Không uống rượu bia bạn vẫn bị gan nhiễm mỡ: Nguyên nhân do đâu và cách phòng ngừa là gì?

Sống khỏe 06/04/2022 11:23

Gan nhiễm mỡ thường được coi là căn bệnh đặc trưng của những người uống nhiều rượu bia. Tuy nhiên, bạn có thể bị gan nhiễm mỡ ngay cả khi bạn uống ít hoặc không uống rượu bia. Nếu không điều trị kịp thời có thể phát triển thành xơ gan thậm chí ung thư gan, nguy hiểm tính mạng.

Khi bị gan nhiễm mỡ mà nguyên nhân không phải do rượu bia, thì có thể chính là do béo phì, suy dinh dưỡng hoặc tiểu đường. Theo Hiệp hội Nghiên cứu Gan Hàn Quốc, 58-74% người béo phì và 10-24% người bình thường bị gan nhiễm mỡ không do rượu bia. Gan nhiễm mỡ không do rượu bia có thể xuất hiện ngay cả sau khi bệnh nhân đã mắc bệnh tiểu đường, tăng lipid máu hoặc giảm cân quá đột ngột.

Không uống rượu bia bạn vẫn bị gan nhiễm mỡ: Nguyên nhân do đâu và cách phòng ngừa là gì? - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet

Nếu không được điều trị, người bị gan nhiễm mỡ không do rượu bia có thể dẫn đến viêm. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến xơ gan, nặng hơn có thể tiến triển thành ung thư gan, nguy hiểm tính mạng. 

Đối với bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu bia, phương pháp điều trị chủ yếu là giảm cân, ăn kiêng và tập thể dục thường xuyên. Khi chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, nguy cơ bị xơ hóa gan, suy nhược cơ thể và bệnh tim mạch cũng giảm đi đáng kể. Một số loại thuốc chỉ có hiệu quả trong việc điều trị ngắn hạn nhưng lại chưa thấy có hiệu quả rõ ràng trong việc điều trị lâu dài. 

Vào tháng 2 năm nay, một nhóm nghiên cứu ở Hàn Quốc cho biết: "Khi tập thể dục điều độ, nguy cơ mắc bệnh xơ hóa gan, suy nhược cơ và bệnh tim mạch ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu bia giảm đáng kể". Nghiên cứu này được thực hiện trên 11.690 bệnh nhân chuẩn đoán bị gan nhiễm mỡ không do rượu bia từ năm 2014 đến năm 2020.

Theo Health Chosun 

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Từ khóa:   sức khỏe gan bảo vệ sức khỏe gan nhiễm mỡ

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