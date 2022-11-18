Tốc độ lão hóa nhanh chóng mặt: 3 thói quen ‘trẻ mấy cũng thành già’, không ngờ 1 hành động thường xuyên này cũng khiến bạn héo hon

Bạn có biết, hiện nay Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số thuộc hàng cao nhất thế giới?

Là phụ nữ, ai cũng sợ lão hóa . Không ai mong muốn cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu xuống cấp, làn da nhăn nheo, nếp nhăn xuất hiện, vai mỏi, lưng mỏi, đầu gối đau nhức hay rất nhiều những biểu hiện khác của việc cơ thể xuống cấp, lão hóa ập đến.

Ở một số thói quen nhất định, nó khiến cơ thể chúng ta xuống cấp trầm trọng và nếu không đề phòng ngay từ bây giờ, khi đến độ tuổi già thực sự, liệu bạn có tin rằng sức khỏe mình vẫn ổn định?

Theo thống kê của Tổng cục Dân số, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp so với nhiều nước, số năm phụ nữ sống có bệnh tật trung bình khoảng 11 năm và nam giới khoảng 8 năm. Người cao tuổi đối diện với gánh nặng “bệnh tật kép” và thường mắc các bệnh mạn tính như mạch vành, tăng huyết áp, tiểu đường, thoái hóa khớp, ung thư... Ngoài ra còn các hội chứng đặc trưng ở người già như suy giảm nhận thức, lú lẫn, trầm cảm, suy giảm trí nhớ...

Ăn kiêng kham khổ

Để giữ dáng, nhiều chị em thường chọn ăn kiêng bằng những chế độ ăn rất nghèo nàn. Tuy đạt được hiệu quả giảm cân nhanh nhưng lại dễ khiến cơ thể bị suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều này cũng vô tình làm cơ thể sinh bệnh tật, nhanh lão hóa hơn.

Chất béo không vô dụng và có thể tham gia vào các hoạt động trao đổi chất. Nếu lượng chất béo nạp vào cơ thể không đủ sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng năng lượng, đặc biệt người trung niên và cao tuổi, khả năng tiêu hóa yếu rất dễ bị thiếu hụt dinh dưỡng. Ngoài ra, việc cơ thể thiếu hụt các axit béo thiết yếu dễ dẫn đến tình trạng da khô ráp, chàm hóa.

Ăn kiêng kham khổ dễ dẫn đến lão hóa. Ảnh: Internet

Ăn không đủ chất béo, đặc biệt là thiếu các axit béo thiết yếu khiến cơ thể thiếu vitamin A, vitamin D và vitamin E tan trong chất béo, dẫn đến quáng gà, khô mắt và loãng xương. Thậm chí, chúng còn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản mà bạn cần lưu ý.

Gội đầu thường xuyên

Thật bất ngờ khi thói quen này lại được xếp vào danh sách lão hóa sớm. Bất kỳ cô nàng nào cũng mong muốn có được mái tóc dài đen, bóng mượt. Thế nên, họ chọn cách gội đầu hàng ngày để tóc lúc nào cũng óng ả, bồng bềnh.

Đối với cô nàng tóc khô, việc gội đầu hàng ngày sẽ làm hỏng lớp màng bảo vệ trên bề mặt tóc, từ đó dễ gây rụng tóc. Đặc biệt, hầu hết các loại dầu gội đầu đều có tính kiềm nên sẽ làm tổn thương da đầu, gây rụng tóc, dễ ngả vàng, khô xơ và xuất hiện nhiều gàu trên da đầu.

Gội đầu thường xuyên. Ảnh: Internet

Lười uống nước

Nước có thể trực tiếp tham gia vào quá trình tuần hoàn bên trong cơ thể nhưng nhiều chị em lại không có thói quen uống nước. Đa phần mọi người sẽ đợi đến khi khát khô cổ mới nghĩ đến việc bổ sung nước. Nhưng điều này đồng nghĩa khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng.

Nếu không muốn tốc độ lão hóa diễn ra nhanh thì bạn nên chú ý uống nhiều nước để giữ cho cơ thể lẫn làn da khỏe mạnh, làm sạch độc tố và rác thải hiệu quả.

Thói quen giúp trẻ hóa

Cười nhiều

Nụ cười là thứ tốt nhất có thể làm tăng vẻ đẹp của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể không biết rằng nụ cười thoải mái và nhiều lần trong ngày, ngay cả khi bạn không cảm thấy như thế, thực sự có thể giúp tăng tuần hoàn máu lên các cơ mặt, do đó làm chậm sự xuất hiện của các nếp nhăn và đường nét.

Ăn nhiều trái cây/ Uống trà

Trái cây rất tốt cho sức khỏe và có thể ngăn ngừa được một số bệnh. Những gì chúng ta có thể không biết là nhiều trái cây, đặc biệt là trái cây như quả mọng, nho, mận,… có hàm lượng vitamin C và sorbitol cao, cả hai đều giúp duy trì mức độ ẩm trong da, ngăn nếp nhăn, và chảy xệ…

Những thói quen ngăn chặn lão hóa. Ảnh: Internet

Thói quen uống trà xanh hoặc bụp giấm mỗi ngày có thể giảm 50% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim và sa sút trí tuệ, tăng thêm 4 năm tuổi thọ cho bạn.

Mát xa

Mát xa mặt, bàn tay và bàn chân cũng có thể giúp kích thích sản xuất các tế bào mới hơn ở những khu vực này và làm chậm quá trình thoái hóa tế bào, do đó ngăn ngừa các dấu hiệu bên ngoài lão hóa như nếp nhăn và chảy xệ da

Ăn cá

Nếu bạn không phải là người ăn chay và không bị dị ứng với cá thì nên thêm cá vào chế độ ăn uống, đặc biệt là cá hồi, vì chúng giàu vitamin E và dimethylaminoethanol, cả hai đều có thể làm chậm quá trình thoái hóa tế bào bằng cách nuôi dưỡng tế bào.

Hạn chế các thực phẩm chế biến

Thực phẩm chế biến như thức ăn nhanh, bánh pizza, bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên… bạn cần hạn chế, vì chúng có thể gây tăng cân, vấn đề về tim và các vấn đề sức khỏe khác. Một thực tế khác là, các chất béo và các chất độc trong thực phẩm chế biến có thể gây thoái hóa sớm các tế bào, do đó làm đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Vận động

Leo cầu thang bộ, vừa quét nhà vừa nhảy theo giai điệu yêu thích... sao cho đủ 30 phút vận động có thể kéo dài thêm 10 năm cho cuộc đời bạn, cộng với việc giảm nguy cơ lão hóa sớm tới 30%.