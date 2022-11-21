Bên cạnh đó, bệnh có thể ảnh hưởng đến trí nhớ một cách trầm trọng. Bệnh cũng không có chuyện chữa khỏi hoàn toàn mà chỉ có chận đứng bệnh bằng chế độ ăn uống luyện tập hợp lý, các thuốc kiểm soát đường huyết mỗi ngày… Một số biện pháp can thiệp nặng có thể là cắt cụt 1/3 trên cẳng chân… điều đó ảnh hưởng rất nặng nề đến cuộc sống sau này của người bệnh.

Căn bệnh tiểu đường hẳn không còn xa lạ đối với nhiều người. Bệnh xảy ra do nhiều nguyên nhân, trong đó, thói quen ăn uống và cách sinh hoạt được nhắc đến nhiều hơn cả. Nếu không được điều trị kịp thời, sẽ phát sinh ra những mảng xơ vữa động mạch và dẫn đến các biến chứng tắc động mạch. Các động mạch hay bị tắc nhất thường là: Động mạch vành tim, động mạch não, động mạch ngoại vi v.v…

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống , số liệu của Hội nội tiết Trung ương công bố, năm 2013, ở Việt Nam số người mắc đái tháo đường lên tới 5,7% dân số, là quốc gia có tốc độ phát triển bệnh đái tháo đường nhanh nhất thế giới. Đái tháo đường (ĐTĐ) được coi là một thảm họa sức khỏe toàn cầu, là một căn bệnh mạn tính, một “kẻ giết người thầm lặng”.

Nhắc đến các loại rau này, người Việt chẳng hề xa lạ, thậm chí lại rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày mà bạn có thể bổ sung giúp giảm đường huyết, chẳng sợ tăng cân và thậm chí còn phòng ngừa bệnh ung thư.

Đậu bắp

Đậu bắp là một loại thực phẩm ít đường và giàu chất xơ hòa tan nên chúng đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy quá trình bài tiết insulin. Bên cạnh đó, đậu bắp cũng rất giàu các nguyên tố vi lượng như kẽm và selen, Protein, Vitamin A,E,B, Axit amin, Kali, Canxi,... là những chất có ích rất nhiều trong việc tăng cường khả năng phòng chống và ngăn ngừa ung thư cho cơ thể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, loại thực phẩm này chứa hàm lượng lớn vitamin K và folate, là những hoạt chất giúp tăng cường sức khỏe cho hệ xương khớp nhờ khả năng tăng mật độ xương, ngăn ngừa hiện tượng loãng xương ở người già.

Đậu bắp tốt cho bệnh tiểu đường. Ảnh: Internet

Trong quả đậu bắp rất giàu vitamin K, vitamin B, sắt, kẽm, kali, mangan… Đây đều là những chất quan trọng giúp tạo ra nhiều tế bào hồng cầu trong cơ thể. Bởi vậy, nếu muốn ngăn ngừa và điều trị thiếu máu, hãy tích cực ăn hoặc uống nước ép đậu bắp hàng ngày. Ngoài ra, sử dụng đậu bắp thường xuyên cũng giúp bảo vệ hệ tim mạch khỏi những triệu chứng hay mắc phải về tim mạch.

Rau diếp (xà lách)

Rau diếp hay còn được gọi là rau xà lách, chúng giá trị dinh dưỡng rất cao do thành phần chứa nhiều protein, đường, caroten, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, canxi, phốt pho, sắt…

Đặc biệt, rau diếp còn chứa ít carbohydrate, nhưng lại giàu muối vô cơ và vitamin, nhất là niacin. Đây là chất có thể kích hoạt insulin, bệnh nhân tiểu đường thường xuyên ăn rau diếp có thể cải thiện quá trình chuyển hóa đường hiệu quả

Trong Đông y: Diếp cá cay, hơi lạnh, hơi có độc, vào phế kinh; có tác dụng tán nhiệt, tiêu ung thũng, dùng chữa phế ung, ngoài dùng chữa ung thũng, trĩ, vết lở loét.

Rau diếp cá. Ảnh: Internet

Nước rau diếp cá có tác dụng kiểm soát cân nặng, phù hợp cho những người ăn kiêng, chống béo phì.

Ăn rau diếp cá một cách hợp lý có thể giúp cho con người tăng cường được hệ miễn dịch, kích thích sản sinh ra các tế bào bạch huyết.

Rau diếp cá có thể được dùng để hỗ trợ điều trị viêm phổi hoặc chữa các bệnh liên quan đến nhiễm trùng vì nó có thành phần kháng khuẩn.

Mướp đắng

Ăn mướp đắng có thể giúp ích rất nhiều cho việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Vì nó có chứa các thành phần làm giảm huyết áp và lượng đường trong máu.

Mướp đắng có công dụng phòng bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ màng tế bào, phòng xơ vữa động mạch, kháng ung thư, nâng cao sức đề kháng, phòng cảm mạo, bảo vệ tim. Ngoài ra, chất glycoside của mướp đắng còn có tác dụng giảm đường trong máu nên có tác dụng trị liệu bổ trợ đối với bệnh đái tháo đường.

Lợi ích sức khỏe của rau. Ảnh: Internet

Thân, quả hay thậm chí hạt mướp đắng có chứa các protein có chức năng tương tự như insulin. Trong khi đó, chúng ta biết rằng insulin có tác dụng làm chuyển hóa glucose trong máu thành nhiệt năng từ đó điều chỉnh lượng đường trong máu của cơ thể và giữ cho nó ở trạng thái bình thường. Đồng thời, chiết xuất từ quả hoặc hạt của mướp đắng còn có thể thúc đẩy quá trình phân hủy đường, chuyển hóa lượng đường dư thừa thành nhiệt lượng và cải thiện sự cân bằng chất béo trong cơ thể.

Mướp đắng cũng có thể phá vỡ viên sỏi và giúp cơ thể đào thải qua đường nước tiểu, bởi nó làm giảm nồng độ acid trong nước tiểu, giảm đau do sỏi thận. Bạn có thể sử dụng một ly trà mướp đắng, rất hữu dụng mà lại không cần bỏ thêm đường.

Rong biển

Rong biển là món ăn khá phổ biến đối với những người quan tâm đến sức khỏe. Bởi ăn rong biển được biết đến như một cách siêu lành mạnh và bổ dưỡng để bổ sung thêm vitamin và khoáng chất vào chế độ ăn uống. Sử dụng rong biển thường xuyên có thể tăng cường sức khỏe và bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh, trong đó có tiểu đường.

Hoạt động chống đái tháo đường của rong biển đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy fucoxanthin có trong rong biển có thể hỗ trợ cải thiện lượng đường trong máu.

Rong biển dồi dào chất xơ, axit béo omega 3, protein, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, riboflavin, niacin, axit folic, axit pantothenic, iốt, sắt, kẽm , đồng, selen, mangan, magiê, kali, phốt pho, natri và canxi.

Cang rong biển. Ảnh: Internet

Hàm lượng chất xơ có trong rong biển khá dồi dào giúp lợi khuẩn trong đường ruột làm cho hệ tiêu hoá hoạt động tốt hơn.

Bên cạnh đó, khoáng chất alginate có trong rong biển làm tăng cường chất nhầy trong thành ruột, từ đó khả năng tiêu hoá cũng được cải thiện.

Fucoxanthin là carotenoid chính được tìm thấy trong tảo nâu, chẳng hạn như wakame. Các nghiên cứu cho thấy rằng fucoxanthin có hoạt tính loại bỏ gốc tự do gấp 13,5 lần vitamin E, một chất chống oxy hóa thiết yếu.

Không chỉ vậy, rong biển còn là một trong những loại thực phẩm chống ung thư tuyệt vời, đặc biệt là ức chế ung thư tuyến giáp hiệu quả. Vì vậy, bạn nên bổ sung rong biển trong thực đơn mỗi ngày, nhưng tốt nhất là bạn nên ăn trong khi đói sẽ giúp đem lại hiệu quả.

5 thói quen tốt nhất cho người tiểu đường vào mùa hè

Uống nhiều nước

Nói không với nước ngọt có gas, rượu và thuốc lá

Kiểm tra mắt thường xuyên

Duy trì mức độ đường trong máu

Ở trong nhà - tránh ra ngoài nắng