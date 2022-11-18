Sữa chua có giá trị dinh dưỡng cao, chứa đầy đủ các chất protein (với nhiều axit amin cần thiết, nhất là Lysin), Glucid, Lipid, các muối khoáng (nhất là canxi) và vitamin, chủ yếu là vitamin nhóm B và A. Cái quý của sữa chua là ngoài giá trị dinh dưỡng còn có giá trị chữa bệnh tốt, nhất là các bệnh về đường ruột.

Rất nhiều lợi ích từ sữa chua được kể ra, trong đó, tác dụng thúc đẩy giảm cân , giúp giảm huyết áp, ngăn ngừa nhiễm trùng âm đạo hay giúp xương chắc khỏe hơn đã được nhắc đến.

Sữa chua có hàm lượng calo thấp, có thể giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Chất béo nằm xung quanh eo tạo ra hormone cortisol, hormone này khiến cơ thể tích tụ nhiều mỡ bụng hơn. Thế nhưng, khi tiêu thụ sữa chua, canxi sẽ báo hiệu các tế bào mỡ bơm ra ít cortisol hơn, nhờ đó có thể giúp bạn giảm cân.

Ngăn ngừa nhiễm trùng âm đạo

Sữa chua đặc biệt tốt cho phụ nữ vì giúp ngăn ngừa sự phát triển của nhiễm trùng nấm men. Vi khuẩn Lactobacillus acidophilus có trong sữa chua không chỉ kiểm soát sự phát triển của nhiễm trùng trong cơ thể mà còn hỗ trợ tiêu diệt nhiễm trùng nấm men.

Xương chắc khỏe hơn

Một cốc sữa chua chứa 275 mg canxi và bổ sung một lượng canxi hàng ngày vào buổi sáng sẽ giúp xương chắc khỏe, đồng thời duy trì mật độ xương ổn định.

Tác dụng của sữa chua giúp xương chắc khỏe. Ảnh: Internet

Giúp phục hồi nhanh hơn sau khi tập luyện

Sữa chua là một món ăn nhẹ tuyệt vời sau khi tập luyện. Bởi protein trong thực phẩm này cung cấp các axit amin để cơ bắp tự phục hồi. Do đó, sau khi tập luyện, hãy tiêu thụ sữa chua để tăng mức năng lượng trong cơ thể.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Sữa chua có khả năng chống lại các vi trùng gây bệnh và bảo vệ đường ruột được khỏe mạnh. Hơn nữa, các đặc tính tăng cường miễn dịch có trong sữa chua là nhờ chứa các khoáng chất như magiê, kẽm và selen.

Giảm huyết áp cao

Việc tiêu thụ nhiều muối có thể dẫn đến tăng huyết áp và các vấn đề về thận. May mắn thay, kali trong sữa chua có khả năng thải lượng natri dư thừa ra ngoài cơ thể, từ đó giúp giảm huyết áp và thúc đẩy một trái tim khỏe mạnh.

Làm dịu hệ tiêu hóa

Sữa chua tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru. Vì vậy, tiêu thụ loại thực phẩm này hàng ngày vào buổi sáng có thể bảo vệ ruột và hệ tiêu hóa khỏi độc tố cũng như vi khuẩn xấu. Ngoài ra, ăn sữa chua cho bữa sáng còn làm dịu hệ thống tiêu hóa bị viêm và có thể điều trị chứng đau dạ dày.

Ăn sữa chua giảm cân theo 2 cách

Ăn cùng sinh tố/trái cây/rau xay nhuyễn

Có rất nhiều cách để tạo ra một món ăn ngon và bổ dưỡng, lại có tác dụng giảm cân với sữa chua chính là việc ăn chung với trái cây, hoặc dằm/xay cùng rau, củ. Sinh tố trở nên, ngon, bổ dưỡng mà không sợ tăng cân. Việc bạn ăn sức chua được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, những đồ uống đặc như sinh tố có thêm sữa chua sẽ giúp cơ thể cảm thấy no lâu, bất kể có chứa bao nhiêu calo. Việc no lâu có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giảm lượng calo tiêu thụ. Chất chống oxy hóa cao trong các loại trái cây cũng mang đến tác dụng giảm lão hóa, phòng chống ung thư và các bệnh liên quan đến tim mạch...

Để đi đến kết quả này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng những ly sinh tố với nhiều lượng calo khác nhau. Các đối tượng nghiên cứu đã cho rằng rằng họ cảm thấy no hơn sau khi nhấm nháp ly sinh tố có sữa chua dù nó có 100 hay 500 calo.

Sữa chua kết hợp với các loại trái cây. Ảnh: Internet

Nếu bạn là một người hâm mộ chuối, thì thực đơn này chính là dành cho bạn. Bạn có thể thêm quả chuối hơi chín là một nguồn chất xơ prebiotic phong phú. Và như tất cả chúng ta đều biết rằng việc tăng lượng chất xơ có thể giúp giảm cân.

Ăn cả sữa chua và chuối hơi chín cùng nhau có thể hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, góp phần tăng nỗ lực giảm cân". Vì vậy, lần tới khi bạn lấy một ít sữa chua, đừng quên chuối hơi chín để ăn cùng! Bạn có thể áp dụng cho bữa ăn sáng, bữa phụ hoặc ăn trước khi ăn cơm, như vậy, lượng dinh dưỡng không gây béo được nạp vào cơ thể lại giúp giảm cân, giảm cản giác thèm ăn và hạn chế các thức ăn gây béo nạp vào sau đó.

Trộn salad/các loại hạt, ngũ cốc

Nếu đang tìm một loại nước sốt không gây tăng cân để ăn cùng salad thì sữa chua sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Nếu các loại sốt giấm, mayo.. chứa nhiều chất béo không lành mạnh thì sữa chua lại chứa nhiều men vi sinh rất có lợi cho sức khoẻ.

Có thể dùng sữa chua để làm salad với bất kỳ loại rau củ nào yêu thích như cà chua, dưa chuột, khoai tây luộc, hấp, khoai lang...

Sữa chua kết hợp với salad. Ảnh: Internet

Thêm với một ít quả óc chó, hạt dinh dưỡng... quả óc chó chứa đầy các chất dinh dưỡng giúp bạn tăng cường năng lượng, bao gồm protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Cho quả óc chó vào món sữa chua có thể khiến bạn cảm thấy no lâu hơn, nhờ đó có khả năng giúp bạn ăn ít hơn và giảm cân tốt hơn. Bạn cũng có thể kết hợp cả rau xanh/trái cây/các loại hạt vào cùng sữa chua, thích hợp là món ăn ngon miệng và giảm cân bất cứ lúc nào.

Lưu ý khi ăn sữa chua

Một nghiên cứu được tiết lộ rằng những người tham gia tiêu thụ 3 phần sữa chua không béo hàng ngày - trong chế độ ăn kiêng giảm calo - sẽ giảm được 61% chất béo và 22% trọng lượng cơ thể so với những người chỉ cắt giảm calo. Những người ăn sữa chua cũng giảm được 81% mỡ bụng khi so sánh với nhóm ăn ít calo.

Bạn có thể tận dụng các loại sữa chua bằng các loại nấm lên men tự nhiên như sữa chua Hy Lạp, bạn có thể tự làm tại nhà để gia giảm vị ngọt hay các chất bảo quản.

Khi mua cần xem kỹ hạn sử dụng của sản phẩm in trên bao bì để đảm bảo có thể sử dụng sữa chua một cách an toàn trong nhiều ngày. Sữa chua cần bảo quản lạnh.

Với các công thức trên, bạn có thể ăn bất cứ khi nào. Nếu ăn riêng, sữa chua cần lưu ý ăn sau bữa ăn, bởi các vi khuẩn có lợi trong sữa chua tồn tại ở điều kiện độ pH lớn hơn hoặc bằng 4,5.

Khi đói, độ pH trong dạ dày chỉ bằng 2, do đó nếu ăn sữa chua lúc này thì các vi khuẩn có lợi trong sữa chua bị tiêu diệt. Sau khi ăn, dạ dày co bóp mạnh, độ pH tăng lên, đó chính là môi trường tuyệt vời để các vi khuẩn có lợi trong sữa chua hoạt động tốt.

Với người bị tiêu chảy hoặc biếng ăn, ăn sữa chua sẽ lập lại cân bằng vi khuẩn ở ruột và chất kháng sinh lactocidine có trong sữa chua giúp việc điều trị tiêu chảy. Sữa chua dễ tiêu hóa nên rất phù hợp với trẻ biếng ăn.

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ mắc bệnh tiểu đường bị viêm phụ khoa mạn tính, tiêu thụ 180 ml sữa chua mỗi ngày đã giảm viêm nhiễm đáng kể.