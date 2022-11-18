Rất nhiều em học sinh sau giờ học gặp phải tình trạng buồn nôn, chóng mặt, nghi bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện khẩn cấp.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, trở về nhà sau một ngày học bán trú ở trường, nhiều học sinh ở Nha Trang (Khánh Hòa) phải nhập viện với các dấu hiệu buồn nôn, chóng mặt, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Lãnh đạo trường iSchool Nha Trang sáng nay cho hay, nhiều học sinh nhập viện đêm qua, sau một ngày học bán trú. Ban giám hiệu đã tới các phòng khám, bệnh viện ở Nha Trang thăm hỏi, theo dõi sức khỏe của các em. Đồng thời, nhà trường đã liên hệ với phụ huynh để rà soát tình hình sức khỏe của học sinh.

Nhiều trẻ nhập viện chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: VietNamet Trước mắt, trường theo dõi sức khỏe các em và thống kê số lượng học sinh nhập viện, còn nguyên nhân sẽ phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ. “Suất cơm trưa của học sinh được trường ký hợp đồng với một cơ sở bên ngoài. Hiện các mẫu thức ăn vẫn được lưu, trường sẽ giao cho các đơn vị chuyên môn ngành y tế để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân”, lãnh đạo trường nói.

Ban giám hiệu đã tới các phòng khám, bệnh viện ở Nha Trang thăm hỏi, theo dõi sức khỏe của các em. Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị tiếp nhận 44 học sinh, nghi bị ngộ độc thực phẩm, thấp nhất là 6 tuổi và cao nhất 17 tuổi. Hiện 6 em sức khỏe ổn định đã xuất viện, còn 38 em phải điều trị nội trú. "Tình trạng các em đã tạm ổn và đang được theo dõi kỹ", đại diện bệnh viện cho hay. Hiện Sở Y tế chưa ghi nhận hết số học sinh nghi bị ngộ độc, do có thể nhiều trường hợp không vào viện. Học sinh nhập viện vì nghi ngộ độc. Ảnh: VnExpress Một phụ huynh có con học lớp 2, cho biết lớp con chị có gần 40 học sinh, khoảng một nửa xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc. Bữa ăn bán trú trưa hôm qua gồm có bánh mì, cơm, rau và gà chiên. Theo thầy Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường, mẫu thức ăn trưa và xế ngày 17/11 đã được gửi Trung tâm Y tế kiểm định, tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

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