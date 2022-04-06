Tại sao uống cà phê lại khiến bạn thấy dễ chịu? Những lợi ích bất ngờ của cà phê khiến bạn phải thốt lên "Thật tuyệt vời"

Sức khỏe 06/04/2022 22:10

Cà phê mà bạn uống hằng ngày có thể mang lại 5 lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của bạn như giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, ngăn ngừa bệnh tim mạch và cải thiện tâm trạng, giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

1. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Một nghiên cứu cho thấy uống một tách cà phê mỗi ngày làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 xuống 6%. Nguyên nhân được cho là do các chất phytochemical như chất chống oxy hóa và các thành phần chống viêm khác nhau trong cà phê giúp ngăn ngừa khả năng mắc bệnh tiểu đường. 

2. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Tại sao uống cà phê lại khiến bạn thấy dễ chịu? Những lợi ích bất ngờ của cà phê khiến bạn phải thốt lên 'Thật tuyệt vời' - Ảnh 1

Một bài báo cho biết uống ít nhất một tách cà phê có chứa caffein mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ suy tim đến 60%. Một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cà phê còn có lợi đối với những người chưa từng được chẩn đoán mắc bệnh tim. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát với hơn 30.000 người tham gia. Theo kết quả MRI đã chỉ ra rằng những người uống cà phê mỗi ngày có một trái tim khỏe mạnh và hoạt động tốt hơn những người không uống cà phê thường xuyên. 

3. Tăng cường sức khỏe não bộ

Trong một số nghiên cứu, uống caffeine thường xuyên có tác dụng bảo vệ não bộ. Ngoài ra, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí chuyện về bệnh Alzheimer cho thấy những người cao tuổi từ 65 đến 84 tuổi uống một hoặc hai tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng suy giảm trí nhớ thấp hơn so với những người uống ít hoặc không uống cà phê.

4. Giúp cải thiện tâm trạng, giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn

Tại sao uống cà phê lại khiến bạn thấy dễ chịu? Những lợi ích bất ngờ của cà phê khiến bạn phải thốt lên 'Thật tuyệt vời' - Ảnh 2

Một nghiên cứu của Đại học Y khoa Harvard cho thấy uống cà phê giúp giảm gần một phần ba nguy cơ mắc trầm cảm. Một số đặc tính trong cà phê có thể giúp tập trung tinh thần, cải thiện tâm trí. Cà phê cũng chứa chất phytochemical là "thức ăn" cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Các vi khuẩn tốt trong đường ruột này có thể kết hợp với tế bào não để tạo ra các hợp chất giúp bạn cảm thấy dễ chịu.

Mặt khác, mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng vẫn có nhiều người không hợp uống cà phê. Bạn không nên uống cà phê nếu bị ợ chua nặng, tim đập nhanh hoặc không ngủ được. 

Theo Health Chosun 

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