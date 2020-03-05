Uống mật ong với nước ấm có tác dụng gì với sức khỏe?

Sức khỏe 05/03/2020 08:09

Từ lâu việc pha nước ấm với mật ong được xem là một cách tạo ra thức uống có lợi cho cơ thể. Vậy uống mật ong với nước ấm có tác dụng gì? 

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Mật ong luôn được coi là một món quà kỳ diệu từ thiên nhiên. Nước ấm giúp cơ thể thải bớt chất độc qua đường mồ hôi và nước tiểu. Vậy khi uống mật ong với nước ấm có tác dụng gì? Sự kết hợp nước ấm pha mật ong mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe như thanh lọc cơ thể, tăng cường sức khỏe, hệ miễn dịch... Tuy nhiên, việc dùng mật ong như thế nào là hợp lý vẫn còn là câu hỏi của nhiều người.

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Uống mật ong với nước ấm có tác dụng gì với sức khỏe? - Ảnh minh họa: Internet

Uống mật ong với nước ấm có tác dụng gì?

Để trả lời cho câu hỏi uống mật ong với nước ấm có tác dụng gì, cũng như uống mật ong hàng ngày có tốt không, bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những lợi ích của nước mật ong chi tiết dưới đây.

Hỗ trợ giảm cân

Uống mật ong với nước ấm có giảm cân không? Câu trả lời là có. Bởi trong mật ong có chứa đường tự nhiên, không gây tăng cân cũng như giúp bạn giảm mỡ bụng một cách dễ dàng.

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Uống mật ong với nước ấm hỗ trợ giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Chữa táo bón hiệu quả

Lý do chính gây táo bón là thiếu nước trong cơ thể của bạn. Vì vậy, hãy uống một ly nước ấm với mật ong thường xuyên vào buổi sáng trong lúc bụng đói và trước khi đi ngủ. Nó sẽ giúp cải thiện cũng như điều trị chứng táo bón và tình trạng đau liên quan đến táo bón.

Tăng cường hệ miễn dịch và cung cấp năng lượng cho cơ thể

Mật ong chứa các đặc tính diệt vi khuẩn tốt cũng như một số vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Bên cạnh đó, mật ong là một chất tăng cường năng lượng nhanh chóng do sự hiện diện của đường tự nhiên trong nó. 

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Mật ong giúp tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sự lưu thông máu và chất lượng giấc ngủ

Nước mật ong có khả năng đốt cháy chất béo tích tụ trong cơ thể, nhờ đó cải thiện quá trình lưu thông máu và loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể. Ngoài ra, uống nước mật ong giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ của bạn nhờ cơ chế giải phóng serotonin - chất dẫn truyền thần kinh. 

Bên cạnh đó, mật ong còn giúp cải thiện tâm trạng và được cơ thể chuyển đổi thành melatonin nhằm điều chỉnh độ dài và chất lượng giấc ngủ của bạn.

Giải độc cơ thể và trị một số chứng bệnh thường gặp

Mật ong và nước ấm có tác dụng giải độc cho cơ thể. Vì thế, nó được xem như một thành phần chính trong chế độ ăn kiêng giải độc. Ngoài ra, hỗn hợp này còn trị được chứng cảm lạnh và ho. 

Thời gian uống mật ong hiệu quả

Thời gian uống mật ong khác nhau cũng đem lại những lợi ích sức khỏe khác nhau.

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Thời gian sử dụng thực phẩm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Uống mật ong vào sáng sớm để làm sạch dạ dày

Uống nước mật ong ấm vào sáng sớm giúp làm sạch dạ dày, hỗ trợ cơ thể loại bỏ chất thải, giúp cơ thể luôn được làm sạch kịp thời khi uống hằng ngày. Có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể trong khoảng thời gian ngắn, loại bỏ cảm giác mệt mỏi và đói vào sáng sớm.

Uống mật ong vào buổi chiều giúp bổ sung năng lượng

Buổi chiều là khoảng giao thoa giữa bữa trưa và bữa tối, cũng là thời điểm cơ thể mệt mỏi nhất và tiêu thụ năng lượng lớn. Lúc này, cơ thể cần bổ sung một cốc mật ong ấm nhằm xóa đi sự hỗn loạn của não bộ đồng thời giúp tinh thần tỉnh táo hơn. Cơ thể hấp thu rất nhanh các chất đường trong mật ong, từ đó cải thiện dinh dưỡng trong máu.

Uống mật ong trước khi đi ngủ giúp an thần và hỗ trợ giấc ngủ

Mật ong, đường và vitamin điều chỉnh chức năng hệ thần kinh, giảm căng thẳng thần kinh, thúc đẩy giấc ngủ và không gây ra tác dụng phụ. Một cốc mật ong trước khi ngủ giúp bạn giảm bớt căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Uống mật ong sau bữa ăn thúc đẩy tiêu hóa

Sau khi ăn, chức năng tiêu hóa của dạ dày dễ bị suy giảm và đi tiểu khó. Một cốc mật ong có thể thúc đẩy bài tiết acid dạ dày, khiến bạn có cảm giác "nhẹ bụng” hơn.

Uống mật ong trước bữa ăn giúp ngăn chặn acid dạ dày

Trước bữa ăn nửa giờ, một cốc nước mật ong có thể ức chế tiết axit dạ dày, làm giảm kích thích niêm mạc dạ dày.

Những lưu ý khi sử dụng loại thực phẩm bổ dưỡng này 

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Lưu ý khi dùng nước mật ong - Ảnh minh họa: Internet
  • Không nên pha mật ong với nước sôi: Mật ong rất giàu enzyme, vitamin và khoáng chất. Nếu pha mật ong với nước sôi sẽ làm mất đi khá nhiều dinh dưỡng quý của mật ong, không giữ được màu tự nhiên và mùi vị đặc trưng. Vậy pha mật ong với nước ấm bao nhiêu độ là phù hợp? Các nghiên cứu cho rằng uống thực phẩm này tốt nhất là ở 35 độ.
  • Tùy vào cơ địa của mỗi người hay những lúc thân nhiệt cao thấp, khỏe yếu… Bạn có thể linh hoạt sử dụng mật ong theo cách riêng.
  • Uống mật ong ngày mấy lần? Theo nghiên cứu, bạn chỉ nên dùng từ 10-30g mật ong nguyên chất. Thời điểm tốt nhất để sử dụng mật ong cũng như phát huy tối đa tác dụng giải độc vào mùa hè.
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Nước mật ong thực sự lợi ích đúng không nào? - Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây, chắc hẳn bạn đã biết uống mật ong với nước ấm có tác dụng gì rồi chứ. Mật ong không chỉ là một trong những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao mà còn giúp các chị em phụ nữ làm đẹp. Với khả năng mang lại nguồn năng lượng cho cơ thể, mật ong không chỉ tốt cho người lớn mà cho cả trẻ nhỏ. 

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