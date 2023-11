Khi bạn gặp tình trạng ngứa trên cơ thể, đó có thể là biểu hiện của bệnh ngoài da, bệnh liên quan đến côn trùng đốt nhưng tệ hơn đó là việc liên quan đến các căn bệnh trong nội tạng (bệnh gan mật, suy thận).

Ngứa có thể do rối loạn thần kinh (đa xơ cứng dây thần kinh bị chèn ép hoặc bệnh Zona có thể ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh, làm kích thích da), hoặc ngứa do mắc bệnh virut gây ra (bệnh thủy đậu, sởi, Rubella...) hoặc do rối loạn nội tiết (đái tháo đường, bệnh tuyến giáp...), nguy hiểm hơn là ngứa do bệnh ung thư (bệnh bạch cầu và u lympho...).