuệ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 điều để ngăn ngừa mất trí nhớ và bệnh Alzheimer bao gồm:

1. Ngừng hút thuốc

Vì hút thuốc là một yếu tố rủi ro có thể thay đổi được nên việc ngừng hút thuốc có thể có lợi cho sức khỏe não bộ. Tăng nguy cơ phát triển chứng mất trí nhớ, đặc biệt là bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ mạch máu, có liên quan đến việc hút thuốc hiện tại và ngừng hút thuốc là một biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Chặn đứng rủi rỏ bị bệnh Alzheimer, làm ngay 5 thói quen này để não bộ không 'đau khổ' vì sa sút trí tuệ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích

  • Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ
  • Giảm sự thu hẹp của các mạch máu trong tim và não

2. Giữ rượu ở mức tối thiểu

Chặn đứng rủi rỏ bị bệnh Alzheimer, làm ngay 5 thói quen này để não bộ không 'đau khổ' vì sa sút trí tuệ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vạch ra trước các kế hoạch giới hạn của bạn về số ngày và lượng rượu tiêu thụ. Sau đó, chọn đồ uống nhỏ hơn và có độ mạnh thấp hơn trong khi tăng dần số ngày không uống đồ uống của bạn.

Những lợi ích

  • Cải thiện hành vi và khả năng phán đoán
  • Cải thiện khả năng miễn dịch để chống lại các vấn đề sức khỏe

3. Chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng

Ăn các loại thực phẩm bao gồm ít nhất năm phần trái cây và rau quả mỗi ngày, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và sữa ít chất béo, tránh thực phẩm giàu chất béo bão hòa, đường và muối. Giữ cân nặng khỏe mạnh.

Chặn đứng rủi rỏ bị bệnh Alzheimer, làm ngay 5 thói quen này để não bộ không 'đau khổ' vì sa sút trí tuệ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích

  • Trí nhớ tốt hơn
  • Ít tích tụ mảng bám trong não
  • Một số bảo vệ chống teo não

4. Tập thể dục

Tập thể dục tối thiểu 150 phút mỗi tuần bằng cách thực hiện một hoạt động aerobic cường độ vừa phải (chẳng hạn như đạp xe hoặc đi bộ nhanh) hoặc nhiều nhất có thể.

Chặn đứng rủi rỏ bị bệnh Alzheimer, làm ngay 5 thói quen này để não bộ không 'đau khổ' vì sa sút trí tuệ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích

  • Cải thiện trí nhớ, lý luận, phán đoán và kỹ năng tư duy (chức năng nhận thức)
  • Tăng cường kích thước của phần não liên quan đến sự hình thành trí nhớ (hippocampus)

5. Khám sức khỏe định kỳ

Bệnh Alzheimer không thể ngăn chặn được. Tuy nhiên, một lối sống, chế độ ăn uống tốt và khám sức khỏe định kỳ có thể trì hoãn các giai đoạn tiến triển của bệnh.

Chặn đứng rủi rỏ bị bệnh Alzheimer, làm ngay 5 thói quen này để não bộ không 'đau khổ' vì sa sút trí tuệ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích

  • Phát hiện sớm làm tăng khả năng tiếp cận các lựa chọn điều trị và tỷ lệ thành công của chúng.
  • Cơ hội tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng có thể cung cấp trợ giúp y tế.

Theo Times of India

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Từ khóa:   ngăn ngừa sa sút trí tuệ bệnh Alzheimer phòng bệnh mất trí nhớ chăm sóc não bộ

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