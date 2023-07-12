Tiết lộ những sai lầm của việc uống nước khi để bụng đói cần phải lưu ý nếu không muốn “rước họa” vào thân

Đặc biệt đối với hai loại nước này, nếu uống khi bụng đói có thể gây ra những tác dụng phụ không tốt cho cơ thể. Vì vậy, các chuyên gia khuyên mọi người nên thận trọng trong việc uống nước khi bụng đói vào buổi sáng.

Uống nước khi bụng đói vào buổi sáng là một thói quen tốt cho sức khỏe , nhưng các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng uống nước khi bụng đói có thể gây hại cho sức khỏe hơn là bỏ bữa sáng.

Khi bạn nhịn ăn, nồng độ axit trong dạ dày đã thấp, lúc này uống nước kiềm sẽ càng làm loãng axit trong dạ dày, có thể gây khó tiêu, đầy bụng, buồn nôn và các vấn đề khác.

Thứ nhất, đối với nước kiềm (nước uống có tính kiềm), uống khi bụng đói có thể gây ra hiện tượng pha loãng axit trong dạ dày. Axit dạ dày là chất quan trọng giúp tiêu hóa thức ăn và tiêu diệt vi trùng.

Ngoài ra, axit dạ dày loãng cũng có thể làm cho đường tiêu hóa kém khả năng chống lại vi khuẩn và các chất có hại khác, do đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và bệnh đường tiêu hóa.

Thứ hai, nước lạnh là một loại nước khác không được khuyến khích uống khi bụng đói. Nước lạnh có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, gây co thắt dạ dày, co mạch dẫn đến các triệu chứng khó chịu như khó tiêu, đau bụng, tiêu chảy.

Ngoài ra, uống nước lạnh có thể cản trở quá trình tiêu hóa bình thường và ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng.

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Vì vậy, bạn có thể uống nước ấm vừa phải khi bụng đói vào buổi sáng? Câu trả lời là có, nhưng cũng có chừng mực.

Nước ấm rất tốt cho việc thúc đẩy nhu động ruột, bôi trơn đường tiêu hóa, giải độc. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước cũng có thể gây căng dạ dày và làm đầy đường tiêu hóa, gây cảm giác khó chịu.

Tóm lại, vấn đề uống nước khi bụng đói vào buổi sáng không hề đơn giản. Khi chọn nước uống và thời gian uống, chúng ta nên suy xét một cách hợp lý và tính đến tình trạng thể chất và nhu cầu của bản thân.

Đồng thời, nên ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, hợp lý vào buổi sáng để đáp ứng nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng cho cơ thể.

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về sức khỏe, tốt nhất nên tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp để được hướng dẫn chính xác.