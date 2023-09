Nguyên nhân và cách khắc phục đau bụng dưới khi mang thai tháng thứ 5

Trên thực tế, đau bụng trong khi mang thai là do nhiều yếu tố gây ra. Hầu hết mẹ bầu sẽ có hiện tượng bị choáng nhẹ, chỉ thoáng qua thì không cần phải lo lắng bởi đây là hiện tượng bình thường, không đáng lo ngại. Ngoài ra, còn có những nguyên nhân khác có thể kể đến như:

Khi bước sang tháng thứ 5 thai kỳ, bà bầu đã phần nào có thể yên tâm trẻ trong bụng an toàn hơn nhiều so với những tháng đầu trong giai đoạn thai kỳ. Tuy vậy, việc xuất hiện các cơn đau bụng ở thời điểm này cũng khiến cho nhiều mẹ bầu lo lắng. Vậy các cơn đau bụng dưới khi mang thai tháng thứ 5 gây ra bởi nguyên nhân nào?

Trường hợp mang thai tháng thứ 5 bị đau bụng dưới rất có thể là do nhau thai bị bóc tách khỏi vùng nội mạc ở thành tử cung và đẩy ra khỏi tử cung. Do đó, bà bầu sẽ chuyển từ đau vùng bụng dưới bên phải chuyển sang đau dữ dội vì thai nhi bị đẩy ra ngoài.

Viêm ruột thừa khi mang thai

Một nguyên nhân khác khiến bà bầu bị đau bụng dưới tháng thứ 5 có thể là bị viêm ruột thừa. Thông thường, nếu có hiện tượng đau bụng bên phải, kèm theo những triệu chứng như: Sốt cao, lưỡi bẩn, mạch đập nhanh, môi khô, cơ thể mệt mỏi…thì rất có thể bà bầu đang mắc chứng viêm ruột thừa. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, tỉ lệ bị viêm ruột thừa lúc mang thai khá thấp. Tốt nhất nên đến gặp bác sĩ siêu âm và có chẩn đoán chính xác về bệnh.

Bà bầu bị đau bụng dưới tháng thứ 5 có thể là bị viêm ruột thừa - Ảnh minh họa: Internet

Do táo bón thai kỳ

Táo bón khi mang thai là một trong các nguyên nhân gây ra các cơ đau bụng dưới bên phải. Đó là do thai nhi đang trong quá trình phát triển, tử cung căng tròn làm chèn ép đường ruột, làm ruột giảm chức năng chuyển hóa. Do đó bà bầu thường bị táo bón.

Từng sinh mổ với khoảng cách 2 lần sinh ngắn

Thai phụ từng sinh mổ với khoảng cách giữa 2 lần sinh cách nhau ngắn, chưa quá 2 năm. Đây là một nguyên nhân khiến cho mẹ đau bụng dưới khi mang thai tháng thứ 5. Khi thai lớn dần, tử cung phát triển, làm co bóp các đường may, vết mổ cũ sẽ bị căng ra, gây đau nhói. Do đó, nếu sinh mổ lần đầu tiên thì nên cách 5 - 6 năm có tiếp đứa thứ 2 nhằm đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé.

Tâm trạng mang thai

Nếu bà bầu lần đầu tiên mang thai sẽ bị chi phối bởi tâm lý rất nhiều. Đó có thể là lo lắng trong và sau khi sinh, lúc bình thường cũng những cảm xúc như hồi hộp, lo lắng, bồn chồn cũng sẽ khiến mẹ bầu có cảm giác đau tức phần bụng, lồng ngực. Đối với bà mẹ lần đầu mang thai, cảm giác này rõ hơn nhiều. Điều này sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến sự phát triển không tốt cho thai nhi. Do vậy, mẹ nên thoải mái tâm lý, chia sẻ với người nhà để giảm bớt, lo âu, lo lắng…

Nếu bà bầu lần đầu tiên mang thai sẽ bị chi phối bởi tâm lý rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu tháng thứ 5 bị đau bụng dưới có nguy hiểm không

Tình trạng đau bụng khi mang thai tháng thứ 5 hầu hết cũng không phải là dấu hiệu quá nguy hiểm. Tuy nhiên, một số trường hợp đau tức bụng dưới khi mang thai tháng thứ 5 cũng có thể là cảnh báo rằng mẹ bầu có nguy cơ đang đối mặt với những vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe như: tiền sản giật, nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm bàng quang, mắc các bệnh lây qua đường tình dục,… Chính vì thế, nếu thấy có hiện tượng đau bụng dưới khi mang thai tháng thứ 5 kèm theo đó là các triệu chứng như mô tả bên đây, mẹ cần đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ càng sớm càng tốt.

Triệu chứng đau kèm đau đầu, hoa mắt, chóng mặt

Đau bụng từng cơn hoặc đau quằn quại, ngày một dữ dội

Thời gian những cơn đau bên phải lúc mang thai ở tháng thứ 5 kéo dài trong nhiều ngày

Đau bụng kèm theo những dấu hiệu như xuất huyết âm đạo và có màu tối

Mẹ bầu có hiện tượng sốt, đau đầu, có cảm giác ớn lạnh

Triệu chứng đau bụng dưới có đi kèm với dấu hiệu suy giảm thị lực, ăn không cảm thấy ngon miệng

Tần suất đau bụng với những cơn dữ dội, gây khó khăn trong quá trình đi lại

Đau bụng có kèm triệu chứng đau lưng khi đang mang thai ở tháng thứ 5

Đau bụng khi mang thai tháng thứ 5 hầu hết không phải là dấu hiệu quá nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Đau bụng dưới khi mang thai tháng thứ 5 nên làm gì

Khi thấy cơ thể xuất hiện những cơn đau bụng, mẹ bầu nên bình tĩnh xem xét mức độ đau để có thể có cách xử trí phù hợp. Việc đầu tiên mà thai phụ cần làm là dừng mọi việc lại và nghỉ ngơi, ổn định lại sức khỏe. Thêm vào đó, cũng nên lưu ý những vấn đề sau:

Hàng ngày không nên vận động quá nhiều và quá mạnh, nếu làm việc quá sức sẽ khiến cho sức khỏe suy nhược, ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Tuy nhiên, không nên nằm hay ngồi một chỗ nhiều bởi rất dễ bị chuột rút và cảm giác đau mỏi khắp cơ thể.

Không đứng hay ngồi một tư thế lâu. Đặc biệt không ngồi xổm, tư thế ngồi khom lưng.

Giữ cho tâm lý thoải mái, hạn chế tối đa việc căng thẳng tinh thần thời kỳ mang thai

Trường hợp đau bụng kèm theo những dấu hiệu bất thường, mẹ bầu cần đến khám tại các y tế và tìm ra nguyên nhân của bệnh.

Đảm bảo đầy đủ chế độ dinh dưỡng trong suốt thời gian mang thai để cơ thể được tăng cường sức đề kháng. Nên bổ sung các loại thực phẩm dồi giàu lượng chất sắt để cơ thể tạo ra hồng cầu.

Uống đủ nước, tăng cường chất xơ để hạn chế táo bón, bị trĩ ở bà bầu.

Vệ sinh sạch sẽ vùng kín, khám thai định kỳ nhằm tránh viêm nhiễm lúc mang thai. Đây cũng là nguyên nhân gây đau bụng ở bà bầu và làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển thai nhi trong bụng mẹ.

Mặc quần áo thoáng mát, rộng rãi, tránh áp lực lên bụng hoặc những vùng khác trên cơ thể.

Mẹ bầu nên bình tĩnh xem xét mức độ đau để có thể có cách xử trí phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế ngủ tốt cho mẹ bầu ở tháng thứ 5?

Theo các bác sĩ, khi mang thai ở tháng thứ 5, bụng mẹ bầu sẽ lớn lên khá nhiều. Vì thế, tư thế nằm ngửa hay sấp không còn thích hợp. Tư thế nằm ngửa có thể sẽ khiến cho mẹ bầu cảm thấy đau lưng, đầy hơi và khó tiêu. Thêm vào đó, có thể còn khiến mẹ bị khó thở, hệ tuần hoàn ảnh hưởng, gây hạ huyết áp. Vì thế, tư thế ngủ tốt cho bà bầu ở tháng thứ 5 cũng như hạn chế tình trạng đau bụng dưới khi mang thai tháng thứ 5, mẹ nên nằm nghiêng bên trái. Hãy kê thêm chiếc gối nhỏ dưới chân hoặc các loại gối dành cho bà bầu để thoải mái hơn lúc ngủ.

>>> Xem thêm:

- Đau bụng dưới bên phải gần háng ở nữ và những điều cần biết

- Giải đáp: Đau bụng dưới và đau lưng có phải mang thai không?

Khi mang thai tháng thứ 5, mẹ nên nằm nghiêng bên trái - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin về triệu chứng đau bụng dưới khi mang thai tháng thứ 5 mà mẹ bầu nên chú ý. Nếu thấy các cơn đau kéo dài và không có dấu hiệu suy giảm, hãy đến ngay các trung tâm y tế thăm khám để có thể phát hiện được tình trạng bệnh cũng như có hướng điều trị phù hợp