Các bác sĩ nỗ lực giữ thai đến 26 tuần và cặp song sinh chào đời. Tuy nhiên, sau 4 ngày, một bé mất. Bé còn lại nặng 900gram. Chị Thủy tâm sự, đây là khoảng thời gian rất khó khăn với người mới làm mẹ lần đầu. Chị đã rất đau khổ sau sự việc.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, một người mẹ trẻ sinh 2 con qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, tuy nhiên, một bs không may qua đời. Chị Thủy nhớ lại, khi khám thai định kỳ lúc 24 tuần, bác sĩ phát hiện cổ tử cung đã mở 2cm. Ngay lập tức, chị vào TP.HCM. Đây là song thai chị may mắn có được nhờ thụ tinh ống nghiệm, nên quyết tâm đến Bệnh viện Từ Dũ tìm cách giữ con.

"Thực sự, con tôi rất mạnh mẽ và vô cùng may mắn". Để giữ được con, người mẹ trẻ gằn lòng, nuốt nước mắt vào trong để cùng bé còn lại (nặng 900 gram) vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Thời gian con phải nuôi trong lồng ấp, chị cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy. Có những ngày rất mệt, chị chỉ ngủ được 5-10 phút và không tránh được sợ hãi khi tỉnh dậy. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc, hỗ trợ của y bác sĩ, bé đã trở về trong vòng tay mẹ. Đến nay, bé được 33 tuần.

Theo thông tin từ Báo Lao Động cho hay, mỗi năm, khoảng 2 triệu cha mẹ mất con khi mang thai, cứ 16 giây lại có một đứa trẻ không giữ được trong bụng mẹ. Một nỗi đau quá lớn đối với các ông bố bà mẹ trẻ.

Nhiều mẹ trẻ đã phải ngậm ngùi, xúc động:

Con đã rời xa mẹ nhanh chóng và lặng lẽ như cách con đến bên mẹ. Ngày con rời đi, không ai biết điều đó, ngoại trừ bố con và mẹ. Thế nhưng, khoảng thời gian ngắn ngủi con xuất hiện trên cuộc đời này, con đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mọi người. Mẹ nghĩ rằng, con sẽ hạnh phúc vì điều đó.

Những người mẹ khóc vì con không ở lại. Ảnh: Internet

Con có biết là bố mẹ đã mong con nhiều như thế nào không? Ngày bố mẹ biết con đến với gia đình này, bố mẹ đã nhanh chóng dọn dẹp căn nhà và dành cho con một khoảng không gian ấm cúng. Nhưng bây giờ không gian đó trở nên trống rỗng khi không có con.

Mẹ đã cố gắng trong nhiều năm nay để vượt qua nỗi đau mà con để lại. Mẹ nghĩ, có lẽ mai này khi các em con được sinh ra, họ sẽ thay con ở bên mẹ và xoa dịu nỗi đau này.

Nhưng khi một lần nữa mẹ mang thai, mẹ nhận ra rằng, tình yêu mà mẹ dành cho con vẫn không hề đổi thay. Mẹ nhớ con rất nhiều.

Sau một thời gian dài, mẹ trở lại với guồng quay cuộc sống và công việc. Mẹ dành hết tâm trí và tình yêu thương cho em trai của con. Dần dần, nỗi đau mất con cũng không còn hiện diện trong tâm trí mẹ nữa.

Nhưng đôi khi, trong phút giây tĩnh lặng nào đó, nỗi đau ngày ấy trong lòng mẹ lại vang vọng đến nao lòng. Nỗi nhớ con lại bao trùm lấy mẹ không thôi, mẹ lại rơi vào trạng thái suy sụp và gào khóc khi nhớ đến con.

Mẹ đã cố gắng vượt qua bằng mọi cách nhưng mẹ nghĩ, thay vì cố gắng gồng mình mạnh mẽ, mẹ nên ngồi yên lặng và nghĩ về con bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất. Thậm chí có lúc mẹ đã đọc cuốn truyện mà mẹ đã mua khi mang thai con. Dù trong lòng quặn đau nhưng mẹ vẫn phải chấp nhận sự thật rằng mẹ đã mất con mãi mãi.

Con yêu à! Trong trái tim mẹ, sẽ luôn có một góc dành riêng cho con, con sẽ ở yên trong đó, mãi mãi trong đó. Mẹ yêu con!"

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ cho biết từ khi có ngân hàng sữa mẹ, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh đã giảm dần theo thời gian. Với trẻ sinh non, việc ấp Kangaroo là rất cần thiết. "Lồng ngực bà mẹ là lồng ấp tuyệt vời nhất, vì nơi đó có trái tim, có tình thương yêu".

Vì tử vong do sinh non/nhẹ cân chiếm tới 25% tử vong sơ sinh, nên việc chăm sóc và điều trị trẻ sinh non, nhẹ cân bằng các biện pháp khoa học tiên tiến đóng vai trò rất quan trọng.

Hiện nay, Việt Nam đã có thể cứu sống và nuôi dưỡng các trẻ sơ sinh rất thiếu tháng có cân nặng chỉ 500g cũng như tiếp tục chăm sóc để trẻ tăng trưởng và phát triển bình thường.