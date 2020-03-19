Đi bộ 30 phút giảm bao nhiêu calo? Cách đi bộ giảm cân hiệu quả?

Sức khỏe 19/03/2020 17:30

Đi bộ để giảm cân là một trong những phương pháp tập luyện được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không biết đi bộ 30 phút giảm bao nhiêu calo? 

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Đi bộ để giảm cân là một trong những phương pháp tập luyện được nhiều người áp dụng để giảm cân bởi nó đơn giản, dễ áp dụng và hiệu quả cao. Đồng thời, đây còn là bộ môn giúp nâng cao sức khỏe, giúp thư thái tinh thần và giảm áp lực rất tốt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không biết đi bộ 30 phút giảm bao nhiêu calo? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề này.

Di bo 30 phut giam bao nhieu calo
Đi bộ 30 phút giảm bao nhiêu calo và những bí quyết đi bộ giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Đi bộ 30 phút giảm bao nhiêu calo?

Việc tính được đi bộ hoặc chạy bộ 30 phút đốt cháy bao nhiêu calo sẽ giúp bạn lên được kế hoạch giảm cân cụ thể. Bạn tính được năng lượng tiêu hao mỗi giờ thì sẽ lên được chế độ dinh dưỡng phù hợp để sớm đạt được mục tiêu đặt ra.

Bạn có thể dựa vào công thức tính calo đi bộ như sau:

Lượng calo đốt cháy (1 phút) - (0.035 x trọng lượng cơ thể) + (vận tốc đi bộ ^ 2)/chiều cao cơ thể) x 0.029 x trọng lượng cơ thể.

Ví dụ trường hợp cụ thể, một người cao 1m70 và nặng 65kg, đang đi bộ với vận tốc là 5.4km/h (tính ra bằng 1.5m/s) thì lượng calo đốt cháy mỗi phút là: (0,035 x 65) + ((1,5 x 1,5)/1,7) x 0,029 x 65 = 4,77 Calo.

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Công thức tính calo tiêu hao khi đi bộ phụ thuộc chiều cao, cân nặng và vận tốc đi bộ - Ảnh minh họa: Internet.

Như vậy, nếu trong 30 phút, lượng calo đốt cháy sẽ gấp 30 lần, tức là bằng: 30 x 4.77 = 143 calo. Công thức này áp dụng vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần dựa vào chiều cao, cân nặng và vận tốc đi bộ của mình là có thể tính ra năng lượng tiêu thụ để để có thể lên được kế hoạch tập luyện đi bộ giảm cân và chế độ dinh dưỡng phù hợp sao cho giảm cân nhanh chóng nhất.

Làm thế nào để đi bộ giảm cân nhanh chóng nhất?

Đi bộ có giảm mỡ không là thắc mắc của rất nhiều người? Đi bộ coi là bộ môn giúp giảm cân và giảm mỡ hiệu quả. Vì vậy, nếu bạn đang tìm luyện một phương pháp giảm cân dễ áp dụng và mang lại hiệu quả cao thì đừng nên bỏ qua môn này. Ngoài kiến thức cần biết về đi bộ 30 phút giảm bao nhiêu calo, bạn cần nắm được bí quyết để đi  bộ nhanh giảm cân nhất:

  • Đi bộ đúng cách, đúng tư thế: Các tư thế ở đây bao gồm tư thế tay và chân, cơ thể phải đúng theo hướng dẫn và kỹ thuật thì mới đạt được hiệu quả cao.
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Đi bộ đúng cách giúp tiêu hao calo nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet.
  • Khi đi bộ giảm cân, bạn cần đi từ chậm cho đến nhanh. Đây là cách rèn luyện cơ bắp và giúp bạn làm quen với tốc độ khi đi bộ, tăng dần nhịp tim và lượng calo đốt cháy cũng sẽ tăng dần lên.
  • Kiên trì thực hiện: Trong giảm cân, sự kiên trì là “chìa khóa vàng” quyết định sự thành công của bạn. Bạn có thể không cần đi bộ quá nhiều hay quá lâu, nhưng nếu duy trì được thường xuyên, kết quả thu được chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.
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Kiên trì thực hiện để đạt kết quả tốt - Ảnh minh họa: Internet.
  • Thay đổi nhiều kiểu đi bộ và nhiều địa hình khác nhau: Việc thay đổi sẽ giúp cơ thể bạn linh hoạt, thích ứng nhanh và giảm cân nhanh hơn. Bởi cơ bắp của bạn khi tập mãi một bài tập và một loại địa hình thì sẽ không có sự đột phá và biến đổi. Vì vậy, nếu muốn thay đổi cơ thể, vóc dáng thì sau một thời gian tập luyện, hãy thay đổi một số bài tập hoặc địa hình đi bộ.
  • Thời điểm đi bộ lý tưởng: Bạn nên tuyệt đối tránh những thời điểm thời tiết khắc nghiệt như giữa trưa nắng hay trời mưa lớn. Bạn nên chọn đi bộ vào sáng sớm hoặc chiều mát để có động lực duy trì.
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Thời điểm đi bộ lý tưởng nên là sáng sớm hoặc chiều mát - Ảnh minh họa: Internet.

Những lưu ý không thể bỏ qua khi đi bộ giảm cân

Ngoài những tính toán và kế hoạch giảm cân, bạn cần lưu ý các điều sau khi tập luyện môn đi bộ:

  • Luôn mặc trang phục thoải mái nhất khi đi bộ: Quần áo thun co dãn, giày thoải mái và không gây đau chân, trang phục phải thoáng và thấm mồ hôi sẽ tốt cho cơ thể của bạn, mồ hôi sẽ thoát ra tốt, cơ thể trao đổi chất nhanh hơn.
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Luôn mặc trang phục thoải mái nhất khi đi bộ - Ảnh minh họa: Internet.
  • Luôn luôn khởi động kỹ các khớp trước khi đi bộ, đặc biệt là các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối, đùi,... để hạn chế tối đa tình trạng bị chấn thương do đi bộ.
  • Luôn chuẩn bị nước để bổ sung cho cơ thể khi đi bộ bị mất nhiều mồ hôi. Bạn cần bổ sung tối thiểu là 1.5 lít nước.
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Uống nhiều nước khi đi bộ - Ảnh minh họa: Internet.
  • Lựa chọn địa điểm đi bộ: bạn nên chọn các khu công viên có nhiều cây xanh, tuyệt đối nên tránh những nơi đông đúc gây cản trở luyện tập, những nơi khói bụi, ô nhiễm sẽ dễ khiến bạn bị mắc các bệnh về hô hấp.

Trên đây là các thông tin giúp bạn giải đáp vấn đề đi bộ 30 phút giảm bao nhiêu calo. Việc tính calo là vô cùng quan trọng nếu bạn muốn xây dựng một kế hoạch giảm cân cụ thể và có mục đích. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số vấn đề nếu muốn kế hoạch đi bộ giảm cân của mình khoa học và đạt hiệu quả tối đa.

Đi bộ có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Đi bộ có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Đi bộ từ lâu đã là một bài thể dục được nhiều người áp dụng, đặc biệt là những người cao tuổi bởi những lợi ích nó mang lại. Vậy đi bộ có tác dụng gì?

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