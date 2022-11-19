Trong khi đó, sự mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa mà còn gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác có thể dẫn đến chứng rối loạn vi khuẩn, có liên quan đến các tình trạng như: béo phì, đái tháo đường, bệnh gan, viêm ruột, bệnh celiac, ung thư ruột kết…

Là những món ăn trẻ em hay người lớn thường rất yêu thích, lại lí tưởng để lựa chọn với nhiều tiện ích. Tuy nhiên, những món ăn này tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe , đặc biệt là não bộ và đường ruột.

Vì có tác động đến não bộ, những thực phẩm này còn có thể làm giảm sự chú ý và tập trung, dẫn đến những hành vi tiêu cực liên quan đến tâm trạng của con người, suy giảm trí tuệ, tệ hơn là thể chất kém phát triển, gây các bệnh về xương khớp, tim mạch, ung thư.

Thực phẩm đóng hộp thường có chứa chất bảo quản để làm chậm quá trình hư hỏng của thực phẩm. Tuy chúng thơm ngon, tiện lợi nhưng chất bảo quản gây hại cho tỳ vị, dạ dày và gây tích tụ thức ăn.

Để giúp bảo quản thực phẩm và làm cho chúng có hương vị thơm ngon, thực phẩm siêu chế biến có chứa các thành phần nhân tạo như thêm chất làm ngọt, muối, chất bảo quản, chất nhũ hóa, chất làm đặc và hương liệu… tất cả đều có thể gây hại cho sức khỏe đường ruột.

Các loại đồ hộp. Ảnh: Internet

Không thể phủ nhận rằng các bữa ăn chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như pizza, bánh nướng, gà rán, khoai tây chiên… thường ngon miệng và tiện lợi nhưng nếu ăn thường xuyên bạn phải trả một cái giá đắt cho sự tiện lợi này, nhất là đối với sức khỏe đường ruột.

Hơn nữa, nitrat chuyển đổi thành nitrit khi được tiêu hóa, có thể tạo thành nitrosamine, một chất hóa học gây ung thư vô cùng nguy hại.

Nước ngọt/nước trái cây đóng chai

Thành phần chủ yếu của hầu hết nước trái cây đóng chai là đường và hương vị trái cây. Lượng đường dư thừa có trong loại nước uống này có thể gây hại cho trí não của trẻ.

Ngay cả khi cha mẹ cho con uống 100% nước ép trái cây (tự ép), cơ thể bé sẽ nhận được toàn bộ đường mà không có bất kỳ chất xơ dinh dưỡng nào. Lúc này, nước ép trái cây sẽ trở thành lượng đường dư thừa đi vào cơ thể. Do đó, hãy cho trẻ ăn hoa quả tươi thay vì uống quá nhiều nước ép, giúp bé nhận được tất cả chất dinh dưỡng có trong trái cây.

Nước ngọt. Ảnh: Internet

Chuyên gia dinh dưỡng Wesley Delbridge, người phát ngôn của Viện Dinh dưỡng và Ẩm thực Mỹ cho biết: “Lượng đường cao gây ra tổn thương thần kinh” vì gây ra chứng viêm.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường có nhiều khả năng có trí nhớ kém hơn, khối lượng não tổng thể nhỏ hơn và hồi hải mã nhỏ hơn đáng kể - đây là phần não quan trọng đối với học tập và trí nhớ.

Đồ ăn nhiều dầu mỡ

Nhóm thực phẩm này vốn rất khó tiêu hóa. Bên cạnh đó chúng cũng nhiều phụ gia khiến trẻ chậm phát triển chiều cao, béo phì, rối loạn nội tiết dẫn đến hệ xương đóng sớm và ảnh hưởng đến chiều cao.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, trong một nghiên cứu, được công bố vào năm 2016 trên Tạp chí Khoa học Dinh dưỡng (Mỹ), những người ăn nhiều đồ chiên rán đạt điểm kém trong các bài kiểm tra về khả năng học tập, trí nhớ và chức năng não. Ngược lại, những người ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật đạt điểm cao hơn. Các nhà khoa học nghĩ rằng nó có thể liên quan đến chứng viêm và giảm kích thước mô não.

Đồ ăn nhiều dầu mỡ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Internet

Sau bữa tối nhiều dầu mỡ, nhiều trẻ sẽ đi ngủ sớm. Điều này làm ảnh hưởng đến dạ dày khi tiêu hóa thức ăn. Ăn xong rồi đi ngủ sớm không chỉ làm suy yếu dạ dày, lá lách mà còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Thực phẩm chiên ở nhiệt độ cao có thể tạo thành acrylamide, một chất gây ung thư. Hơn nữa, đồ ăn chiên rán không chỉ chứa nhiều chất béo mà còn được tẩm nhiều muối, khiến chúng có hàm lượng natri cao.

Những thực phẩm tốt cho cơ thể

Thực phẩm giàu chất xơ

Thực phẩm giàu chất xơ như atisô, đậu xanh, đậu lăng, đậu đen và đậu lima, quả mâm xôi, hạnh nhân và táo là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống. Những loại thực phẩm này chứa nhiều chất xơ, có nhiệm vụ giúp thức ăn di chuyển hiệu quả trong cơ thể và giúp ngăn ngừa táo bón, bệnh trĩ và các bệnh tiêu hóa. Chất xơ còn giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, đái tháo đường, tăng cân.

Các loại đậu

Các loại đậu là nguồn cung cấp protein, sắt và chất xơ từ thực vật tuyệt vời. Mặc dù đúng là các loại đậu có chứa chất kháng dinh dưỡng, có thể cản trở quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, nhưng có thể làm giảm hoặc loại bỏ hàm lượng chất kháng dinh dưỡng bằng cách ngâm và chế biến nó đúng cách.

Trứng

Trứng là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất trên hành tinh. Trước đây nó bị coi là có hàm lượng cholesterol cao, nhưng các nghiên cứu mới cho thấy nó hoàn toàn an toàn và tốt cho sức khỏe, củng cố sức mạnh bên trong cơ thể, giúp hình thành xương tóc và móng,…

Ức gà

Có rất nhiều nghiên cứu cũng như dữ liệu cung cấp thông tin về giá trị dinh dưỡng của thịt gà. Trong đó, thịt ức gà ăn kiêng rất được quan tâm chú ý. Ức gà ít chất béo và calo nhưng lại cực kỳ giàu protein. Đó là mộ loại thực phẩm tuyệt vời của nhiều chất dinh dưỡng. Giúp cho chúng ta duy trì cơ bắp và cân nặng phù hợp, hỗ trợ sản sinh tế bào hồng cầu… Ngoài các món xào, nấu, chiên, hấp có thể sử dụng ức gà để ăn cuốn hoặc làm món salad cùng rau xanh và các gia vị. Bạn cũng có thể dùng sốt kem hoặc sữa chua để ăn kèm món ức gà

Quả hạch và hạt

Mặc dù có nhiều chất béo và calo, các loại quả hạch và hạt có thể hỗ trợ giảm cân. Những thực phẩm này giòn, căng bóng bởi lớp vỏ lụa và chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng mà nhiều người không có đủ, bao gồm magiê và vitamin E.

Nó cũng hầu như không cần chuẩn bị, vì vậy nó dễ dàng thêm vào thói quen ăn uống của bạn.

Một số người bị dị ứng khi lớn lên. Nếu bạn có phản ứng sau khi ăn bất kỳ loại hạt nào, hãy lưu ý loại bỏ nó khỏi chế độ ăn uống của bạn.

Ngũ cốc, yến mạch

Ngũ cốc nguyên hạt là một bổ sung quan trọng cho chế độ ăn uống của bạn vì nó cung cấp nhiều loại vi chất dinh dưỡng và chất xơ và là nhiên liệu cho cơ thể bạn.

Chỉ cần lưu ý rằng nó có hàm lượng carbs tương đối cao, vì vậy nó không được khuyến khích cho những người đang ăn kiêng low carb

Yến mạch rất tốt cho sức khỏe. Nó chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ được gọi là beta glucans, mang lại nhiều lợi ích, bao gồm giúp giảm cholesterol và nuôi vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Yến mạch là thực phẩm có chứa hàm lượng chất xơ cao trong đó có chất xơ hoà tan. Do đó, nó có thể giúp làm giảm cholesterol và lượng đường trong máu và nuôi vi khuẩn có lợi trong đường ruột.