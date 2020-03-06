Đi bộ có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Đi bộ luôn là một trong các bài thể dục đơn giản, dễ thực hiện ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thời gian nào mà hiệu quả vẫn rất tuyệt vời. Việc đi bộ như một bài thể dục mỗi ngày sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bạn. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách đi bộ đúng. Vậy, đi bộ có tác dụng gì mà rất nhiều người thường xuyên luyện tập đến vậy? Và đi bộ đúng cách như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc đó.

Lợi ích của đi bộ nhanh vào buổi chiều là tạo cho bạn một giấc ngủ ngon và sâu hơn. Bên cạnh đó, việc đi bộ còn giúp bạn tăng cường các hormone có lợi cho sức khỏe.

Đi bộ mang đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích về thể chất lẫn tinh thần. Các lợi ích của đi bộ nhanh đã được chứng minh ở cả lý thuyết lẫn thực tế mà người thường xuyên đi bộ đạt được.

Đi bộ giúp giảm căng thẳng

Tập thể dục đi bộ ở một nơi trong lành, ít tiếng ồn, trong công viên hay các vùng thôn quê là phương pháp gội rửa tâm hồn tuyệt vời nhất, giúp bạn giảm căng thẳng sau thời gian làm việc mệt mỏi. Việc đi bộ sẽ giúp giải phóng các chất kích thích sự hưng phấn tự nhiên, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc chứng trầm cảm một cách hiệu quả.

Đi bộ giúp giảm nguy cơ mắc trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Đi bộ giúp phụ nữ có được đôi chân thon gọn

Nguy cơ mắc chứng suy tĩnh mạch ở chân ngày càng tăng lên khi chúng ta về già. Chứng bệnh này khiến chân chúng ta to hơn. Đi bộ sẽ giúp cơ bắp săn chắc, các bắp chân thon gọn, hỗ trợ bảo quản cơ bắp và tăng cường tuần hoàn máu đến vùng chân của bạn, tránh tình trạng phù nề.

Đi bộ có tác dụng giảm cân

Nhiều chị em thắc mắc đi bộ có tác dụng gì cho nữ giới và liệu đi bộ có tác dụng giảm cân không? Đi bộ sẽ giúp đốt cháy calories và mỡ thừa trong cơ thể bạn. Đi bộ mỗi ngày và đúng cách sẽ giúp bạn đánh tan mỡ thừa, giúp bạn có một cơ thể hài hòa săn chắc. Hơn thế nữa, việc đi bộ như tập thể dục vào buổi sáng chính là phương pháp giảm cân rất hiệu quả mà không mang lại tác dụng phụ.

Đi bộ giúp xương chắc khỏe

Việc đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày sẽ giúp xương bạn săn chắc, khỏe mạnh, không bị đau lưng, hơn nữa nếu đi bộ đúng cách sẽ hạn chế được chứng gù lưng ở người trẻ.

Đi bộ giúp xương chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Giúp tăng cường sức khỏe tim mạch

Thói quen đi bộ thường xuyên sẽ giúp bạn đẩy lùi các cholesterol xấu gây nên bệnh xơ vữa động mạch, góp phần giúp hệ tim mạch luôn được khỏe mạnh. Hơn nữa, đi bộ sẽ giúp tăng tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, rất tốt cho người bị bệnh tim.

Giúp trí nhớ luôn minh mẫn

Các nghiên cứu cho thấy việc đi bộ còn giúp duy trì trí nhớ, giảm nguy cơ mắc các bệnh trí nhớ ở người già. Đi bộ thông thường sẽ giúp trí não người cao tuổi được rèn luyện minh mẫn hơn.

Đi bộ thường xuyên rất có lợi cho sức khỏe người già - Ảnh minh họa: Internet

Đi bộ giúp tăng tuổi thọ

Đi bộ như một bài thể dục kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống tích cực sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của bạn, làm chúng ta luôn tràn đầy năng lượng, khỏe khoắn tươi trẻ và luôn hạnh phúc.

Đi bộ đúng cách như thế nào?

Theo các nghiên cứu thì việc đi bộ từ 30 – 60 phút mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh, tránh được những căn bệnh về tim mạch, tiểu đường, béo phì, trầm cảm hay các bệnh xương khớp,… Tuy nhiên, nếu đi bộ không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như khiến bạn bị đau đầu gối, thoái hóa khớp, thậm chí đi bộ không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến thai nhi ở phụ nữ mang thai.

Chính vì vậy, khi đi bộ bạn cần đi tự nhiên, tránh gò bó. Cần khởi động nhẹ nhàng, đi chậm khi bắt đầu và khi chuẩn bị kết thúc. Khi đi lưng thẳng, không thu vai hay khom lưng, để cột sống thẳng, không chúi người về phía trước hay phía sau quá nhiều. Mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, toàn thân thư giãn chứ không gồng.

Đi bộ với tư thế thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế chân thoải mái, bước đều, hai tai vung vẩy thoải mái nhẹ nhàng, không nên cầm nắm nhiều, giữ cho hơi thở đều và tự nhiên. Người đi bộ nên mặc các áo ngắn, nhẹ, thấm mồ hôi rộng vừa phải, nên chọn quần thể thao và đi giày thể thao chuyên dụng.

Nếu trong quá trình đi bộ mà chóng mặt, đau ngực, khó thở, huyết áp tăng, bị đau xương thì cần dừng lại để nghỉ ngơi, nếu bị nặng thì hãy đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh chủ quan để không bị chấn thương khi tập.

Nên đi vào lúc bình minh ló dạng, hoặc buổi chiều. Không nên đi quá đông để tránh xao lãng, ồn ào. Không nên đi bộ lúc trời còn sương sớm để tránh cảm lạnh, không đi bộ sau khi ăn no.

Nên đi bộ lúc bình minh vừa ló dạng - Ảnh minh họa: Internet

Qua bài viết này, bạn cũng đã có cho mình câu trả lời cho câu hỏi đi bộ có tác dụng gì rồi phải không nào? Có thể thấy, đi bộ như một bài thể dục đều đặn hàng ngày là một thói quen rất có lợi cho sức khỏe, giúp bạn luôn thoải mái và tỉnh táo cho ngày mới.