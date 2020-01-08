Vậy trường hợp người đang bị thủy đậu có được ăn cá không ? Theo phân tích từ các chuyên gia về dinh dưỡng thì những thực phẩm có chứa mùi tanh như: tôm, cá, cua, mực… thường sẽ chứa một lượng lớn histamine, gây tăng khả năng dị ứng, đặc biệt là với những người có xuất hiện những tổn thương trên da. Mặc dù chưa có những công trình nghiên cứu nào minh chứng rằng ăn cá sẽ làm cho người mắc bệnh thủy đậu trở nên nặng hơn, nhưng theo khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, nên hạn chế ăn cá, hải sản trong giai đoạn đang chữa trị bệnh thủy đậu. Thay vì sử dụng cá trong bữa ăn hàng ngày, người bệnh nên tích cực tiêu thụ các loại thực phẩm lành tính, có tính mát để giúp rút ngắn thời gian điều trị.

Cá là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe con người, đây là điều không cần bàn cãi nhiều. Thế nhưng thực phẩm nào cũng vậy, nếu sử dụng đúng hoàn cảnh, liều lượng sẽ mang lại kết quả tốt và ngược lại, trong một số trường hợp chúng ta cần có chế độ ăn kiêng để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thủy đậu là căn bệnh có tính lây lan nhanh, vì thế người mắc bệnh nên ở nơi kín gió, hạn chế, thậm chí là cách ly với những người xung quanh nhằm tránh lây lan bệnh cho người khác, tạo thành một ổ dịch. Mặt khác, ở nơi kín gió cũng sẽ giúp các tổn thương trên da không tiếp xúc với các yếu tố có hại từ môi trường ngoài, từ đó giúp thúc đẩy nhanh thời gian lành bệnh.

Thủy đậu tuy không hẳn là bệnh lý quá nguy hiểm nhưng lại gây nhiều khó chịu, bất tiện cho người mắc bệnh. Để giúp cho bệnh thủy đậu nhanh khỏi, việc kiêng cữ là vấn đề nên được đặt lên hàng đầu, người bệnh nên áp dụng theo những nguyên tắc sau:

Tránh chạm và gãi vào các nốt thủy đậu

Khi những nốt thủy đậu vỡ do tác động ngoại lực như gãi, chạm mạnh sẽ là điều kiện thuận lợi để các vi khuẩn tấn công gây ra viêm nhiễm, gây ra các sẹo xấu xí, đồng thời làm lây lan nhanh tình trạng mụn sang những vùng da khác ở trên cơ thể. Do vậy, nên tránh gãi vào các nốt thủy đậu là yếu tố kiêng kỵ nên đặt lên hàng đầu mà người bệnh cần phải ghi nhớ.

Không chạm và gãi vào các nốt thủy đậu - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh thủy đậu kiêng ăn gì

Bên cạnh thắc mắc bị thủy đậu có ăn được cá không thì cũng có khá nhiều người quan tâm đến chế độ ăn kiêng với người đang mắc bệnh thuỷ đậu. Dưới đây là những thực phẩm mà các chuyên gia khuyến cáo người bị thuỷ đậu không nên ăn.

Những thực phẩm có nguồn gốc bơ sữa

Tất cả những loại thực phẩm được làm từ bơ sữa đều không tốt với những người đang mắc thủy đậu. Do đó, nên tránh sử dụng những thực phẩm như phô mai, sữa, kem, bơ khi đang bị thủy đậu vì chúng sẽ làm da bị tiết dầu nhiều hơn.

Thực phẩm được làm từ bơ sữa đều không tốt cho người mắc thủy đậu - Ảnh minh họa: Internet

Những món ăn vặt

Thức ăn vặt sẽ là lựa chọn sai lầm khi đang bị thủy đậu bởi chúng sẽ khiến cho tình trạng của bệnh trở nên tồi tệ, đồng thời khiến cho người bệnh có cảm giác bị suy nhược, ốm yếu. Một chế độ ăn uống không chứa những loại thức ăn chứa chất kích thích sẽ tốt hơn cho người bệnh.

Thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa

Thịt và những thực phẩm giàu chất béo bão hòa, các sản phẩm từ bơ sữa có chứa hàm lượng chất béo cao là thực phẩm nên tránh khi mắc bệnh thủy đậu. Các loại thực phẩm giàu chất béo bão hòa sẽ thúc đẩy chứng viêm, gây tình trạng phát ban xấu hơn, làm chậm tiến trình hồi phục trên da. Tuy nhiên, người bệnh vẫn có thể ăn những loại sản phẩm đông lạnh như: kem sữa chua vì chúng dễ tiêu hóa.

Thực phẩm giàu chất béo bão hòa sẽ thúc đẩy tình trạng phát ban xấu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thực phẩm giàu vitamin C

Thông thường, mụn nước sẽ xuất hiện ở trong khoang miệng, cổ họng khi mắc thủy đậu. Do vậy, người bệnh không nên ăn hoa quả, nước trái cây có múi nếu như thấy mụn nước xuất hiện ở khoang miệng hay cổ họng. Do hàm lượng axit cao trong những loại trái cây họ cam quýt có thể gây ra kích ứng với những vết loét, làm chậm việc hồi phục, gây những cơn đau dữ dội. Ngoài ra, nên tránh dùng những thực phẩm chứa axit citric, gồm thuốc nhỏ cổ họng, kẹo ngậm vì có thể chúng sẽ gây ra hậu quả tương tự.

Thức ăn cay và mặn

Các loại thức ăn cay, mặn có thể gây ra kích ứng với những vết loét ở trong khoang miệng, cổ họng. Do vậy, nên tránh ăn khi bị thủy đậu. Những thực phẩm này gồm: các món canh, hầm gà có nêm muối, nước ép từ rau cải hoặc loại súp nào có ớt hoặc các loại gia vị cay. Nếu như bạn muốn ăn một thứ gì đó nóng, hãy uống nước canh hầm rau củ có nêm ít muối thay vì dùng nước canh thịt gà, thịt bò. Do có tính dịu nhẹ, các loại nước canh hầm từ rau củ sẽ ít gây ra kích ứng với vết loét ở khoang miệng của người bệnh.

Bị thủy đậu nên ăn gì cho nhanh khỏi

Bị thủy đậu nên ăn gì là câu hỏi thường được đặt ra với những người đang mắc phải tình trạng này. Trên thực tế, các triệu chứng của bệnh khi đến một mức độ nhất định nào đó sẽ có dấu hiệu thuyên giảm nếu xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Dưới đây là một vài loại thực phẩm mà người bị thuỷ đậu nên sử dụng

Ăn nhiều trái cây, rau xanh

Những loại trái cây, rau xanh giàu vitamin sẽ giúp tăng sức đề kháng, tránh bị nhiễm trùng, tăng quá trình sản sinh ra collagen để giúp phòng ngừa sẹo lõm. Những loại thực phẩm dồi dào giàu vitamin A, magie, kẽm, bioflavonoid, calci nên bổ sung vào chế độ ăn như bắp cải, cà rốt, dưa chuột, rau bina, súp lơ xanh… rất tốt với hệ miễn dịch.

Nên bổ sung vào chế độ ăn như bắp cải, cà rốt - Ảnh minh họa: Internet

Trong trái cây, người mắc bệnh thủy đậu cũng nên ăn nhiều dưa hấu, dưa chuột. Đặc biệt là dưa hấu do trong loại quả này có chứa chất chống oxy hóa, kháng viêm như triterpenoids, carotenoid, flavonoid,… làm tăng khả năng miễn dịch, giúp giữ cho cơ thể mát mẻ trong suốt thời gian mắc bệnh, tiêu diệt virus gây bệnh, ngăn ngừa tình trạng sẹo thâm trên da.

Uống đủ nước

Người mắc bệnh thủy đậu rất cần bổ sung nhiều nước hơn, do đó nên uống thật nhiều nước khi bị bệnh. Bạn có thể là nước lọc, uống súp được nấu từ rau củ được nêm nhạt hay nước ép từ trái cây… nước giúp cơ thể không bị thiếu nước và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

Nước ép trái cây và trà các loại

Do cảm giác chán ăn là triệu chứng khá phổ biến với người mắc bệnh thủy đậu nên tình trạng bị mất nước sẽ thường xuyên xảy ra. Do đó, người bệnh nên uống những loại nước ép để tăng cường hệ miễn dịch, tránh mất nước cũng như cung cấp cho cơ thể chất dinh dưỡng thiết yếu. Những loại đồ uống khác mang lại hiệu quả tương tự như trà quế, trà hoa cúc, trà thảo dược húng quế có tác dụng thúc đẩy hệ miễn dịch của người bệnh.

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Người bệnh nên uống những loại nước ép để tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, với thắc mắc liệu bị thủy đậu có được ăn cá không thì qua những thông tin trên đây, người bệnh đã phần nào có được thông tin cần thiết khi gặp phải chứng bệnh này. Ngoài thuốc được chỉ định từ bác sĩ thì việc tự chăm sóc và xây dựng chế độ dinh dưỡng cũng rất quan trọng để trình trạng bệnh nhanh khỏi. Hi vọng, qua bài viết này bạn có thể biết được những thực phẩm nên và không nên ăn với người bị thuỷ đậu.