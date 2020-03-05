Ăn nhiều cà chua có tác dụng gì cho sức khỏe?

Sống khỏe 05/03/2020 14:13

Cà chua là thực phẩm được mệnh danh là nhà máy dinh dưỡng bởi loại quả này cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Là thực phẩm quen thuộc và mang đến nhiều lợi ích nhưng bạn đã biết cà chua có tác dụng gì? và liều lượng một ngày nên ăn mấy quả cà chua là phù hợp? ăn cà chua luộc có tác dụng gì so với cà chua sống? cùng tìm hiểu nhé.

Cà chua có tác dụng gì? Cà chua giàu thành phần vitamin vitamin B6, A, C, K, kali, folate, magiê, niacin…là các vi chất cần thiết giúp duy trì sức khỏe tốt. Trong cà chua cũng chứa ít cholesterol, các chất béo bão hòa, natri, calo. Cà chua cũng rất dễ ăn, nên thường được dùng nhiều trong chế biến món ăn hàng ngày, hoặc với các bữa ăn nhanh, người ta thường kẹp cà chua chung với bánh mì, trộn salad, sốt…

a chua giau thanh phan vitamin vitamin B6 A C 1
Cà chua giàu thành phần vitamin vitamin B6, A, C... - Ảnh minh họa: Internet

Những tác dụng không ngờ khi ăn cà chua

Nếu thắc mắc ăn cà chua có tác dụng gì? hay cà chua trị bệnh gì? thì dưới đây là những công dụng tuyệt vời mà loại thực phẩm này mang đến cho chúng ta.

Tăng cường thị lực

Cà chua cung cấp nguồn vitamin A và C dồi dào giúp ngăn ngừa chứng bệnh quáng gà, tăng cường thị lực cho mắt. Một nghiên cứu mới đây đã cho thấy, lượng vitamin A trong quả cà chua cao, nhờ đó có thể ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng ở mắt. Thêm vào đó, cà chua cũng giúp làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể nhờ cà chua có chứa chất chống oxy hóa: lycopene, lutein và zeaxanthin.

Ca chua giup ngan ngua chung benh quang ga 2
Cà chua giúp ngăn ngừa chứng bệnh quáng gà - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Thường xuyên ăn cà chua giúp chống được bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Cà chua cũng giúp làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư: dạ dày, cổ tử cung, vòm họng, phổi, thực quản, đại tràng, ung thư buồng trứng nhờ có chứa các chất chống ôxy hóa, đặc biệt là hàm lượng lycopene cao trong cà chua. Tác dụng chống ung thư của cà chua sẽ phát huy tốt hơn khi được nấu cùng với dầu ô liu.

Cải thiện làn da

Bạn thắc mắc ăn cà chua có tác dụng gì cho da? cà chua có chứa thành phần lycopene - chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ làn da khỏi những ảnh hưởng của ánh nắng từ mặt trời, làm da trở nên ít nhạy cảm hơn với tia cực tím. Ngoài ra, nếu làn da bị thô ráp, sử dụng cà chua giúp sẽ se lỗ chân lông, làm mềm, tái tạo làn da săn chắc hơn.

Giảm đường trong máu

Giảm lượng đường ở trong máu là một trong những câu trả lời cho câu hỏi cà chua có tác dụng gì. Trong quả cà chua chứa ít carbohydrate, giúp làm giảm hàm lượng đường ở trong máu. Vài nghiên cứu đã tìm thấy vai trò các chất chống ôxy hóa ở trong cà chua sẽ giúp bảo vệ thành mạch, thận, đây là các cơ quan dể bị tổn thương do tiểu đường. Cà chua chứa crom, chất xơ, nhờ đó giúp kiểm soát đường trong máu.

Giúp cho giấc ngủ ngon

Nhờ nguồn vitamin C, lycopene dồi dào, những người hay bị khó ngủ nên chăm ăn cà chua bởi chúng giúp thúc đẩy cho giấc ngủ ngon hơn. Hãy bổ sung cà chua trong chế độ ăn hàng ngày bằng việc nấu súp hoặc làm sinh tố cà chua để có giấc ngủ sâu, ngon hơn nhé.

Cham an ca chua boi chung giup thuc day cho giac ngu ngon 3
Chăm ăn cà chua bởi chúng giúp thúc đẩy cho giấc ngủ ngon - Ảnh minh họa: Internet

Giữ hệ xương chắc khỏe

Cà chua chứa vitamin K, canxi giúp hệ xương khỏe mạnh và chống lại tình trạng bị loãng xương – một trong những nguyên nhân gây gãy rạn, biến dạng ở xương, dẫn đến khuyết tật.

Chữa bệnh mãn tính

Nhờ chất chống viêm trong cà chua như carotenoid, bioflavonoid, ăn nhiều cà chua có thể giúp làm giảm các cơn đau mãn tính. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mỗi ngày uống một ly nước ép từ cà chua sẽ làm giảm được nồng độ TNF-alpha ở trong máu – “sát thủ” gây ra viêm nhiễm. Ngoài ra, cà chua cũng rất tốt với người bị tim mạch, Alzheimer.

Tốt cho mái tóc

Nhờ vitamin, chất sắt, cà chua giúp cho mái tóc bị hư tổn cải thiện và thêm bóng mượt. Thêm nữa, cà chua có tính axit, cân bằng pH trong tóc. Nếu da đầu bị gàu, ngứa, hãy dùng nước ép từ cà chua tươi và thoa lên tóc, da đầu sau khi gội đầu, giữ yên và rửa sạch sau 4-5 phút sẽ giúp cài thiện tình trạng này. Tuy nhiên cần lưu ý không áp dụng thường xuyên cách này vì tính axit của cà chua sẽ làm khô tóc.

Tác dụng giảm cân

Một trong những điểm cộng tuyệt vời cho câu hỏi cà chua có tác dụng gì? chính là giảm cân. Nếu đang có kế hoạch giảm cân, nhất định phải bổ sung cà chua vào chế độ ăn hàng ngày vì nó chứa ít chất béo, không cholesterol. Cà chua lại chứa nhiều chất xơ, nước, nhờ đó tạo cảm giác no lâu. Có thể dùng cà chua ăn sống hoặc thêm vào trong các món thịt hầm, salad….

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Nếu đang có kế hoạch giảm cân, bổ sung cà chua vào chế độ ăn - Ảnh minh họa: Internet

Chống lại tác hại từ khói thuốc lá

Một câu trả lời khác nữa cho việc ăn cà chua có tác dụng gì là loại thực phẩm này có khả năng chống các thành phần gây hại từ khói thuốc lá tốt. Trên thực tế, các thành phần gồm axit coumaric, axit chlorogenic có trong cà chua giúp bất hoạt nitrosamin nội sinh - là chất gây ung thư được tìm thấy trong khói thuốc lá. Chính sự hiện diện của vitamin A, axit coumaric, axit chlorogenic trong cà chua được chứng minh là giúp làm giảm những ảnh hưởng của chất gây ung thư từ việc hút thuốc, nhất là ung thư phổi.

Có thể nói, cho dù là bạn sử dụng cà chua tươi, đem sấy khô, xay nhuyễn hoặc dùng làm nước ép thì việc bổ sung thêm cà chua vào trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp bạn gặt hái được rất nhiều lợi ích về sức khỏe.

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Cà chua có khả năng chống các thành phần gây hại từ khói thuốc lá - Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn cà chua tốt cho sức khỏe

Là thực phẩm tốt cho sức khỏe, vậy ăn bao nhiêu cà chua 1 ngày là đủ? Nếu bạn muốn tìm cách để "nạp" lycopene từ trong chế độ ăn uống thì tốt nhất nên chọn cà chua tươi thay vì sử dụng các sản phẩm cà chua được đóng hộp hay đã qua chế biến. Khi ăn cà chua tươi, hãy chọn lựa những loại quả có màu đỏ mọng, tươi sáng do chúng có chứa một hàm lượng lớn thành phần chất chống oxy hóa.

  • Nên lưu trữ cà chua ở trong nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng trực tiếp từ mặt trời.
  • Khi dùng cà chua trong nấu nướng, thực phẩm này sẽ giải phóng ra lycopene. Vì thế, nếu thêm vào 1 chút dầu ôliu sẽ giúp cơ thể được hấp thu chất này nhanh hơn.
  • Theo Sở Y tế Hoa Kỳ, mỗi ngày nên ăn 1 quả cà chua kích thước vừa, hoặc 5-7 quả cà chua bi, Với khẩu phần này, chúng ta đã nạp vào cơ thể ít calo nên không làm ảnh hưởng đến cân nặng.
  • Nếu thấy cà chua có những dấu hiệu như hỏng, quá chín hoặc trái vẫn còn xanh, nên nên sử dụng bởi cà chua xanh hoặc bị hỏng có thể gây ngộ độc cho người ăn. Nguy hiểm hơn có thể gây ra tử vong.
  • Khi dùng cà chua ăn sống, hãy rửa sạch dưới vòi nước để loại bỏ các hóa chất có thể còn sót lại trên quả cà chua.
  • Tuy nhiên, một vấn đề mà chúng ta cần lưu ý đó là dù cà chua mang nhiều lợi ích nhưng việc ăn quá nhiều cũng sẽ gây một vài vấn đề không tốt. Và một trong số đó chính là chứng trào ngược axit. Theo nghiên cứu, trong cà chua chứa thành phần axit malic, axit citric, nên nếu tiêu thụ nhiều các loại axit này sẽ làm dạ dày "quá chua", gây "bỏng"ở tim hay bị trào ngược axit.
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Khi dùng cà chua ăn sống, hãy rửa sạch dưới vòi nước - Ảnh minh họa: Internet

Tùy khẩu vị, phong cách ăn uống từng người, cà chua được dùng với nhiều cách khác nhau như nấu chín, xay nhuyễn, dùng sống hay ép lấy nước… Với những thông tin về cà chua có tác dụng gì? hy vọng rằng bạn sẽ bắt đầu bổ sung loại quả này vào trong thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày để chăm sóc sức khỏe cho gia đình và chính bản thân mình.

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