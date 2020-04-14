Những thực phẩm ít calo giúp bạn giảm cân hiệu quả

Bổ sung những thực phẩm ít calo vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp bạn kiểm soát được cân nặng rất hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn những thực phẩm ít calo dành cho người giảm cân .

100g bông cải xanh chứa 25 calo. Bông cải xanh là loại rau xanh không chứa chất béo, nhưng lại chứa hàm lượng vitamin C rất cao. Loại rau xanh này giúp cung cấp cho bạn một bữa với đầy đủ các chất dinh dưỡng như protein, gluxit, vitamin và các loại chất khoáng. Bông cải xanh không chỉ giúp bạn đốt cháy calo hiệu quả mà còn giúp bạn ngăn ngừa được nhiều bệnh lý về tim mạch,dạ dày, ung thư tuyến tiền liệt,…rất tốt.

100g táo chứa 52 calo. Táo là một trong những loại trái cây chứa ít calo rất tốt cho những ai muốn giảm cân. Táo được biết đến là rất giàu chất xơ giúp tạo cho bạn cảm giác no lâu khiến bạn không còn cảm thấy đói, ăn một quả táo mỗi ngày sẽ giúp cân bằng trọng lượng rất tốt. Ngoài ra, bạn cũng nên ăn luôn cả vỏ táo, vì vỏ táo có khả năng tăng cường trao đổi chất xơ và axit ursolic, giúp ngăn ngừa tăng cân một cách hiệu quả.

Cần tây

100g cần tây chứa 8 calo. Trong cần tây có chứa đến 95% là nước, nhưng điều này không có nghĩa là cần tây không mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong cần tây có chứa folate, chất xơ, kali và 30% nhu cầu vitamin K hàng ngày của bạn. Bạn có thể ăn cần tây sống khi chúng đang tươi sẽ tốt hơn. Vì sau 7 - 10 ngày kể từ khi thu hoạch, các chất oxy hóa có lợi trong cần tây sẽ bị mất đi.

Trong 100g cần tây chỉ chứa 8 calo - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

100g cà chua chứa 18 calo. Cà chua có hàm lượng lượng calo thấp nhưng lại chứa rất nhiều vitamin tốt cho da. Các lycopene trong cà chua có tác dụng chống lại ung thư tuyến tiền liệt và giữ cho làn da luôn tươi trẻ bằng cách loại bỏ các tác nhân ảnh hưởng xấu đến da khi da tiếp xúc với tia cực tím.

Bưởi

Trong nửa quả bưởi thường chứa 37 calo cùng với 1.7g chất xơ. Và hơn thế nữa, trong bưởi còn có chứa chất Naringin giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất của cơ thể và kiềm chế cơn thèm ăn của bạn, điều này giúp cơ thể bạn hấp thụ dinh dưỡng dễ dàng hơn.

Trong nửa quả bưởi thường chứa 37 calo cùng với 1.7g chất xơ - Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây

Một cốc dâu tây cung cấp khoảng 2.5g chất xơ, 50 calo và không gây ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Vì vậy, bạn nên bổ sung dâu tây vào các bữa ăn phụ hàng ngày để hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn.

Bắp rang

8g bắp rang có chứa 31 calo. Bắp rang được xếp vào danh sách nhóm thực phẩm siêu ít calo. Tuy nhiên, đây không phải là loại bắp rang chế biến với bơ hay phô mai. Sử dụng bắp rang được làm tại nhà với dầu ô-liu và không hóa chất sẽ giúp bạn cung cấp chất xơ cho cơ thể và ổn định lượng đường trong máu hiệu quả.

Dưa chuột

100 gram dưa chuột chứa 15 calo. Dưa chuột là một trong những loại thực phẩm có rất ít calo nhưng lại chứa rất nhiều vitamin C, K...cũng như khoáng chất cần thiết cho cơ thể như Silic và Kali giúp xây dựng mô tế bào cho cơ thể.

Dưa chuột là một trong những loại thực phẩm có rất ít calo nhưng lại chứa rất nhiều vitamin C - Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột có chứa hàm lượng nước cao giúp hỗ trợ giải độc cho cơ thể và tạo cho bạn cảm giác ăn nhanh no. Bạn nên lựa chọn loại dưa chuột sạch chuẩn organic và ăn luôn cả vỏ sẽ rất tốt cho cơ thể.

Thực phẩm giàu protein ít calo

Bánh mì Ezekiel

Bánh mì Ezekiel là một trong những loại thực phẩm giàu Protein nhưng ít calo. Đây là lựa chọn hàng đầu với những ai đang thực hiện chế độ giảm cân, vì khi tiêu thụ 1 lát bánh mì, bạn đã nạp vào cơ thể 4 gam protein và 80 calo.

Bánh mì Ezekiel là một trong những loại thực phẩm giàu Protein nhưng ít calo - Ảnh minh họa: Internet

Ức gà

Một phần ức gà không da chứa khoảng 53 gam protein, chỉ tương tương đương với 284 calo phục vụ cho 15% năng lượng cần thiết cho cơ thể trong một ngày.

Ức gà chứa rất ít chất béo nên bạn không cần phải lo lắng về việc tăng cân, mà ngược lại còn giúp thúc đẩy nhanh quá trình tăng cơ và giảm cân nhanh chóng.

Yến mạch

Lượng chất xơ hòa tan cao có trong yến mạch sẽ giúp tạo cho bạn cảm giác no lâu và kiềm chế cơn thèm ăn rất tốt. Đây là một trong những thực phẩm rất thích hợp cho người ăn kiêng. Yến mạch giúp kích hoạt cơ thể và đốt cháy chất béo trong cơ thể một cách nhanh chóng.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên về các thực phẩm ít calo sẽ giúp bạn lựa chọn được những thực phẩm phù hợp với chế độ tập luyện giảm cân của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng nên duy trì chế độ luyện tập thể dục thể thao để có được một thân hình khỏe và đẹp hơn.