Tác dụng của đậu đỏ rang đối với sức khỏe khiến bạn bất ngờ

Đậu đỏ là nguyên liệu thường được dùng để tạo ra những món tráng miệng thơm ngon, bùi bùi, béo ngậy hoặc các món ăn vặt thanh nhiệt cho mùa hè như chè, bánh ngọt,... Chính vì vậy, nhiều người còn chưa biết đến công dụng của nước đậu đỏ rang là gì? Trong bài viết hôm nay, Phunugiadinh sẽ cùng bạn tìm hiểu tác dụng của đậu đỏ rang với sức khỏe con người.

Một trong những chất quan trọng nhưng lại hiếm gặp trong các loại thực phẩm khác chính là chất xơ hòa tan. Loại chất xơ này có trong đậu đỏ, có vai trò tăng cường quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể. Ngoài ra, đậu đỏ còn chứa chất béo tự nhiên tốt, tinh bột, chất đạm và đường tự nhiên.

Đậu đỏ không chỉ có hạt giàu thành phần dinh dưỡng mà ngay cả vỏ hạt cũng chứa rất nhiều loại khoáng chất. Cụ thể, đậu đỏ chứa rất nhiều protein và một lượng lớn các loại vitamin A, vitamin B1, B2, B12. Ngoài ra, một số loại khoáng chất trong đậu đỏ như magie, kẽm, photpho, canxi, kali,... cũng là những dưỡng chất cần thiết với cơ thể.

Tác dụng của đậu đỏ rang

Một số công dụng phổ biến của đậu đỏ rang:

Cải thiện và tăng cường quá trình tiêu hóa

Nước đậu đỏ rang giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Đậu đỏ có chứa rất nhiều chất xơ, giúp tăng cường sức khỏe cho hệ tiêu hóa, đồng thời tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh đó, chất xơ trong đậu đỏ còn giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến đường ruột như tiêu chảy, táo bón, làm giảm triệu chứng của hiện tượng ruột bị kích ứng.

Điều hòa lượng đường trong máu

Đậu đỏ chứa nhiều carbohydrate tốt, giàu chất xơ. Mỗi cốc nước đậu đậu đỏ rang sẽ chứa khoảng 40gr carbs tốt, giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả. Chính vì vậy, bệnh nhân tiểu đường không nên bỏ qua loại thức uống từ đậu đỏ rang.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nước đậu đỏ rang giúp cải thiện sức khỏe tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Những người thường xuyên ăn đậu đỏ sẽ hạn chế được nguy cơ tử vong do đột quỵ, đau tim hay những vấn đề sức khỏe khác liên quan tới tim mạch. Chất xơ kết hợp với một số loại khoáng chất khác như magie, photpho,... giúp cải thiện hệ thống tim mạch, đồng thời giảm cholesterol, tăng cường lưu lượng máu, giảm nguy cơ mắc bệnh đột quỵ, tim mạch.

Nước đậu đỏ rang ngăn ngừa ung thư

Tác dụng của việc uống nước đậu đỏ rang trong việc phòng ngừa bệnh ung thư đã được chứng minh qua các nghiên cứu. Đậu đỏ đóng vai trò là chất chống viêm và chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do có khả năng gây ung thư.

Nước đậu đỏ rang chứa chất lignans và saponin có thể gây ức chế các khối u phát triển. Đậu đỏ có chứa một loại carbs là tinh bột kháng giúp bảo vệ các tế bào đồng thời giảm nguy cơ ung thư đường ruột.

Thanh lọc, giải độc cơ thể

Nước đậu đỏ rang chứa nhiều khoáng chất và vitamin B giúp giải độc gan - Ảnh minh họa: Internet

Nước đậu đỏ rang được xem là bài thuốc hiệu quả trong việc thanh lọc và giải độc cho cơ thể. Một lượng lớn vitamin B và khoáng chất molybdenum trong đậu đỏ có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ giải độc gan.

Cải thiện sức khỏe xương khớp

Nhiều khoáng chất thiết yếu trong đậu đỏ có tác dụng tăng cường sức khỏe xương khớp đồng thời hỗ trợ điều trị bệnh liên quan đến xương khớp mức độ nhẹ đến trung bình, giảm tình trạng đau lưng, mỏi gối ở người cao tuổi.

Đẹp da

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong đậu đỏ rang giúp da sáng, đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Nước đậu đỏ rang được biết đến là loại thức uống rất tốt cho làn da, giúp loại bỏ các tế bào chết, từ đó làm sạch da, mang đến một làn da trắng sáng nhờ các chất chống oxy hóa tuyệt vời. Bên cạnh đó, nước đậu đỏ còn giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, nuôi dưỡng và chăm sóc da tận sâu bên trong.

Hỗ trợ giảm cân

Tác dụng của đậu đỏ rang trong việc kiểm soát cân nặng, giảm cân và ngăn ngừa bệnh béo phì là vô cùng hiệu quả. Hàm lượng protein và chất xơ có trong đậu đỏ giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể.

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Một số lưu ý khi sử dụng nước đậu đỏ rang

Chỉ nên uống mỗi tuần 3 lần, mỗi lần 1 cốc. Nước đậu đỏ có tính hàn, lạnh bụng, nếu uống nhiều có thể gây tiêu chảy.

Khi mua đậu đỏ, bạn hãy chọn loại chất lượng tốt, lọc bỏ các hạt hư, đổi màu, mốc, lép để tránh tình trạng gây ngộ độc, có hại cho hệ tiêu hóa.

Lưu ý chọn loại đậu chất lượng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Khi sử dụng nước đậu đỏ rang với mục đích giảm cân, bạn không nên cho đường vào.

Những người bị dị ứng với các loại đậu, đặc biệt là đậu đỏ thì không nên uống để tránh những tác dụng phụ.

Giờ đây, chắc hẳn bạn đã biết rõ về tác dụng của đậu đỏ rang. Mong rằng bài viết đã giúp bạn bổ sung nhiều kiến thức hữu ích về một loại nước tốt cho sức khỏe. Hy vọng bạn sẽ sử dụng nước đậu đỏ rang đúng cách để mang về nhiều lợi ích!