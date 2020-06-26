Khám phá uống nước vỏ bưởi có tác dụng gì

Bưởi là cây trồng rất phổ biến hiện nay ở Việt Nam. Các bộ phận của loại cây này đều có những tác dụng khác nhau mà không phải ai cũng biết. Ngoài phần múi bưởi để ăn thì vỏ bưởi cũng được tận dụng một cách rất triệt để. Không chỉ để nấu nước gội đầu, vỏ bưởi cũng được nhiều người đun lên và uống với nhiều mục đích khác nhau. Hãy cùng xem uống nước vỏ bưởi có tác dụng gì và sử dụng như thế nào cho hiệu quả tốt nhất.

Không chỉ các múi bưởi có tác dụng tốt mà trong vỏ bưởi có rất nhiều thành phần hữu ích như: tinh dầu, vitamin A, C, pectin, naringin, các men peroxydaza, amylase, đường ramnoza, hesperidin... Nhờ vậy mà sản phẩm này có rất nhiều công dụng mà không phải ai cũng biết.

Bưởi có tên khoa học là Citrus grandis (L) Osbeck. Loại quả này thường được dùng để trưng bày trên mâm ngũ quả với rất nhiều ý nghĩa. Ăn bưởi không chỉ có tác dụng giải khát còn có thể giảm cân, tăng vòng 1 giúp cơ thể khỏe mạnh, cân đối hơn.

Theo Đông y, vỏ bưởi có vị đắng, cay, rất thơm, tính bình. Tác dụng chính là: trừ phong, tiêu bằng tích, hóa đờm, tiêu phù thũng. Bên cạnh đó, phần cùi của vỏ bưởi còn được sử dụng để làm thành rất nhiều món ăn khác nhau như: chè bưởi, bóp gỏi, nem chay, mứt…

Đặc biệt, vỏ bưởi có chứa cực kỳ nhiều tinh dầu nên cũng được đun lên để uống chữa các bệnh như: ăn không tiêu, buồn nôn do ốm nghén. Cụ thể uống vỏ bưởi có tác dụng gì sẽ có ở phần sau của bài viết.

Uống vỏ bưởi có tác dụng gi? - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước vỏ bưởi có tác dụng gì?

Sau đây hãy cùng tìm hiểu kỹ lưỡng hơn xem nước vỏ bưởi uống có tác dụng gì đối với sức khỏe con người.

Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Uống nước vỏ bưởi hàng ngày sẽ có tác dụng cực kỳ tốt trong việc tăng sức đề kháng của cơ thể. Bởi trong vỏ bưởi có chứa lượng vitamin C cực kỳ dồi dào. Đây chính là thành phần dinh dưỡng cực kỳ quan trọng để giúp tăng sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra, tinh dầu còn là một chất chống oxy hóa rất tốt, ngăn ngừa các bệnh: viêm khớp, hen suyễn, giảm stress.

Nước vỏ bưởi giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da, chống lão hóa

Đây chắc chắn là công dụng được rất nhiều chị em phụ nữ yêu thích của nước vỏ bưởi. Ngoài việc đun vỏ bưởi để tắm, gội đầu, bạn hoàn toàn có thể chế biến để uống giúp chống lại quá trình lão hóa, chống mụn nhọt và làm đẹp da. Bởi trong vỏ bưởi có hàm lượng vitamin A cực kỳ lớn.

Nước vỏ bưởi làm đẹp da, chống lão hóa tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cách để làm nước vỏ bưởi uống đẹp da như sau:

Các nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm: vỏ 3 quả bưởi và dầu ô liu.

Rửa sạch vỏ bưởi sau đó cho vào nồi cùng với dầu ô liu và đun lửa nhỏ.

Khỉ cảm thấy dầu đã ấm thì đổ thêm nước sạch vào nồi và đun lên. Để om lửa nhỏ và đun khoảng từ 4 đến 5 tiếng sau đó lọc bỏ phần bã, giữ lại phần nước. Phần dầu này bạn có thể bỏ vào trong lọ thủy tinh, bảo quản và sử dụng trong vòng 6 tháng.

Điều trị hen suyễn

Những người bị hen suyễn lâu năm có thể sử dụng nước vỏ bưởi liên tục trong vòng 10 ngày để thấy được sự thay đổi của cơ thể. Để nấu nấu vỏ bưởi chữa hen suyễn, hãy chuẩn bị các nguyên liệu sau đây: vỏ bưởi 150g, bách hợp 30g, hành khô 20g, thêm đường trắng sau đó đun lên và lấy nước uống 3 lần/ngày.

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Hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước vỏ bưởi giảm cân

Sử dụng nước vỏ bưởi để giảm cân có lẽ là công dụng quen thuộc nhất của loại nguyên liệu này. Cách làm nước vỏ bưởi giảm cân cũng rất đơn giản và bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Hãy cùng thử với cách sau đây.

Chuẩn bị các nguyên liệu:

1 quả bưởi

2 lít nước lọc

1 chậu nước muối pha loãng

Tác dụng giảm cân cực kỳ tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện làm nước vỏ bưởi giảm cân:

Bước 1: Bưởi sau khi mua về, bạn đem rửa sạch bụi bẩn bám trên vỏ. Sau đó ngâm vào chậu nước muối pha loãng đã chuẩn bị sẵn ở trên trong thời gian khoảng 20 phút để độc tố được thải ra bên ngoài. Tiếp theo vớt bưởi ra và rửa sạch lại bằng nước lạnh.

Bước 2: Đổ 2 lít nước sạch vào trong nồi sau đó bật bếp và đun sôi nước. Khi nước đã sôi, hãy thả quả bưởi vào trong nồi và đun tiếp trong khoảng thời gian là 3 phút.

Bước 3: Vớt quả bưởi ra, lấy dao bổ thành 8 phần bằng nhau. Tiếp đó, lấy dao và lọc phần múi bưởi ở bên trong ra. Nhó là lọc bỏ sạch cả phần xơ trắng bao quanh ở múi bưởi.

Bước 4: Bỏ riêng múi bưởi đã bọc vào bát, ướp thêm một chút mối, dầu ô liu vào cho vừa ăn.

Bước 5: Phần vỏ bưởi, bạn thái nhỏ và cho tiếp vào nồi luộc. Trong khi luộc, hãy cho thêm một chút muối. Sau đó đun sôi thêm 5 phút để tinh dầu bưởi có thể ngấm vào nước.

Bước 6: Tắt bếp và chờ cho nước nguội thì đồ vào bình sử dụng.

Trên đây là những thông tin cơ bản về việc uống nước vỏ bưởi có tác dụng gì để mọi người có thể tham khảo. Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề trên thì hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm tự nhiên này vừa tốt cho sức khỏe lại an toàn.