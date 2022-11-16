‘3 không - 3 nên’ phụ nữ U40 cần nhớ để lão hóa ngừng tìm đến: da dẻ hồng hào, cơ thể săn chắc, tóc đẹp như suối mơ

Sự thay đổi của nồng độ estrogen gây rối loạn kinh nguyệt. Kỳ kinh của bạn có thể sớm hơn, muộn hơn, kéo dài ngắn hơn hoặc lâu hơn bình thường. Nhu cầu về tình dục và độ tuổi mang thai cũng trở nên khó hơn.

Các ‘dấu vết’ lão hóa ở độ tuổi 40 ngày càng rõ ràng hơn. Làn da trở nên thô ráp, thiếu sức sống. Các nếp nhăn, vết chân chim xuất hiện ngày một dày, vùng da quanh cổ và da tay dần chùng nhão. Mái tóc bóng khỏe mỏng, yếu và dễ gãy rụng hơn. Một số người xuất hiện tóc bạc.

Phụ nữ tuổi 40 cũng sẽ nhận thấy hình dáng khuôn ngực mình thay đổi, vóc dáng xuống cấp.

Các vấn đề sức khỏe nhiều hơn

Nhiều chứng bệnh ở độ tuổi này được kể ra như: Viêm xương khớp, ung thư, các vấn đề vùng chậu.

Các hormon sinh dục này có tác dụng giảm hàm lượng cholesterol của cơ thể, bảo vệ thành mạch và tim. Khi ngoài tuổi 40 lượng hormon sinh dục bị giảm đáng kể và bắt đầu giai đoạn tiến triển các bệnh tim mạch.

Các vấn đề sức khỏe thay đổi. Ảnh: Internet

Bệnh tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành ở phụ nữ diễn biến phức tạp hơn, nên vấn đề phòng bệnh, phát hiện và chữa trị kịp thời các bệnh này là quan trọng hàng đầu.

Theo đó, để bảo vệ sức khỏe và tránh những tác hại ở một số thói quen, cách sinh hoạt, phụ nữ nên lưu ý ‘3 không - 2 nên’, những món ăn và thói quen sinh hoạt sau:

3 món không nên ăn

Xúc xích, thịt xông khói

Thịt hun khói cùng các loại thịt chế biến khác đều chứa các chất phụ gia như nitrit và nitrat. Những chất phụ gia này khi được nấu ở nhiệt độ cao có thể khiến chúng tạo thành các hợp chất nitrosamine – được biết đến là một chất gây ung thư.

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, thịt xông khói làm tăng nguy mắc bệnh ung thư đại trực tràng, dạ dày, tuyến tụy và tuyến tiền liệt.

Bất kỳ sản phẩm thịt nào đã được chế biến bằng cách xông khói, ướp muối hoặc các phương pháp xử lý khác để đóng hộp và bảo quản đều tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư, bao gồm các loại thịt đông lạnh, thịt nguội, xúc xích, thịt khô.

Những món ăn cần kiêng. Ảnh: Internet

Do đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị mỗi người chỉ nên ăn dưới 2.000mg natri một ngày.

Nếu bạn quá thèm ăn các loại thịt đã qua chế biến, hãy chọn loại được làm không có nitrat và chọn các loại ít chất béo hơn, ít natri hơn nhất có thể.

Bánh kẹo, đồ ngọt

Ăn nhiều đồ ngọt thúc đẩy sự lão hóa nhanh. Các loại thực phẩm như bánh quy nhiều đường, các chất tạo ngọt nhân tạo trong đồ ăn nhanh, đồ hộp là nguyên nhân làm do làn da nhanh lão hóa và lượng đường trong máu tăng lên rất nhanh. Khi đó, làn da sẽ có biểu hiện khô và xỉn màu.

Tránh bánh kẹo, đồ ngọt. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, đồ ngọt còn làm tăng quá trình viêm khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh dưới da, gây bít tắc lỗ chân lông và tạo mụn. Da dẻ lúc này sẽ tấy đỏ dài ngày, mí mắt sưng húp, có quầng thâm và nhiệt miệng

Sau tuổi 40, quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra chậm lại, lượng đường dư thừa trong cơ thể không kịp đào thải ra ngoài sẽ chuyển hóa thành mỡ, dễ gây chèn ép mạch máu, không tốt cho sức khỏe.

Đồ chiên

Theo Healthshot, nếu bạn yêu làn da của mình thì nhất định phải tránh xa đồ chiên rán, bởi thực phẩm khi được chiên ở nhiệt độ cao sẽ giải phóng các gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào trên da, đặc biệt là gây tổn thương collagen.

Điều này làm trầm trọng thêm quá trình lão hóa và ảnh hưởng đến độ đàn hồi của da sau tuổi 40. Hơn nữa, vì hầu hết các loại thực phẩm này đều chứa một lượng lớn muối, chúng có thể hút nước ra khỏi da và dẫn đến việc làn da trở nên khô hơn, nhăn nheo hơn.

Cách giúp phụ nữ trẻ đẹp. Ảnh: Internet

Một nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, cho thấy tiêu thụ thực phẩm chiên rán thường xuyên làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Nguy cơ sẽ tăng đến 55%, đối với người ăn đồ chiên từ 7 lần trở lên trong một tuần.

Nghiên cứu cho thấy, chỉ 1 khẩu phần khoai tây chiên 100 gram đã làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành và đột quỵ lên 2 - 3%, đồng thời cũng làm tăng tỷ lệ suy tim lên 12%.

3 thói quen nên giữ

Ăn sáng có chứa protein/ Ngủ sớm

Nghiên cứu cho thấy bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó mang tới năng lượng cho cả ngày dài hoạt động. Vì thế, dù bạn có đang trong một chế độ ăn kiêng nghiêm khắc thì cũng hãy thưởng cho bản thân những bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng để vừa nâng cao sức khỏe, vừa khiến bạn luôn tràn đầy năng lượng.

Ngoài ra, bữa sáng chứa protein giúp sức khỏe bạn dẻo dai, chống béo phì, hạn chế tăng cân và giúp sắc vóc bạn đẹp hơn mỗi ngày. Bạn có thể uống ít nhất 1 cốc nước trước khi ăn sáng.

Uống trà xanh thay vì cà phê

Nếu cần caffein để tỉnh táo hơn vào buổi sáng, hãy pha cho mình một tách trà thay vì cà phê. Trà xanh vừa giúp bạn tỉnh táo hơn, lại có tác dụng chống lão hóa, chống ung thư và giảm cân. Tuy nhiên, hãy uống trà pha loãng một chút, trà quá đặc có thể khiến răng bạn bị ố vàng. Ở độ tuổi càng cao, lượng collagen càng sụt giảm. Do đó, bạn nên hạn chế việc nạp quá nhiều cà phê, bạn có thể nạp ít hơn số lượng như ban đầu và bổ sung thêm trà xanh cho bữa ăn.

Một số động tác kích hoạt cơ thể

Bạn có thể thực hiện một số thói quen sau:Bạn dùng khăn mặt nhúng vào nước lạnh (nếu là mùa hè), hay nước ấm (nếu là mùa đông). Sau đó vắt cho bớt nước để bắt đầu xoa lên các vùng trên mặt, cổ cho đến khi da ửng đỏ lên. Thời gian xoa bóp khoảng từ 3 - 5 phút.

Chính việc làm này sẽ kích thích tuyến giáp hoạt động, thúc đẩy kích thích. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu lưu thông, giảm các vết nhăn trên da mặt.

Tẩm quất đầu và cổ: Bạn nắm tay thành quả đấm, sau đó gõ vào trán 50 cái, cổ 50 cái. Việc làm này sẽ giúp não bộ hoạt động minh mẫn, tỉnh táo hơn.

Tắm nước ấm: Sau bữa sáng khoảng 30 - 45 phút, bạn có thể đi tắm một lần trước khi ra ngoài. Lúc tắm, nên dùng sữa tắm xoa thành bọt, chà xát lên cơ thể và xối nước tráng lại người.

Với nam giới thì nên xối từ bụng đến tinh hoàn, nữ giới thì nên xối từ bụng xuống âm hộ. Mục đích là để kích thích hoạt động của cơ quan này vào buổi sáng. Tuy nhiên, cần tránh xối nước thẳng vào khu vực âm hộ vì dễ gây nhiễm trùng nấm men.